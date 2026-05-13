Egyenlítés 23 másodpercen belül – helyt állt a magyar válogatott a világ egyik legjobb csapata ellen

Történelmi magyar siker Ausztriában: így lett a hógolyóból lavina, ezt vihetjük magunkkal Svájcba
A cél: megteremteni a csapatkultúrát, és büszkévé tenni az országot.
Magyarország 3–1-es vereséget szenvedett Kanada ellen úgy, hogy az utolsó két harmadban nem kapott gólt. Megtartotta főpróbáját a jégkorong-világbajnokságra a válogatott.
A magyar jégkorong-válogatott 3–1-re kikapott Kanadától a svájci Neuchatelben a két nap múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok szerdai mérkőzésén – számolt be róla az MTI.
Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a felkészülés zárásán az olimpiai ezüstérmes, sztárok sokaságát felvonultató – ám Sidney Crosby nélkül felálló – kanadaiakkal meccselt. A keretből Hári János és a finn bajnoki döntőben érdekelt Galló Vilmos maradt ki.
Bartalis kiállítását Scheifele gyorsan kihasználta, ám Terbócs 23 másodperc múlva egyenlített.
A tengerentúliakra ez nem volt hatással, a rossz csere miatt megítélt kiállításból szűk három perc múlva Cozens visszavetette a vezetést, Tavares pedig a 16. percben 3–1-re módosította az állást. A kapuralövés 17–4 volt ekkor.
A második felvonásban nem esett újabb találat, a magyarok csak kétszer lőttek kapura, a rivális pedig kilencszer, és mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny. A harmadik harmadban is jól védekezett a Majoross-csapat, így tisztes vereséggel zárt a 28-szoros világbajnok ellen. Az összesített kapura lövés 32–8 volt a kanadaiak javára.
A két gárda 16. alkalommal csapott össze, és a 16. kanadai diadal született, az összgólkülönbség: 87-13.
A magyaroknak ez volt a felkészülés során a tizedik, utolsó mérkőzésük, a mérleg kilenc vereség és egy hosszabbításos győzelem.
Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid