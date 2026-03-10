Sallait a Liverpool érdeklődéséről kérdezték: „Hagyjon nyugodtan dolgozni!”

Szenzációs átigazolás a láthatáron: újabb magyar szerződhet Liverpoolba – megtörtént a kapcsolatfelvétel
Édesapja árulta el.
Nem üzengetnek egymásnak Szoboszlai Dominikkel, mindenki a saját feladataira koncentrál – árulta el a Galatasaray–Liverpool BL-párosítás kapcsán a 64-szeres magyar válogatott labdarúgó. Sallai Roland többek között a liverpooli érdeklődésről és a jobbhátvéd posztról is beszélt egy interjúban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ezen a héten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. A magyar szempontból legérdekesebb találkozót kedden 18.45 órától Isztambulban játsszák, ahol Sallai Roland csapata, a Galatasaray a várhatóan Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt látja vendégül. A török–angol párharc kapcsán kérdezték Sallait.
A Nemzeti Sport nem teketóriázott, a szerző már a beszélgetés elején arra volt kíváncsi, igazak-e a pletykák: tényleg felvette a kapcsolatot a Pool a magyar válogatott alapemberével?
„Vagyok annyira profi, hogy ki tudjam zárni az ilyen híreket, és a saját feladatomra koncentráljak – felelte a lapnak a nemzeti együttesben szélsőt, a Galatában jobbhátvédet játszó futballista. – Szeretnék a klubomra összpontosítani, az idény hajrájában ez a legfontosabb.
Az átigazolási hírek, pletykák a futball részét képezik, de ezek elsősorban a menedzserek és a klubok dolga. Játékosként a pályán próbálom a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.”
Vagyis a 28 éves játékos eleinte sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az édesapja által elmondottakat. Mint ismert, Sallai Tibor egy interjúban arról beszélt, hogy fia akár már a télen eligazolhatott volna Isztambulból: „Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül. Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson.
Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére”
– jegyezte meg korábban az idősebb Sallai.
Ezt is ajánljuk a témában
Édesapja árulta el.
Sallai Roland annyit azonban elárult, hogy
Arra kértem, hogy hagyjon nyugodtan dolgozni és koncentrálni a jelenlegi feladataimra. A futballban mindig lesznek hírek, találgatások, ez teljesen természetes. De nekem most az a legfontosabb, hogy a Galatasaray játékosa vagyok, és a csapattal együtt elérjük azokat a célokat, amelyeket kitűztünk erre az idényre. Nem gondolkodom váltásban, főleg nem az idény közepén, amikor ennyi fontos mérkőzés vár ránk
– nyomatékosította honfitársunk.
Sallai eleinte furcsállta, hogy hátra vezényelték, mivel korábban sosem játszott jobb oldali védőt, teljesen új feladat volt számára. De a csapattársak segítették, sok tanácsot kapott tőlük, és a szakmai stáb is rengeteget dolgozott vele. „Mostanra nyugodtan mondhatom, megszerettem a posztot. De nem csak duma, számomra tényleg az a legfontosabb, hogy ott legyek a pályán. Mindegy, hogy melyik pozícióban.”
Azt is megerősítette, hogy a keddi Galatasaray–Liverpool előtt nem üzengettek egymásnak Szoboszlaival, mert sűrű a program és mindenki a saját feladataira koncentrál. „Izgalmas lesz magyar társak ellen játszani, de biztos vagyok benne, meccs közben egyikünk sem erre figyel.”
Nyolcaddöntő, első mérkőzések
Március 10., kedd
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
Március 11., szerda
18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)
Ezt is ajánljuk a témában
Brutális számok.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.