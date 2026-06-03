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Budapest ismét reflektorfénybe kerül a Bajnokok Ligája miatt – megérkezett az egyik leglátványosabb kollekció

2026. június 03. 15:06

Dörzsölhetik tenyerüket a kártyagyűjtők! Megérkezett a Topps egyik leglátványosabb kollekciója, benne különleges, Budapestet megidéző Bajnokok Ligája-lapokkal.

2026. június 03. 15:06
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Megérkezett a Topps egyik leglátványosabb futballkártya-kollekciója, a 2025/26-os Topps Chrome UEFA Club Competitions, amely a világ legnagyobb klubfutball-sztárjait, a legizgalmasabb fiatal tehetségeket és a gyűjtők által keresett különleges lapokat egyesíti egy prémium Chrome kiadásban – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Nem akármilyen kártya Budapestről
Nem akármilyen kártya Budapestről (Fotó: csakfoci.hu)

A cikk megjegyezte: ez a kollekció nemcsak a kártyagyűjtés rajongóinak szól, hanem focis csemegéket is tartogat. A Topps új kampányában Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott egyik legnagyobb klasszisa mutatja meg, miért vált újra világszerte izgalmas, közösségi és szenvedélyes hobbivá a focis kártyák gyűjtése. A reklámfilm azt az élményt helyezi középpontba, amit minden gyűjtő ismer: a bontás izgalmát, a ritka lapok keresését és azt a pillanatot, amikor egy kedvenc játékos kártyája előkerül a csomagból.

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Főszerepben Budapest

„A 2025/26-os Topps Chrome UEFA Club Competitions magyar szempontból is különösen érdekes, hiszen a kollekció egyik különlegessége a Budapest at Night insert – folytatta a Csakfoci. –

A limitált, kizárólag a Hobby-doboz kiszerelésből nyitható lap Budapest éjszakai hangulatát, építészeti karakterét és a Bajnokok Ligája-döntő atmoszféráját hozza egy lapra a világklasszis futballistákkal. A koncepció túlmutat egy egyszerű kártya dizájnon: azt mutatja meg, hogy a futball legnagyobb pillanataihoz nemcsak játékosok és mérkőzések, hanem helyszínek, városok és emlékek is tartoznak.”

Az új Chrome kollekcióban a gyűjtők klasszisokat, fiatal tehetségeket, különleges insert lapokat, ritka parallel verziókat és autograph kártyákat is találhatnak.

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Nyitókép: Jure Makovec/AFP

 

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