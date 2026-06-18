Nem a két csapat, hanem a játékvezető írt történelmet a világbajnokságon

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Bár lehet, hogy ennek a csehek most nem örülnek annyira... A futball-világbajnokságok történetében először tisztán női játékvezetői hármas működött a Csehország–Dél-Afrika csoportmeccsen, Tori Penso kiválóan fújt, de a végén bevállalt egy necces döntést.
A csütörtök este lejátszott Csehország–Dél-Afrika világbajnoki csoportmérkőzés nem annyira az eget verdeső színvonalról, mint inkább egy történelmi mérföldkőről marad emlékezetes. A futball-vb-k történetében először ugyanis egy kizárólag nőkből álló játékvezetői hármas működött közre az összecsapáson, egyáltalán nem is rosszul – noha lehet, hogy a csehek véleménye erről azért megoszlik a végjáték után. Az amerikai Tori Penso kimondottan határozottan, jó szellemben és pedagógiával dirigálta a találkozót, otthonosan mozgott a férfijátékosok között és nem akart szerepelni; mellett pedig segítőire, Brooke Mayóra és Kathryn Nesbittre sem lehetett panasz. Az egyedüli véleményes döntés viszont klucsszituációban esett...
Az A-csoport harmadik helyéért folyó csata mérsékelten sikerült látványosra a két nullapontos válogatott között a foci vb 2026-os kiírásának második körös nyitómeccsén. Az elején nagyon bekezdtek a csehek – vagy a dél-afrikai védelem maradt bent teljesen az öltözőben, nézőpont kérdése –, a 6. percben úgy szerezte meg a vezetést Csehország Michal Sadílek révén, hogy ez már nem is az első gólhelyzetük volt. Roppant hektikus összecsapás kerekedett ki a két kapkodó csapat összecsapásából, de a követező találathoz így is az európaiak álltak közelebb a második félidő elején – a válogatottba reaktivált Vladimír Darida azonban ziccert rontott kulcsfontosságú helyzetben. Ez a végén ütött vissza, amikor is az érthetetlenül kiengedő cseh válogatott ellen
egy véleményes, kezezésért megítélt tizenegyes révén Dél-Afrika megszerezte története első vb-gólját: a 83. percben Teboho Mokoena értékesítette roppant higgadtan a büntetőt.
Az egygólos döntetlen egyik csapatnak sem igazán jó, de az biztos, hogy a cseheket bosszanthatja jobban, hiszen egyrészt megnyert meccset engedtek ki a kezükből, másrészt így utolsó csoportmeccsükön az erős házigazda Mexikó ellen kellene kivívniuk a továbbjutást...
Nyitókép: Roberto Schmidt/AFP