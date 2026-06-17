Ez mentette meg a világhírű sportoló életét – Merkely Béla a Mandinernek

Olaszországban tiltják a szívritmus-szabályozóval rendelkező sportolók versenyzését, ezért Eriksen a fél évvel későbbi visszatérésekor Angliába szerződött, most pedig már Németországban játszik. Miért tér el ennyire a szabályozás országonként, és mi a helyzet Magyarországon? Az olaszoknak „igazuk van” abban, hogy ilyen szigorúak? Mennyire veszélyes így játszani, és Eriksen a mostani esetnél életveszélyben volt vagy pont a szerkezet miatt ő volt a legjobban védve, a legnagyobb biztonságban?

Az elmúlt 10–15 évben ezen a területen jelentős szemléletváltás történt. Az olaszok azonban ebben a kérdésben hagyományosan nagyon szigorúak. A Serie A-ban nem engedték tovább játszani, ezért kellett távoznia Olaszországból. Ugyanakkor más országokban megengedőbb a szabályozás. Jelenleg a német Bundesligában, a Wolfsburg játékosaként futballozhat, és természetesen a dán válogatottban is szerepelhet. Magyarországon a sportorvosi alkalmasságot sportorvos és sportkardiológus bírálja el. A magyar sportkardiológia egyik centruma a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika Sportkardiológiai központja, ahol kifejezetten élsportolók kardiológiai vizsgálatával, kezelésével és sport alkalmassági megítélésével foglalkozunk. ICD-vel rendelkező sportoló esetében a versenysport elbírálása függ az alapbetegségtől, illetve a sport típusától, hiszen figyelembe kell vennünk, hogy egy esetleges eszméletvesztés mennyire veszélyezteti a sportoló és társai testi épségét. A labdarúgás utóbbi szempontból alacsony kockázatú.

Ha egy világklasszis labdarúgó aláír egy papírt, hogy saját felelősségére vállalja a játékot, az orvosnak joga – vagy akár kötelessége – van-e azt mondani, hogy »nem engedlek pályára«?

A beültethető kardioverter-defibrillátorral (ICD) élő futballista általában nagy biztonsággal sportolhat, hiszen egy esetleges, rövid ideig tartó eszméletvesztés a futballpályán önmagában jellemzően nem jár súlyos egészségkárosodással. Ugyanez azonban nem mondható el például egy hegymászó, autó- vagy motorsportot űző sportoló esetében, ahol egy hasonló rosszullét végzetes következményekkel járhat.

Éppen ezért nem önmagában az ICD jelenléte dönti el, hogy egy sportoló versenyezhet-e, hanem a fennálló szívbetegség, valamint az adott sportág sajátosságai együttesen befolyásolják a döntést. Az első és legfontosabb szempont persze mindig a játékos vagy a sportoló biztonsága. A sportorvosnak, csapatorvosnak és a sportkardiológusnak azt kell megítélnie, hogy a játékos egészségügyi szempontból alkalmas-e a versenyzésre. Az UEFA kötelező kardiológiai szűréseket ír elő, és a csapatorvos felelős a játékos egészségének védelméért.