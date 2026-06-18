Nem a két csapat, hanem a játékvezető írt történelmet a világbajnokságon

Az A-csoport harmadik helyéért folyó csata mérsékelten sikerült látványosra a két nullapontos válogatott között a foci vb 2026-os kiírásának második körös nyitómeccsén. Az elején nagyon bekezdtek a csehek – vagy a dél-afrikai védelem maradt bent teljesen az öltözőben, nézőpont kérdése –, a 6. percben úgy szerezte meg a vezetést Csehország Michal Sadílek révén, hogy ez már nem is az első gólhelyzetük volt. Roppant hektikus összecsapás kerekedett ki a két kapkodó csapat összecsapásából, de a követező találathoz így is az európaiak álltak közelebb a második félidő elején – a válogatottba reaktivált Vladimír Darida azonban ziccert rontott kulcsfontosságú helyzetben. Ez a végén ütött vissza, amikor is az érthetetlenül kiengedő cseh válogatott ellen