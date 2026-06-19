Egy kapus hiba itt, egy bravúr ott – megvan a vb első továbbjutója, közel félmillió ember ünnepelt az utcákon (VIDEÓ)

A labdarúgó-világbajnokság egyik házigazdája, Mexikó a második mérkőzését is megnyerte a tornán, és ezzel biztossá vált a továbbjutása a legjobb 32 közé.

Foci vb 2026: Mexikó az első továbbjutó (Fotó: Carl de Souza/AFP)

Magyar idő szerint péntek hajnalban rendezték a Mexikó–Dél-Korea meccset Mexikóban. Mivel az első fordulóban mindkét csapat nyerni tudott, és mivel korábban Csehország és Dél-Afrika döntetlent játszott egymással, tudni lehetett, hogy amelyik együttes győz, az biztosan továbbjut, és csoportelső lesz.