Szoboszlai Dominik helyett egy másik magyar stílusikon előtt tisztelegnek az angolok

Szoboszlai szettjével viccelődni lehet, nyerészkedni nem: jogi lépéseket tesz a futballsztár menedzsmentje
Azért mindennek van határa...?
A maguk módján mindketten „divatdiktátorok.” Szoboszlai Dominik előtt Király Gábor teremtett stílust a szigetországban feledhetetlen szürke melegítőalsójával.
Egész héten Szoboszlai Dominik extravagáns ruhaszettjén csámcsogott a fél magyar internet: a hype odáig gyűrűzött, hogy a Liverpool-sztár menedzsmentjének közleményt kellett kiadnia, az engedély nélkül felhasznált és átalakított marketingfotók miatt jogi lépéseket tesznek. Angliában azonban most nem a szezon legjobb Pool-játékosa, hanem egy másik magyar futballikon előtt tisztelegtek, aki nem más, mint Király Gábor!
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Azért mindennek van határa...?
A Premier League hivatalos közösségi oldala az egykori Crystal Palace-kapus Király Gábor és az ő legendás szürke melegítőnadrágja előtt tisztelgett egy videóval. A magyar válogatott sokáig első számú hálóőrének az évek alatt a védjegyévé vált az ikonikus szürke „mackóalsó”: főleg külföldön eleinte furcsán néztek rá, de a kiváló portás egy idő után stílust teremtett szokatlan viseletével.
A feledhetetlen ruhadarab természetesen kellemes emlékeket ébresztett a hozzászólók körében is: a legtöbb kedvelést kapó komment szerint Király egyedi viseletével elfeledtette a drága divatmárkákat, és ikonikussá tette a szürke melegítőt, míg egy angol drukker emlékeztet rá, hogy Király neve a magyar nyelvben a menő és a szuper szavak szinonimája – mint írja,
a legendás kapus esetében mindkét jelző teljes mértékben megállta a helyét."
A most ötvenéves, szombathelyi születésű Király Gábor anno nevelőklubjából, a Haladásból igazolt külföldre, először a bundesligás Hertha BSC-hez, majd innen került az akkor a Premier League-ben szereplő, később az angol másodosztályba kieső Crystal Palace-hoz, ahol végül három emlékezetes idényt húzott le a dél-londoni csapat egyik közönségkedvenceként.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor