Szeparatista törekvések a célegyenesben: Kanada elveszítheti egyik tartományát

A petíciót azonban egy albertai bíróság a hónap elején blokkolta. Az első lépések hamarosan megtörténhetnek, miután a jelenlegi tervek szerint első körben azt kérdezik majd meg, hogy szükség van-e a kiválásról szóló népszavazásra. A szeparatista csoportosulás azután fordult a népszavazás eszközéhez, hogy véleményük szerint a bíróság jogellenesen blokkolta az általuk indított petíciót.

Alberta vezetője, Danielle Smith miniszterelnök egy televíziós műsorban jelentette be a szavazást, amelyen a kiválásról szóló voksolás szükségességéről dönthetnek a lakók. A politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy ő maga támogatja az egységes Kanadát – írja a lap.

A szeparatista mozgalom egyébként a szakértők szerint annak tudható be, hogy a támogatók szerint Alberta többet ad Kanadának, mint fordítva. Az érzés a „nyugati elidegenedésben” gyökerezik – egy olyan kifejezésben, amelyet évtizedek óta használnak annak leírására, hogy Kanada nyugati tartományaiban egyesek úgy érzik, gyakran figyelmen kívül hagyják és alulreprezentálják őket a szövetségi politikusok.