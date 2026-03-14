03. 14.
szombat
Ilyet se látni minden nap: reklamálásból kifordulva lőtt hatalmas gólt a Zalaegerszeg játékosa (VIDEÓ)

2026. március 14. 19:27

A Paks most sem tudott nyerni. A Zalaegerszeg emberhátrányban is egyenlíteni tudott.

null

A Paksi FC hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Zalaegerszegi TE FC-vel a labdarúgó NB I 26. fordulójában.

A találkozó előtt a hazaiak hét tétmeccs óta voltak nyeretlenek, míg a vendégek hét tétmérkőzés óta veretlenek, így a ZTE várhatta jobb előjelekkel az összecsapást. Az első félidő hajrájában azonban olyan dolog történt, hogy Bognár Györgyék joggal bízhattak abban, rossz sorozatuk végre megszakad.

Várkonyi Bencét – akit 2024 novemberében egyszer már kiállítottak ZTE színekben Pakson – gólhelyzetben rántotta le a hazaiak játékosát, és ezért végül piros lapot kapott. A megítélt büntetőt Hahn János értékesítette, és ekkor úgy tűnt, a Paks megnyerheti a mérkőzést.


Furcsa góllal egyenlített a Zalaegerszeg

A szünet után azonban emberhátrányban is egyenlíteni tudott a ZTE: az 52. percben Joao Victor úgy egalizált, hogy reklamálásból kifordulva lőtte el a labdát.


Mivel több már gól nem esett, mindkét csapat sorozata tovább tart: Bognár György együttese most sem tudott nyerni, míg a ZTE tíz emberrel sem kapott ki, és ezzel maradt riválisa előtt, a negyedik helyen áll.

Egy pontot megmentett a Zalaegerszeg (Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg/Facebook)

Nyitókép: ZTE FC Zalaegerszeg/Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ncorporation
2026. március 14. 20:02
Jó meccs, tovább emelkedik az NB1 színvonala.
frankie-bunn
2026. március 14. 19:33
i <3 Campos !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!