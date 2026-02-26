Büszkeség a magyaroknak: nincs még egy olyan csapat Európában, mint a Zalaegerszeg

Migránskereskedelem, kábítószer, sikkasztás – letartóztatták a volt NB I-es focistát
Miskolcon is futballozott.
Egy NB I-es csapat vezeti a listát. A Zalaegerszeg mindenkit maga mögé utasít Európában.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg a közösségi oldalán számolt be arról, hogy övék a legfiatalabb átlagéletkorú csapat.
Hivatalosan is Európa legfiatalabb első osztályú csapata”
– olvasható a posztban.
A ZTE a legfiatalabb átlagéletkorú csapatok listáján a 22,3-es átlagéletkorával vezet, megelőzve egy dán és egy francia együttest.
Az első húszban a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig (23,3) mellett két topcsapatot is találunk, a Chelsea-t (23,4) és az FC Barcelonát (25,5).
Nyitókép: Katona Tibor/MTI/MTVA
