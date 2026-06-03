Budapest ismét reflektorfénybe kerül a Bajnokok Ligája miatt – megérkezett az egyik leglátványosabb kollekció

Megérkezett a Topps egyik leglátványosabb futballkártya-kollekciója, a 2025/26-os Topps Chrome UEFA Club Competitions, amely a világ legnagyobb klubfutball-sztárjait, a legizgalmasabb fiatal tehetségeket és a gyűjtők által keresett különleges lapokat egyesíti egy prémium Chrome kiadásban – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Nem akármilyen kártya Budapestről (Fotó: csakfoci.hu)

A cikk megjegyezte: ez a kollekció nemcsak a kártyagyűjtés rajongóinak szól, hanem focis csemegéket is tartogat. A Topps új kampányában Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott egyik legnagyobb klasszisa mutatja meg, miért vált újra világszerte izgalmas, közösségi és szenvedélyes hobbivá a focis kártyák gyűjtése. A reklámfilm azt az élményt helyezi középpontba, amit minden gyűjtő ismer: a bontás izgalmát, a ritka lapok keresését és azt a pillanatot, amikor egy kedvenc játékos kártyája előkerül a csomagból.