diósgyőr DVTK Miskolc sportigazgató szurkolók NB I

„Nem vagyunk vakok” – letették a kardot Miskolcon, erre kérnek mindenkit

2026. március 17. 17:30

Üzentek az ultrák. Közben a miskolci csapat bejelentette az új sportigazgatót.

2026. március 17. 17:30
Kovács Zoltán sportigazgató elküldése után Vincze Richárd, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója veszi át a DVTK megüresedő posztját – jelentette be a miskolci klub. A közlemény hozzátette: az új szakember hosszú távon határozott struktúrával és következetes gondolkodásmóddal működő labdarúgó szakosztályt szeretne építeni, rövid távon pedig a bennmaradás a legfontosabb feladat.

„Egy jól képzett és ízig-vérig diósgyőri sportszakembert választottunk a sportigazgatói posztra. Elkötelezettek vagyunk a kollégák fejlesztésében, Vincze Richárd a klub támogatásával szerezte meg az UEFA Pro diplomát, és ezen kívül is mindenben támogattuk, hogy azzá a szakemberré váljon, akit most megfelelőnek gondolunk a feladatra – idézte a klub honlapja Petrán Vilmost, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetőjét. – Vincze Richárd tíz éve dolgozik a DVTK Labdarúgó Sportakadémián, jelenleg szakmai igazgatóként. Így jól ismeri a keretet, különösen a saját nevelésű fiatalokat, valamint a stáb tagjainak egy részével korábban együtt dolgozott az akadémián. Megbízásával a korábban megkezdett úton haladva még közelebb hozzuk egymáshoz az akadémiai képzést és az első csapatot. Emellett maximálisan képben van az első csapat körüli helyzettel, hiszen az összes idei mérkőzést látta, így biztos vagyok benne, hogy hasznos észrevételekkel fogja segíteni a sikeres szereplést.”

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Vincze Richárd az új sportigazgató Miskolcon
Vincze Richárd az új sportigazgató Miskolcon (Fotó: dvtk.eu)

„Hatalmas örömöt és még nagyobb megtiszteltetést éreztem, amikor felkértek sportigazgatónak – kezdte Vincze Richárd.Pedig már azt is nagy dolognak tartottam, amikor gyerekkorom kedvenc klubjának második csapatát irányítottam néhány éve, majd akadémiai vezető lettem, illetve tavaly az első csapatot vezettem egy mérkőzés erejéig.”

„Miskolciként pontosan tudom, mit jelent a DVTK – folytatta. –

Ennek megfelelően szeretnék egy erős, borsodi identitású, következetes és sikeres DVTK-t, mert a lelátót jól ismerve pontosan tudom, mire vágynak a szurkolók, és ezt a szemléletet szeretném visszahozni a pályára is. Eddig is a Diósgyőrért éltem, ám most még többet kell tennem azért, hogy lépésről lépésre eljussunk oda, ahova szeretnénk, hogy ez a klub tartozzon: a sikerekhez.”

Változás Miskolcon

  • A Diósgyőr ultrái letették a kardot, és a Facebook-oldalukon üzentek.


„Tisztelt Szurkolótársak!

Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy eltökéltségünk célt ért, és a szurkolói bojkott meghozta az eredményét: a petíciónkban megfogalmazott elvárásainkat a klub teljesítette. Ez a mi közös sikerünk, mert nagyon sokan mellénk álltatok, és vállaltátok azt, hogy velünk együtt távol maradtok a lelátóról. Tudjuk, hogy ezzel óriási áldozatot hoztatok. Senkinek nem volt könnyű ez a pár hét.

Nem felejtjük el, hogy hónapokkal ezelőtt maga Sántha Gergely vállalta a felelősséget Horváth Csenger elküldéséért és Kovács Zoltán kinevezéséért; bizakodva várjuk, miként fog ez a felelősségvállalás megvalósulni. Nem vagyunk vakok, és nem vagyunk maradéktalanul elégedettek sem: bőven akadnak még olyanok a klubnál, akiknek szívesen megmutatnánk a »Miskolc vége« táblát. De jelenleg nem ez a legfontosabb dolgunk!

Most azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a hátralévő hét fordulóban a legnagyobb odaadással támogassuk a csapatot, és a saját eszközeinkkel mindent megadjunk nekik a bennmaradás érdekében. Ennek első és igazán fontos állomása a szombati, Nyíregyháza elleni összecsapás lesz. Senkinek nem kell ecsetelnünk, mennyire fontos ez a meccs mindannyiunknak. De most a százszázalék is kevés lesz a lelátón! Most az kell, hogy az internetes kommentelés helyett a valóságban mutassuk meg: mi vagyunk a legnagyobbak!

Álljatok mellénk a szektorban, és mutassuk meg ezen a hét meccsen, milyen is az igazi Diósgyőr, amikor fellobban az a bizonyos tűz a lelátón! Hét meccs, aztán újra számot vetünk, és tovább harcolunk a klubért a saját eszközeinkkel!”

Nyitókép: dvtk.eu

***

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemmondom-3
2026. március 17. 18:56
Soha nincs késő!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!