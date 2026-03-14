Ilyet se látni minden nap: reklamálásból kifordulva lőtt hatalmas gólt a Zalaegerszeg játékosa (VIDEÓ)

Ettől ennyire jó a Zalaegerszeg – Waltner Róbert a Mandinernek
Nagy menetelésben van a ZTE, amely a remek bajnoki szereplés mellett a Magyar Kupában is maradandót alkothat.
A Paks most sem tudott nyerni. A Zalaegerszeg emberhátrányban is egyenlíteni tudott.
A Paksi FC hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Zalaegerszegi TE FC-vel a labdarúgó NB I 26. fordulójában.
A találkozó előtt a hazaiak hét tétmeccs óta voltak nyeretlenek, míg a vendégek hét tétmérkőzés óta veretlenek, így a ZTE várhatta jobb előjelekkel az összecsapást. Az első félidő hajrájában azonban olyan dolog történt, hogy Bognár Györgyék joggal bízhattak abban, rossz sorozatuk végre megszakad.
Várkonyi Bencét – akit 2024 novemberében egyszer már kiállítottak ZTE színekben Pakson – gólhelyzetben rántotta le a hazaiak játékosát, és ezért végül piros lapot kapott. A megítélt büntetőt Hahn János értékesítette, és ekkor úgy tűnt, a Paks megnyerheti a mérkőzést.
A szünet után azonban emberhátrányban is egyenlíteni tudott a ZTE: az 52. percben Joao Victor úgy egalizált, hogy reklamálásból kifordulva lőtte el a labdát.
Mivel több már gól nem esett, mindkét csapat sorozata tovább tart: Bognár György együttese most sem tudott nyerni, míg a ZTE tíz emberrel sem kapott ki, és ezzel maradt riválisa előtt, a negyedik helyen áll.
Nagy menetelésben van a ZTE, amely a remek bajnoki szereplés mellett a Magyar Kupában is maradandót alkothat.
Nyitókép: ZTE FC Zalaegerszeg/Facebook
