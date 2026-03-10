Ettől ennyire jó a Zalaegerszeg – Waltner Róbert a Mandinernek

Büszkeség a magyaroknak: nincs még egy olyan csapat Európában, mint a Zalaegerszeg
Van, amiben senki sem előzi meg a kontinensen.
Nagy menetelésben van a ZTE, amely a remek bajnoki szereplés mellett a Magyar Kupában is maradandót alkothat. A Zalaegerszeg egykori legendás játékosát és edzőjét, Waltner Róbertet a siker okairól kérdeztük.
Parádés formának örvend a Zalaegerszegi TE FC labdarúgócsapata: a legutóbbi NB I-es fordulóban ismét legyőzte a győri ETO FC-t, és ezzel feljött az ötödik helyre a tabellán. A siker receptjéről, a ZTE teljesítményéről és dél-amerikai légiósairól Waltner Róberttel, a klub korábbi legendás játékosával és vezetőedzőjével beszélgettünk.
Elöljáróban annyit érdemes megjegyezni, hogy a bajnokság minden bizonnyal a címvédő Ferencvárosi TC és a győriek között fog eldőlni. Mindkét zöld-fehér csapat ugyanannyi ponttal (49) áll az első két helyen (jelenleg a Fradi vezet), és további kapcsolódási pont, hogy már mindkettő elszenvedett két-két vereséget a Zalaegerszegtől.
A zalaiak nem kezdték jól az idényt, az első hét fordulóban nem tudtak nyerni, de az első tíz játéknapot követően is csupán egy győzelmet számláltak, a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcika ellen. Ekkor azt lehetett gondolni, hogy a bennmaradás lehet majd az egyetlen célja, ám mostanra nagyot fordult a világ, és már egyáltalán nem fenyegeti a kiesés. November 11-e óta 13 NB I-es mérkőzésen
„Nehezen indult a bajnokság, igaz, sok új játékos érkezett” – mondta a Mandinernek Waltner Róbert.
Mint ismert, a nyáron tulajdonosváltás történt, és egy argentin befektetői csoport vette át az irányítást, amely a kapcsolatrendszerének köszönhetően több dél-amerikai futballistát is Zalaegerszegre csábított.
A számunkra ismeretlen dél-amerikaiak nagyon jól alkalmazkodtak a magyar bajnoksághoz. Fiatalok, sikerre éhesek és a focijuk is látványos.
Az idő elteltével összekovácsolódtak a játékosok, és most már kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. Azt lehet mondani, hogy szinte tökéletes idényt futnak” – állapította meg a ZTE színeiben 172 tétmeccset játszó hatszoros magyar válogatott Waltner, aki 92 góljával a Zete történetének legeredményesebb labdarúgója.
A Zalaegerszeg ráadásul az átlagéletkort tekintve a legfiatalabb első osztályú csapatnak számít Európában.
„Emlékszem, amikor én voltam itt az edző, akkor is a miénk volt a legfiatalabb átlagéletkorú csapat az NB I-ben, de ez a mostani még annál is fiatalabb. És akkor mi is ilyen jól álltunk a bajnokság ezen szakaszában, a negyediket voltunk” – idézte fel Waltner Róbert, aki 2022. március 25-én távozott a kék-fehérek vezetőedzői posztjáról.
„Ebben persze van kockázat is, de jól sült el. Valószínűleg ezek a játékosok még tovább fejlődnek, és ha ilyen teljesítményt nyújtanak az utolsó fordulókban is, akkor lesz rájuk kereslet a nyáron – folytatta. –
Eddig minden jól működik, és bízom benne, hogy ez így is marad. Nagyon szurkolók a csapatnak, én Zete-érzelmű vagyok és örökre az is maradok!”
A korábbi kiváló támadó ezt követően részletesebben is beszélt a dél-amerikai vonalról.
„Az eredmények azt mutatják, hogy bejöttek ezek az igazolások. Én egy évet voltam Dél-Amerikában (Boca Juniors, 2002–2003 – a szerk.), és azt láttam, hogy ott óriási a merítési lehetőség. Úgy tűnik, a tulajdonosi körnek jó a scout (megfigyelő)- és kapcsolatrendszere, mert akiket idehoztak, beváltak, és a csapat is jól szerepel. Én azt gondolom, hogy ezek a labdarúgók szívesen jönnek Európába, mert itt meg tudják mutatni magukat. A magyar NB I nem gyenge bajnokság, itt megvan nekik a lehetőség arra, hogy ha jól játszanak, továbblépjenek, és ebből mindenki profitálni tud: a játékos, a menedzser és a tulajdonos is. Utóbbi pénzt tud csinálni ezáltal, amit aztán be lehet forgatni egy új futballistába.
Szerintem nagyon sok klub aláírná ezt. Örülnének, ha ennyi igazolásuk beválna, mint most a Zetének.”
Kifaggattuk a ZTE latin légiósairól, és hogy mi jellemzi őket.
„Mivel én Argentínában voltam, ezért az argentinokról tudom elmondani a véleményemet.
Technikailag rendkívül képzettek, tudnak improvizálni, okosak, ugyanakkor a védekezésben meg rendkívül kellemetlen ellenfelek, mert agresszívak, fegyelmezettek és nagyon jó a mentalitásuk. Ezek a jellemvonások a Zete külföldi játékosainál is megfigyelhetők. Velük kapcsolatban azt lehet érezni, hogy felszabadultan játszanak, nagy az önbizalmuk és fel merik vállalni az egy az egy elleni párharcokat. Utóbbi azért fontos, mert azt tapasztalom, hogy a nemzetközi futballban sajnos egyre kevesebb az ilyen típusú labdarúgó. A Zetében játszók azonban többször is megmutatták, hogy mennyire kreatívak és képzettek, képesek meglepőt, váratlant húzni, és ezeknek a vállalásoknak köszönhetően látványosabbá vált a csapat játéka.”
A ZTE legközelebb szombaton lép pályára, a hét tétmeccs óta nyeretlen, ám az előző fordulóban a vereségszériáját megszakító Pakshoz látogat.
„Teljesen kiszámíthatatlan az NB I, és szerintem így, hogy tizenkét csapatos, ilyen is marad. Most a Paks valóban nincs jó formában, de nem lehet leírni. Évek óta jól szerepel, biztos, hogy háromesélyes mérkőzés lesz” – fogalmazott a 48 éves Waltner, aki szerint a forma miatt a ZTE számít az esélyesebbnek, de Bognár Györgyék bármikor véget vethetnek a rossz sorozatuknak, és semmiképpen sem szabad leírni őket. Külön felhívta a figyelmet a térdsérüléséből visszatérő Ádám Martinra, aki fokozatosan egyre több játéklehetőséghez jut, márpedig ő egy nagyon veszélyes csatárnak számít hazai szinten. És ott van még Tóth Barna is, aki még nála is magasabb, így a fejpárbajokból, beadásokból veszély alakulhat ki a vendégek kapuja előtt, ugyanakkor „a földön már többször megmutatta a Zalaegerszeg, hogy nagyon eredményesen tud játszani”.
Waltner Róbert szerint a zalai klub a középmezőnyben fogja zárni a bajnokságot, de hogy pontosan hol, azt majd a „hatpontos” meccsek eldöntik.
„Ha tartani tudja ezt a stabil és eredményes játékot, akkor megtarthatja pozícióját, sőt akár még előrébb is léphet. Ha a bajnokság elején valaki megkérdezte volna az edzőt, a vezetőket vagy a játékosokat, hogy aláírnák-e az ötödik vagy hatodik helyet, szerintem mindenki igennel felekt volna. Amióta a Zalaegerszeg visszakerült az élvonalba, két alkalommal volt olyan idénye, hogy nem fenyegette a kiesés: ez a mostani, és amikor én voltam az edző” – emlékeztetett Waltner a 2021–2022-es évadra.
A Zalaegerszeg nemcsak a bajnokságban menetel, hanem a Magyar Kupában is. Bejutott a legjobb négy közé, ahol majd a másodosztályt vezető Budapest Honvéd FC otthonába látogat. A másik ágon Fradi–ETO lesz – arra már felhívtuk a figyelmet, hogy e két csapat ellen milyen remek mérlege van ebben az idényben.
Minden esélye megvan a kupagyőzelemre, de persze előbb be kell jutnia a döntőbe
– jegyezte meg Waltner. – Mindkét csapat jó állapotban van, a Honvéd vezeti a másodosztályt, a Zete meg remekül szerepel az NB I-ben. Szerintem a Zalaegerszegnek nagyobb esélye van bejutni a fináléba, mert mégiscsak egy első osztályú csapat, ugyanakkor a Honvéd már bebizonyította, hogy ki tud ejteni egy magasabban szereplő klubot.”
Hozzátette, a másik ágon rendezett rangadó akár döntőnek is beillene. A finálé pedig egy külön műfaj, ahol nem mindig az esélyesebb nyer.
Nyitókép: ztefc.hu
