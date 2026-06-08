Erre várt mindenki: friss hírek érkeztek a pályán összeeső dán legenda állapotáról

Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott középpályása elhagyhatja a kórházat azok után, hogy vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odensében.

A találkozó 65. percében a 34 éves Eriksen mindkét kezével a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játékteret és beszállt a mentőautóba. A játékvezető ezt követően a 77. percben, 2–1-es dán vezetésnél véget vetett az összecsapásnak.