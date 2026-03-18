„Mindenkinek kötelessége beállni a Ferencváros mögé!” – Buzsáky Ákos a magyar válogatottal példálózott

Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
A Portugáliát is megjárt egykori válogatott labdarúgóval a Braga elleni Európa-liga-visszavágóról, az FTC nemzetközi meneteléséről, valamint Robbie Keane jövőjéről is beszélgettünk. Buzsáky Ákos szerint Európa egyik legszebb stadionjában lép pályára szerdán a Fradi.
A Ferencvárosi TC kétgólos előnyből várja a portugál SC Braga elleni idegenbeli visszavágót a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A Fradi múlt csütörtökön tükörsimán nyert az első mérkőzésen a Groupama Arénában, így jó helyzetből vág neki a második meccsnek. A párharcról és az esélyekről a klub korábbi játékosával, a Portugáliában és Angliában egyaránt megforduló 20-szoros magyar válogatott Buzsáky Ákossal beszélgettünk. Először arról érdeklődtünk, mivel telnek mostanság a napjai. „Köszönöm szépen, minden rendben van velem! A sport világától egy kicsit eltávolodtam, távoli szemlélője vagyok az eseményeknek. Saját vállalkozásom van, ingatlanfejlesztéssel foglalkozom” – mondta a Mandinernek a 43 éves Buzsáky, aki a pályafutását 2015 nyarán éppen a Ferencvárosban fejezte be.
Ezt is ajánljuk a témában
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
„Az itthoni kétgólos győzelem nagyon jó eredménynek számít, ugyanakkor a Braga már hosszú ideje meghatározó szereplő a nemzetközi porondon, úgyhogy mindenképpen maximális koncentrációra lesz szükség a kinti mérkőzésen – jelentette ki a korábbi kiváló középpályás, aki arra is emlékeztetett, hogy már eltörölték az idegenben lőtt több gól szabályt, így egy Ferencváros-találat nem jelentené azt, hogy a Bragának négyet kellene rúgnia a továbbjutáshoz, egy 3–1-gyel is hosszabbításra mentheti a párharcot. –
Hazai pályán a Fradi nagy lépést tett a továbbjutás felé, de a neheze csak most jön!”
A magyar bajnok nemzetközi szereplésével kapcsolatban így fogalmazott:
„Évek óta van egy koncepció a klubnál, amelynek meghatározó eleme a nemzetközi kupaszereplés, és hogy a csapat ott helytálljon. Most már el lehet mondani, hogy rendszeresen főtáblára jutnak valamelyik sorozatban, és nem számít meglepetésnek, ha elkapnak egy magasabban rangsorolt együttest. Rentábilis lett az egyesület, tudatosan igazolnak és sikeresen építik be a magyarokat, így a Ferencváros-játékosok most már sokkal piacképesebbek. Jó az irányvonal, de mindez egy tízéves munka eredménye, és nem az egyik pillanatról a másikra alakult ki.
Ugyanakkor ennek az építkezésnek voltak különböző zsákutcái is, de amit elterveztek, abban végig hittek, miközben időt és pénzt nem sajnáltak azért, hogy a Fradi végül eljusson oda, ahol most tart.”
Ezt is ajánljuk a témában
Egyszerűen csak ki kell nyomtatni.
A Ferencváros és a Braga sem játszott a hétvégén bajnokit, rápihentek a sorsdöntő találkozóra a felek. Buzsáky Ákos szerint nehéz lenne megmondani, ki profitálhat ebből jobban, mindenesetre ő játékosként jobban szerette azt, ha meccsben tudott maradni. Arról is szót ejtett, hogy bár profikról van szó, óhatatlanul is emberekről beszélünk, így a három és fél órás utazás, az ezzel járó fáradság, a környezetváltozás és a napi rutinból való kiszakadás kihathat a teljesítményre.
Összességében azt gondolom, tisztában vannak azzal a játékosok, hogy már az is nagyon nagy szó, hogy a Fradinak van továbbjutási esélye – ráadásul nem is kicsi – egy Braga-szintű rivális ellen”
– fogalmazott.
Mert mi történik, ha a Fradi mondjuk kikap három–nullára? Akkor is mindenki megemeli a kalapját, hogy idáig eljutott. Ha meg sikerül a továbbjutás, akkor történelmet ír, ami az elmúlt négy évtizedet illeti.
Nem nagyon van veszítenivalója, és általában azok a csapatok, labdarúgók tudnak felszabadultan játszani, akiken nincsen nyomás, márpedig a Ferencvároson most nem lesz.”
Hozzátette: a zöld-fehérek jól kontráznak, gyors támadókkal rendelkeznek, és egy Bayer Leverkusen elleni párharctól eltekintve nem emlékszik olyan mérkőzésre, amikor ne lett volna gólhelyzetük.
„Biztos vagyok benne, hogy most is lesz! Főleg, ha telik az idő, és a Bragának nyomnia kell, mert gólt vagy gólokat kell szereznie. Ebből jól kijöhet a Fradi – jelentette ki. Szerinte, ha a magyar bajnoknak egy ilyen lehetőséget sikerülne kihasználnia, onnantól kezdve már nagyon nagy pechsorozatnak kellene történnie ahhoz, hogy ne legyen meg a továbbjutás. – De továbbra is azt gondolom, hogy ez a Braga egy remek játékosokból álló nagyon jó együttes, amely képes varázsolni a pályán, ugyanakkor kollektív, jó védekezéssel, tudatos kontrajátékkal és egy kicsit felbosszantva az ellenfelet, lehet csodát tenni. De nem szabad butaságot csinálni, fegyelmezetlennek lenni, és kulcsfontosságú lesz, hogy ne állítsanak ki senkit. Biztos vagyok abban, hogy a stáb ezekre külön is felhívta a figyelmet.
Ha a játékosok a feladatukra koncentrálnak, a taktikai utasításokat betartják, akkor komoly esélye lesz az FTC-nek, de nem teheti meg, hogy már most továbbjutóként tekintsen magára.”
Buzsáky Ákos a Porto színeiben 2003-ban pályára lépett a Braga otthonában.
„A régi stadionjukban játszottam, de az újban is jártam.
Utóbbi egyébként Európa egyik legszebb stadionja szerintem”
– tette hozzá, majd kiemelte a kapu mögötti sziklás részt, valamint a két hatalmas oldallelátót, ahol összesen több mint 30 ezer ember fér el. Szerinte a Braga drukkerei félelmetes hangulatot tudnak teremteni, amire kihat a játék és az állás. Angliában háromgólos hátránynál is folyamatosan megy a szurkolás, Portugáliában viszont csendre lehet őket inteni.
Ezt is ajánljuk a témában
Megnéztük, mit írt a portugál sajtó és a csapat drukkerei a Ferencvárostól elszenvedett kétgólos vereség után.
A Fradi mellett a görög Panathinaikosz is nyert a legutóbbi fordulóban, a topligás Real Betist múlta felül otthon 1–0-ra. Rafael Benítez együttese is jó esélyekkel várhatja a visszavágót, márpedig, ha továbbjutna, és a Ferencváros is negyeddöntős lenne, akkor egymás ellen játszanának az elődöntőbe kerülésért, ami a folytatást illetően bizakodásra adna okot.
„Mi általában akkor szoktunk elbukni, amikor elkezdünk számolgatni.
Én most is azt mondom, csodakategória lenne, ha továbbjutnának a Braga ellen, és nem azért, mert nem bízom a Fradiban, hanem pusztán amiatt, hogy jelen pillanatban a Braga mint labdarúgó klub, előrébb tart a Ferencvárosnál. Természetesen drukkolok a FTC-nek, ahogyan bármelyik magyar csapatnak az európai kupaporondon. Szerintem minden magyarnak kötelessége beállni a csapat mögé, klubhűségtől függetlenül támogatnia úgy, mintha a magyar válogatott lenne. Én is így teszek, ugyanakkor fontos, hogy két lábbal a földön maradjunk. A labdarúgásban borulhat a papírforma, de azt gondolom, hogy a Fradi már túlteljesítette az elvárásokat ebben az idényben”
– közölte, hozzáfűzve, hogy bármilyen portugál gárdát megverni nagy dolog, és remek visszaigazolása annak, hogy jó irányba halad a klub.
Robbie Keane-nek nem volt könnyű dolga összerakni a tavaszi szezonra a Ferencvárost, hiszen Tóth Alex és Varga Barnabás személyében két meghatározó magyar játékosa is távozott. Buzsáky azonban rámutatott arra, hogy nemcsak a vezetőedző végez nagy munkát, hanem a teljes stáb és a vezetőség is, Keane pedig ehhez teszi hozzá a maga részét.
A Fradi nagyon jól csinálja azt, hogy nemcsak játékosokat, hanem edzőket is nevel, és profitál az eladásukból. Mindebben Hajnal Tamásnak fontos szerepe van, aki a Németországban szerzett tudását kamatoztatja itt”
– szögezte le.
„Most már nincsenek olyan mellényúlások, mint ennek az új érának az elején, amikor olyan igazolások is voltak – köztük én is (nevet) –, akik nem voltak alkalmasak arra, hogy ilyen szintre emeljék a Fradit. Most már sokkal komolyabb hátországot láthatunk.”
Állandó téma a hazai és a nemzetközi sajtóban is, hogy mi lesz Keane-nel a nyártól.
Miért kéne őt megtartani? Ha egy edző a karrierje szempontjából előre tud lépni, van rá lehetősége, akkor igenis el kell engedni. Aki pedig el akarja vinni, az fizesse is meg az árát! Tomiéknak az a feladata, hogy megtalálják a következő Robbie Keane-t, úgy, hogy a projekt folytatódhasson.
Ez nem egyszerű, de voltak már náluk olyan edzők – például Rebrov –, akik ugródeszkának használták az FTC-t, és egy ilyen tréner megszerzése a realitás, Mourinhókra nincs esély. Minél nagyobb az egyesület ázsiója, annál könnyebben tud jó játékosokat igazolni és edzőket idehozni. Ehhez kellenek a megfelelő szakemberek, a jó döntések, a Fradi az elmúlt tíz évben ezért van egy felfelé ívelő pályán.”
Tanulságos interjút adott Hajnal Tamás. A Fradi sportigazgatója a Braga elleni El-párharcról és a csapat ír vezetőedzőjének jövőjéről is beszélt.
Tovább erősödnek a szigetországi szóbeszédek. A Manchester United ikonja ettől függetlenül nem javasolja a Fradi ír trénerének a buktatókkal teli londoni kalandot.
Végezetül Buzsákyt a bajnoki versenyfutásról is kifaggattuk.
Ha az erőviszonyokat, a játékosállományt és a költségvetést nézzük, akkor egyértelműen a Ferencvárosnak van a legnagyobb esélye, hogy megnyerje a bajnokságot. Nincs kétségem ezzel kapcsolatban, és a játékosoknak is tisztában kell lenni azzal, hogy a bajnoki cím az alap.
Ez egyébként nem olyan egyszerű, mert már zárkóznak fel rájuk, Zalaegerszegen például sok dél-amerikait, brazilt látni. Élmény nézni, ahogy ők hozzányúlnak a labdához és amilyen futballt játszanak. Ráadásul még egy Fradit is meg tud verni ZTE, még idegenben is. Vagy ott van még az ETO, amelynél szintén megfigyelhető a tudatos építkezés. Az fontos, hogy ne könnyű nyerje meg a bajnokságot az FTC. Vessünk egy pillantást Bulgáriában a Ludogorecre! Az elmúlt tizennégy évben tizennégyszer lett bajnok, és mindig nagy fölénnyel. Úgy nem tud fejlődni egy futballista, ha az a kérdés, hogy két vagy három góllal győz a csapat hétvégén” – hangsúlyozta Buzsáky, aki szerint az NB I színvonalának emelkedése a címvédőt is motiválja, hogy minden meccset komolyan vegyen. Felidézte, hogy ebben az idényben többször is láthattunk olyat, hogy a Ferencvárosi Torna Club otthon vereséget szenvedett, és nem azért, mert félvállról vette volna a bajnokiját, hanem mert jól játszott az ellenfele, miközben a futballistái egy kicsit fásultabbak, tompábbak voltak a hétközi európai kupameccsük után.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy menetelésben van a ZTE, amely a remek bajnoki szereplés mellett a Magyar Kupában is maradandót alkothat.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA
***
Ezt is ajánljuk a témában
Maguk mondják el, mi az igazság, miközben a hazai ellenzék még mindig egy mesében él.