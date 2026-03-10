Ettől ennyire jó a Zalaegerszeg – Waltner Róbert a Mandinernek

„Teljesen kiszámíthatatlan az NB I, és szerintem így, hogy tizenkét csapatos, ilyen is marad. Most a Paks valóban nincs jó formában, de nem lehet leírni. Évek óta jól szerepel, biztos, hogy háromesélyes mérkőzés lesz” – fogalmazott a 48 éves Waltner, aki szerint a forma miatt a ZTE számít az esélyesebbnek, de Bognár Györgyék bármikor véget vethetnek a rossz sorozatuknak, és semmiképpen sem szabad leírni őket. Külön felhívta a figyelmet a térdsérüléséből visszatérő Ádám Martinra, aki fokozatosan egyre több játéklehetőséghez jut, márpedig ő egy nagyon veszélyes csatárnak számít hazai szinten. És ott van még Tóth Barna is, aki még nála is magasabb, így a fejpárbajokból, beadásokból veszély alakulhat ki a vendégek kapuja előtt, ugyanakkor „a földön már többször megmutatta a Zalaegerszeg, hogy nagyon eredményesen tud játszani”.

Waltner Róbert szerint a zalai klub a középmezőnyben fogja zárni a bajnokságot, de hogy pontosan hol, azt majd a „hatpontos” meccsek eldöntik.

„Ha tartani tudja ezt a stabil és eredményes játékot, akkor megtarthatja pozícióját, sőt akár még előrébb is léphet. Ha a bajnokság elején valaki megkérdezte volna az edzőt, a vezetőket vagy a játékosokat, hogy aláírnák-e az ötödik vagy hatodik helyet, szerintem mindenki igennel felekt volna. Amióta a Zalaegerszeg visszakerült az élvonalba, két alkalommal volt olyan idénye, hogy nem fenyegette a kiesés: ez a mostani, és amikor én voltam az edző” – emlékeztetett Waltner a 2021–2022-es évadra.

Fotó: ztefc.hu

A nagy dobás még hátravan?