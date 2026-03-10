Sallait a Liverpool érdeklődéséről kérdezték: „Hagyjon nyugodtan dolgozni!”

„Vagyok annyira profi, hogy ki tudjam zárni az ilyen híreket, és a saját feladatomra koncentráljak – felelte a lapnak a nemzeti együttesben szélsőt, a Galatában jobbhátvédet játszó futballista. – Szeretnék a klubomra összpontosítani, az idény hajrájában ez a legfontosabb.

Az átigazolási hírek, pletykák a futball részét képezik, de ezek elsősorban a menedzserek és a klubok dolga. Játékosként a pályán próbálom a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.”

Vagyis a 28 éves játékos eleinte sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az édesapja által elmondottakat. Mint ismert, Sallai Tibor egy interjúban arról beszélt, hogy fia akár már a télen eligazolhatott volna Isztambulból: „Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül. Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson.

Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére”

– jegyezte meg korábban az idősebb Sallai.