Egyenlítés 23 másodpercen belül – helyt állt a magyar válogatott a világ egyik legjobb csapata ellen

Több gólt nem kapott a magyar válogatott

A második felvonásban nem esett újabb találat, a magyarok csak kétszer lőttek kapura, a rivális pedig kilencszer, és mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny. A harmadik harmadban is jól védekezett a Majoross-csapat, így tisztes vereséggel zárt a 28-szoros világbajnok ellen. Az összesített kapura lövés 32–8 volt a kanadaiak javára.

A két gárda 16. alkalommal csapott össze, és a 16. kanadai diadal született, az összgólkülönbség: 87-13.