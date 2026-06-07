Szoboszlai Dominik helyett egy másik magyar stílusikon előtt tisztelegnek az angolok

A feledhetetlen ruhadarab természetesen kellemes emlékeket ébresztett a hozzászólók körében is: a legtöbb kedvelést kapó komment szerint Király egyedi viseletével elfeledtette a drága divatmárkákat, és ikonikussá tette a szürke melegítőt, míg egy angol drukker emlékeztet rá, hogy Király neve a magyar nyelvben a menő és a szuper szavak szinonimája – mint írja,

a legendás kapus esetében mindkét jelző teljes mértékben megállta a helyét."

A most ötvenéves, szombathelyi születésű Király Gábor anno nevelőklubjából, a Haladásból igazolt külföldre, először a bundesligás Hertha BSC-hez, majd innen került az akkor a Premier League-ben szereplő, később az angol másodosztályba kieső Crystal Palace-hoz, ahol végül három emlékezetes idényt húzott le a dél-londoni csapat egyik közönségkedvenceként.