Trump miatt jöhet Kanada „Trianonja”!

Trump lépése után kényszerű magyarázkodásba kezdett Kanada
Ottawa igyekszik tisztázni a Kínával kapcsolatos vádakat.
Akár az Egyesült Államokhoz is csatlakozhat a leggazdagabb tartomány.
Újabb területi vita borzolja a kanadai–amerikai kapcsolatokat: egy albertai szeparatista csoport Donald Trump segítségét kérné Kanada leggazdagabb tartományának elszakadásához – számolt be a CNN. A kezdeményezés tovább élezte az amúgy is feszült viszonyt Ottawa és Washington között.
A Financial Times értesülései szerint az amerikai külügyminisztérium tisztviselői az elmúlt hónapokban többször is egyeztettek az Alberta Prosperity Project vezetőivel, akik népszavazást sürgetnek Alberta függetlenségéről. A csoport egyik vezetője szerint
az amerikai pénzügyminisztériumtól akár 500 milliárd dolláros hitelkeretet is kérnének, hogy „támogassák a szabad és független Alberta felé vezető átmenetet”.
A hírek hatására Mark Carney kanadai miniszterelnök ismét felszólította Donald Trumpot, hogy
tartsa tiszteletben Kanada szuverenitását”.
Egy fehér házi tisztviselő ugyanakkor a CNN-nek azt mondta:
Az adminisztráció tisztviselői számos civil szervezettel találkoznak, támogatásról vagy kötelezettségvállalásról nem volt szó.”
A kanadai közéletben mégis komoly felháborodást váltott ki az ügy. Brit Columbia tartomány vezetője a szeparatisták amerikai tapogatózásait egyenesen „hazaárulásnak” minősítette.
Alberta különálló identitását elsősorban gazdasági súlya adja:
Michael Solberg politikai tanácsadó szerint a „nyugati elidegenedés Alberta tartománnyá válása óta létezik”, és
akkor erősödik fel, amikor a szövetségi döntések „közvetlenül ártanak az ottani életformának”.
Donald Trump visszatérése új lendületet adott a mozgalomnak. Egy tavalyi tüntetésen „Make Alberta Great Again” feliratú sapkák jelentek meg, és egyre többen vetik fel azt is, hogy Alberta akár az Egyesült Államok 51. tagállamává válhatna. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint Alberta
természetes partnere az Egyesült Államoknak”, mert „az ott élők nagyon független emberek”.
Bár a tartományi parlament megkönnyítette a népszavazás kiírását, a kezdeményezés támogatottság továbbra sem széles körű:
egy januári felmérés szerint mindössze az albertaiak 19 százaléka támogatná a kiválást.
A szakértők szerint sokan inkább csak „üzenetet akarnak küldeni Ottawának”, nem valódi elszakadást.
Danielle Smith tartományi miniszterelnök sem támogatja a függetlenséget, de „legitimnek” nevezte a felmerülő sérelmeket. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: még egy sikeres népszavazás esetén is „rendkívül összetett és destabilizáló” folyamat lenne Alberta kiválása, ráadásul továbbra sem világos, hogy a cél egy önálló állam vagy az Egyesült Államokhoz való csatlakozás lenne.
Fotó: SAUL LOEB / AFP