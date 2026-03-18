„Mindenkinek kötelessége beállni a Ferencváros mögé!” – Buzsáky Ákos a magyar válogatottal példálózott

Nem nagyon van veszítenivalója, és általában azok a csapatok, labdarúgók tudnak felszabadultan játszani, akiken nincsen nyomás, márpedig a Ferencvároson most nem lesz.”

Hozzátette: a zöld-fehérek jól kontráznak, gyors támadókkal rendelkeznek, és egy Bayer Leverkusen elleni párharctól eltekintve nem emlékszik olyan mérkőzésre, amikor ne lett volna gólhelyzetük.

„Biztos vagyok benne, hogy most is lesz! Főleg, ha telik az idő, és a Bragának nyomnia kell, mert gólt vagy gólokat kell szereznie. Ebből jól kijöhet a Fradi – jelentette ki. Szerinte, ha a magyar bajnoknak egy ilyen lehetőséget sikerülne kihasználnia, onnantól kezdve már nagyon nagy pechsorozatnak kellene történnie ahhoz, hogy ne legyen meg a továbbjutás. – De továbbra is azt gondolom, hogy ez a Braga egy remek játékosokból álló nagyon jó együttes, amely képes varázsolni a pályán, ugyanakkor kollektív, jó védekezéssel, tudatos kontrajátékkal és egy kicsit felbosszantva az ellenfelet, lehet csodát tenni. De nem szabad butaságot csinálni, fegyelmezetlennek lenni, és kulcsfontosságú lesz, hogy ne állítsanak ki senkit. Biztos vagyok abban, hogy a stáb ezekre külön is felhívta a figyelmet.

Ha a játékosok a feladatukra koncentrálnak, a taktikai utasításokat betartják, akkor komoly esélye lesz az FTC-nek, de nem teheti meg, hogy már most továbbjutóként tekintsen magára.”