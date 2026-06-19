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labdarúgás foci vb 2026 Mexikó világbajnokság videó Dél-Korea

Egy kapus hiba itt, egy bravúr ott – megvan a vb első továbbjutója, közel félmillió ember ünnepelt az utcákon (VIDEÓ)

2026. június 19. 08:14

Mexikó nemcsak simán továbbjutott a csoportjából. A társházigazda már a második fordulóban bebiztosította csoportelsőségét.

2026. június 19. 08:14
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A labdarúgó-világbajnokság egyik házigazdája, Mexikó a második mérkőzését is megnyerte a tornán, és ezzel biztossá vált a továbbjutása a legjobb 32 közé.

Foci vb 2026: Mexikó az első továbbjutó
Foci vb 2026: Mexikó az első továbbjutó (Fotó: Carl de Souza/AFP)

Magyar idő szerint péntek hajnalban rendezték a Mexikó–Dél-Korea meccset Mexikóban. Mivel az első fordulóban mindkét csapat nyerni tudott, és mivel korábban Csehország és Dél-Afrika döntetlent játszott egymással, tudni lehetett, hogy amelyik együttes győz, az biztosan továbbjut, és csoportelső lesz.

Sok helyzetet nem hozott a mérkőzés, és talán a kapusok közti különbség döntött végül a pontok eloszlásáról. Mexikó Luis Romo góljával nyert, aki az 50. percben használta ki a kapujából kimozduló kapuvédő hibáját.

A hajrában Dél-Korea közel került az egyenlítéshez, de kimaradt a nagy lehetőség, Raúl Rangel kapus egy szituáción belül kétszer is résen volt, de úgy is fogalmazhatunk, hogy csak azt hozta, amit a korábbi világbajnokságokon a kispadon helyet foglaló 40 éves Guillermo Ochoától megszokhattunk.

Foci vb 2026: örömünnep Mexikóban, 400 ezer ember az utcákon

Mexikó tehát 1–0-ra nyert, amivel hat ponttal, 3–0-s gólkülönbséggel az A-csoport élén áll. Győzelmével eldőlt, hogy egyrészt továbbjutott, másrészt pedig mivel azonos pontszám esetén először az egymás elleni meccs eredménye dönt, a csoportelsősége is biztossá vált.

Az utolsó fordulóban Mexikó Csehországgal, míg Dél-Korea Dél-Afrikával csap össze.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
A-csoport
Mexikó–Dél-Korea 1–0 (Romo 50.)
Korábban
Csehország–Dél-Afrika 1–1 (Sadilek 6., ill. Mokoena 83. – 11-esből)

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Nyitókép: Ulises Ruiz/AFP

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