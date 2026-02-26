Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Magyarország Zalaegerszeg NB I

Büszkeség a magyaroknak: nincs még egy olyan csapat Európában, mint a Zalaegerszeg

2026. február 26. 18:15

Egy NB I-es csapat vezeti a listát. A Zalaegerszeg mindenkit maga mögé utasít Európában.

2026. február 26. 18:15
null

A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg a közösségi oldalán számolt be arról, hogy övék a legfiatalabb átlagéletkorú csapat.

Hivatalosan is Európa legfiatalabb első osztályú csapata”

– olvasható a posztban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron


A ZTE a legfiatalabb átlagéletkorú csapatok listáján a 22,3-es átlagéletkorával vezet, megelőzve egy dán és egy francia együttest.

Mindenki a Zalaegerszeg mögött

A Barcelona a huszadik a listán, átlagéletkorban messze lemaradva a Zalaegerszegtől
A Barcelona a huszadik a listán, átlagéletkorban messze lemaradva a Zalaegerszegtől (Fotó: Josep Lago/AFP)

Az első húszban a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig (23,3) mellett két topcsapatot is találunk, a Chelsea-t (23,4) és az FC Barcelonát (25,5).

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Katona Tibor/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!