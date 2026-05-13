Magyarország Kanada jégkorong

Egyenlítés 23 másodpercen belül – helyt állt a magyar válogatott a világ egyik legjobb csapata ellen

2026. május 13. 21:43

Magyarország 3–1-es vereséget szenvedett Kanada ellen úgy, hogy az utolsó két harmadban nem kapott gólt. Megtartotta főpróbáját a jégkorong-világbajnokságra a válogatott.

A magyar jégkorong-válogatott 3–1-re kikapott Kanadától a svájci Neuchatelben a két nap múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok szerdai mérkőzésén – számolt be róla az MTI.

Hősiesen védekezett a magyar válogatott. Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a felkészülés zárásán az olimpiai ezüstérmes, sztárok sokaságát felvonultató – ám Sidney Crosby nélkül felálló – kanadaiakkal meccselt. A keretből Hári János és a finn bajnoki döntőben érdekelt Galló Vilmos maradt ki. 

Bartalis kiállítását Scheifele gyorsan kihasználta, ám Terbócs 23 másodperc múlva egyenlített. 

A tengerentúliakra ez nem volt hatással, a rossz csere miatt megítélt kiállításból szűk három perc múlva Cozens visszavetette a vezetést, Tavares pedig a 16. percben 3–1-re módosította az állást. A kapuralövés 17–4 volt ekkor. 

Több gólt nem kapott a magyar válogatott

A második felvonásban nem esett újabb találat, a magyarok csak kétszer lőttek kapura, a rivális pedig kilencszer, és mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny. A harmadik harmadban is jól védekezett a Majoross-csapat, így tisztes vereséggel zárt a 28-szoros világbajnok ellen. Az összesített kapura lövés 32–8 volt a kanadaiak javára. 

A két gárda 16. alkalommal csapott össze, és a 16. kanadai diadal született, az összgólkülönbség: 87-13. 

A magyaroknak ez volt a felkészülés során a tizedik, utolsó mérkőzésük, a mérleg kilenc vereség és egy hosszabbításos győzelem. 

A magyarok világbajnoki menetrendje: 

  • május 16., szombat, 16.20: Finnország 
  • május 17., vasárnap, 16.20: Ausztria 
  • május 19., kedd, 20.20: Nagy-Britannia 
  • május 22., péntek, 16.20: Németország 
  • május 23., szombat, 16.20: Svájc 
  • május 25., hétfő, 16.20: Egyesült Államok 
  • május 26., kedd, 12.20: Lettország

Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid

