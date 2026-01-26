Ft
Kína vámháború Kanada Trump szabadkereskedelmi megállapodás

Trump lépése után kényszerű magyarázkodásba kezdett Kanada

2026. január 26. 08:11

Kanada kormánya igyekezett tisztázni álláspontját a Kínával kötött friss megállapodás kapcsán. A reakcióra azután került sor, hogy Trump százszázalékos vám bevezetésével fenyegette meg az országot, amennyiben az szabadkereskedelmi egyezményt kötne Pekinggel.

2026. január 26. 08:11
null

Kanada nem kíván szabadkereskedelmi megállapodást kötni Kínával – erről beszélt Mark Carney miniszterelnök vasárnap, reagálva Donald Trump fenyegetésére, miszerint az Egyesült Államok százszázalékos vámot vetne ki a Kanadából érkező termékekre.

A nyilatkozatról a The Guardian számolt be.

Kanada védekező kommunikációba kezdett Trump fellépése után.
Kanada védekező kommunikációba kezdett Trump fellépése után / Forrás: Mandel NGAN, Fabrice COFFRINI / AFP

Carney hangsúlyozta, hogy a közelmúltban kötött kínai egyezség csupán néhány ágazatban csökkentette az elmúlt években bevezetett vámokat, és nem jelent átfogó szabadkereskedelmi nyitást. Felidézte azt is, hogy az Egyesült Államokkal és Mexikóval fennálló megállapodás értelmében Kanada nem köthet szabadkereskedelmi egyezményt nem piaci gazdaságokkal előzetes értesítés nélkül.

Nincs szándékunkban ezt megtenni Kínával vagy bármely más nem piaci gazdasággal

– fogalmazott Carney, hozzátéve:

 Amit Kínával tettünk, az néhány, az elmúlt években kialakult probléma helyrehozása.

Trump fenyegetése és az amerikai reakciók

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában reagált, azt állítva, hogy ha Carney úgy gondolja, hogy Kanadát Kína lerakodó kikötőjévé teszi az Egyesült Államok felé irányuló áruk számára, akkor súlyosan téved. A fenyegetés része volt annak a szócsatának, amely az utóbbi időszakban alakult ki a két vezető között. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent az ABC műsorában úgy fogalmazott:

Nem engedhetjük, hogy Kanada olyan nyílássá váljon, amelyen keresztül a kínaiak olcsó áruval árasztják el az Egyesült Államokat.

Bessent szerint a nyáron újratárgyalandó amerikai–mexikói–kanadai megállapodás fényében nem világos, mit próbál elérni a kanadai miniszterelnök, 

azon túl, hogy erényt fitogtat globalista barátai felé Davosban.

Trump fenyegetése egy szélesebb politikai konfliktusba illeszkedik, amely Carney és az amerikai elnök között bontakozott ki. A vita idején Trump Grönland megszerzésének ötletét is újra felvetette, ami a NATO-szövetségesek körében is feszültséget keltett. Carney a World Economic Forum rendezvényén arról beszélt, hogy a közepes hatalmaknak össze kell fogniuk:

A középhatalmaknak együtt kell cselekedniük, mert ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy.

Trump korábban Kanadát is provokálta, amikor többször utalt arra, hogy az ország az Egyesült Államok 51. tagállama lehetne, sőt egy olyan módosított térképet is közzétett, amely Kanadát, Grönlandot, Venezuelát és Kubát is amerikai területként ábrázolta.

Nyitókép: Vincent Thian / POOL / AFP

 

bannedop03-2
2026. január 26. 09:05
Mindeközben itthon: "Decemberben ismét emelkedett az osztrákoknál dolgozó magyarok száma, a téli síszezon és a munkaerőpiaci kereslet hatására a hivatalos adatok szerint közel 150 ezer magyar vállalt munkát Ausztriában. Tavaly decemberben 131 081 magyar dolgozott foglalkoztatotti jogviszonyban Ausztriában, szemben a novemberi 125 240 fővel, ami 4,6 százalékos növekedést jelent az osztrák munkaügyi minisztérium (AMS) adatai szerint. Az adatokat ismertető Privátbankár azt írta, hogy éves szinten is növekedés figyelhető meg: 2025-ben havonta átlagosan több mint 129 ezer magyar dolgozott foglalkoztatotti jogviszonyban, ami tíz év alatt több mint 66 százalékos emelkedést jelent. A trend azt mutatja, hogy a kivándorlás nem csökkent, és egyre többen keresnek munkát a szomszédos országban." Teljes cikk: economx.hu/kulfold/ausztria-magyar-munkavallalok-foglalkoztatottak-novekedes.822880.html?utm_source=mandiner.hu&utm_medium=mandiner_ajanlowidget&utm_campaign=ajanlowidget
bekeev-2025
2026. január 26. 08:37
neszteklipschik 2026. január 26. 08:32 • Szerkesztve Ha nagyhatalom a szomszédod, akkor nincs 100%-os szuverenitás. Akkor lavíroznod kell. Hát igen, nyaliznotok kell az orosz gazdinak. :)
neszteklipschik
•••
2026. január 26. 08:32 Szerkesztve
Ha nagyhatalom a szomszédod, akkor nincs 100%-os szuverenitás. Akkor lavíroznod kell. Ha nem lavírozol, mert "te majd megmutatod", vagy rosszul lavírozol, akkor meg fogod szívni. Lásd Ukrajna. Szép lehetsz, de okos nem. Ez van. És minél inkább lippsi az ember, annál nehezebb ezt felfognia. 🤭
kir2vik
2026. január 26. 08:26
"erényt fitogtat globalista barátai felé " ERŐT, te bunkó. Aki nem tudsz magyarul, vagy felületesen végzed a munkádat. Menj wc-t pucolni.
