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foci vb 2026 világbajnokság Csehország Dél-Afrika

Nem a két csapat, hanem a játékvezető írt történelmet a világbajnokságon

2026. június 18. 20:29

Bár lehet, hogy ennek a csehek most nem örülnek annyira... A futball-világbajnokságok történetében először tisztán női játékvezetői hármas működött a Csehország–Dél-Afrika csoportmeccsen, Tori Penso kiválóan fújt, de a végén bevállalt egy necces döntést.

2026. június 18. 20:29
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A csütörtök este lejátszott Csehország–Dél-Afrika világbajnoki csoportmérkőzés nem annyira az eget verdeső színvonalról, mint inkább egy történelmi mérföldkőről marad emlékezetes. A futball-vb-k történetében először ugyanis egy kizárólag nőkből álló játékvezetői hármas működött közre az összecsapáson, egyáltalán nem is rosszul – noha lehet, hogy a csehek véleménye erről azért megoszlik a végjáték után. Az amerikai Tori Penso kimondottan határozottan, jó szellemben és pedagógiával dirigálta a találkozót, otthonosan mozgott a férfijátékosok között és nem akart szerepelni; mellett pedig segítőire, Brooke Mayóra és Kathryn Nesbittre sem lehetett panasz. Az egyedüli véleményes döntés viszont klucsszituációban esett...

foci vb 2026 dél-afrika-cseh tori penso
Tori Penso salamoni döntéssel befújta a dél-afrikai tizenegyest a hajrában (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Ezt nagyon bánhatják a csehek

Az A-csoport harmadik helyéért folyó csata mérsékelten sikerült látványosra a két nullapontos válogatott között a foci vb 2026-os kiírásának második körös nyitómeccsén. Az elején nagyon bekezdtek a csehek – vagy a dél-afrikai védelem maradt bent teljesen az öltözőben, nézőpont kérdése –, a 6. percben úgy szerezte meg a vezetést Csehország Michal Sadílek révén, hogy ez már nem is az első gólhelyzetük volt. Roppant hektikus összecsapás kerekedett ki a két kapkodó csapat összecsapásából, de a követező találathoz így is az európaiak álltak közelebb a második félidő elején – a válogatottba reaktivált Vladimír Darida azonban ziccert rontott kulcsfontosságú helyzetben. Ez a végén ütött vissza, amikor is az érthetetlenül kiengedő cseh válogatott ellen

egy véleményes, kezezésért megítélt tizenegyes révén Dél-Afrika megszerezte története első vb-gólját: a 83. percben Teboho Mokoena értékesítette roppant higgadtan a büntetőt. 

Az egygólos döntetlen egyik csapatnak sem igazán jó, de az biztos, hogy a cseheket bosszanthatja jobban, hiszen egyrészt megnyert meccset engedtek ki a kezükből, másrészt így utolsó csoportmeccsükön az erős házigazda Mexikó ellen kellene kivívniuk a továbbjutást...

Nyitókép: Roberto Schmidt/AFP

 

Összesen 3 komment

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Öreg Palóc
2026. június 18. 21:52
Jól ítélte meg. Büntető volt. Könyékmagasságban, vízszintes kart talált el a labda. (Egyébként is utálom a cseheket.)
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Málaga21
2026. június 18. 20:57
El is baszta a meccset.
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Takagi
2026. június 18. 20:53
Jó volt.
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