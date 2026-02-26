Büszkeség a magyaroknak: nincs még egy olyan csapat Európában, mint a Zalaegerszeg



A ZTE a legfiatalabb átlagéletkorú csapatok listáján a 22,3-es átlagéletkorával vezet, megelőzve egy dán és egy francia együttest.

Mindenki a Zalaegerszeg mögött

A Barcelona a huszadik a listán, átlagéletkorban messze lemaradva a Zalaegerszegtől (Fotó: Josep Lago/AFP)

Az első húszban a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig (23,3) mellett két topcsapatot is találunk, a Chelsea-t (23,4) és az FC Barcelonát (25,5).