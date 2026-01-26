Trump lépése után kényszerű magyarázkodásba kezdett Kanada

Nem engedhetjük, hogy Kanada olyan nyílássá váljon, amelyen keresztül a kínaiak olcsó áruval árasztják el az Egyesült Államokat.

Bessent szerint a nyáron újratárgyalandó amerikai–mexikói–kanadai megállapodás fényében nem világos, mit próbál elérni a kanadai miniszterelnök,

azon túl, hogy erényt fitogtat globalista barátai felé Davosban.

Trump fenyegetése egy szélesebb politikai konfliktusba illeszkedik, amely Carney és az amerikai elnök között bontakozott ki. A vita idején Trump Grönland megszerzésének ötletét is újra felvetette, ami a NATO-szövetségesek körében is feszültséget keltett. Carney a World Economic Forum rendezvényén arról beszélt, hogy a közepes hatalmaknak össze kell fogniuk: