kanada alberta népszavazás

Szeparatista törekvések a célegyenesben: Kanada elveszítheti egyik tartományát

2026. május 25. 08:54

A közvélemény-kutatások szerint az albertaiak többsége a Kanadában maradás mellett szavazna, ez azonban még megfordulhat a tényleges népszavazás megtartásáig. 

Alberta lakossága hamarosan szavazhat róla, hogy továbbra is kanadai tartomány akar-e maradni, vagy inkább független országként folytatná. Kanada olajban leggazdagabb tartományában már évek óta beszélnek a függetlenedésről, miután nem értenek egyet a zöldpolitikával, amelyet szerintük a központi kormányzat erőltet és káros a tartomány lakossága számára – írja a Magyar nemzet a BBC nyomán.

A népszavazási kérdés egy albertai csoport erőfeszítéseinek eredménye, amelynek tagjai a tartomány Kanadától való függetlenségét szorgalmazzák; eddig több mint 300 ezer aláírást gyűjtöttek össze.

A petíciót azonban egy albertai bíróság a hónap elején blokkolta. Az első lépések hamarosan megtörténhetnek, miután a jelenlegi tervek szerint első körben azt kérdezik majd meg, hogy szükség van-e a kiválásról szóló népszavazásra. A szeparatista csoportosulás azután fordult a népszavazás eszközéhez, hogy véleményük szerint a bíróság jogellenesen blokkolta az általuk indított petíciót. 

Alberta vezetője, Danielle Smith miniszterelnök egy televíziós műsorban jelentette be a szavazást, amelyen a kiválásról szóló voksolás szükségességéről dönthetnek a lakók. A politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy ő maga támogatja az egységes Kanadát – írja a lap. 

A szeparatista mozgalom egyébként a szakértők szerint annak tudható be, hogy a támogatók szerint Alberta többet ad Kanadának, mint fordítva. Az érzés a „nyugati elidegenedésben” gyökerezik – egy olyan kifejezésben, amelyet évtizedek óta használnak annak leírására, hogy Kanada nyugati tartományaiban egyesek úgy érzik, gyakran figyelmen kívül hagyják és alulreprezentálják őket a szövetségi politikusok. 

A közvélemény-kutatások szerint az albertaiak többsége a Kanadában maradás mellett szavazna, ez azonban még megfordulhat a tényleges népszavazás megtartásáig. 

Fotó: Henry MARKEN / AFP

 

