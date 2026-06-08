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Dánia dán válogatott Christian Eriksen

Erre várt mindenki: friss hírek érkeztek a pályán összeeső dán legenda állapotáról

2026. június 08. 12:21

Megnyugtató hírekkel szolgált a dán válogatott csapatorvosa. Christian Eriksen jól van, jókedvű, és hamarosan elhagyhatja a kórházat.

2026. június 08. 12:21
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Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott középpályása elhagyhatja a kórházat azok után, hogy vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odensében.

A találkozó 65. percében a 34 éves Eriksen mindkét kezével a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játékteret és beszállt a mentőautóba. A játékvezető ezt követően a 77. percben, 2–1-es dán vezetésnél véget vetett az összecsapásnak.

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Időközben az Odense Egyetemi Kórházban kivizsgálták a labdarúgó egészségi állapotát.

Hétfő reggel beszéltem Christiannal, jól van és jókedvű. A várakozások szerint hamarosan kiengedik a kórházból és hazatérhet

tájékoztatta a közvéleményt Morten Boesen, a dán csapat orvosa, aki közvetlenül a vasárnapi események után elmondta, Eriksen rövid időre elveszítette az eszméletét, de gyorsan vissza is nyerte.

 

A középpályást beültethető kardioverter-defibrillátorral látták el hónapokkal azután, hogy a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott. Akkor újra kellett éleszteni, és felvetődött, hogy fel kell hagynia a profi futballal, de a történtek után kevesebb mint egy évvel visszatért, jelenleg a VfL Wolfsburg légiósa, és a 2026–2027-es idény végéig érvényes a szerződése.

A dán válogatott nem jutott ki a csütörtökön kezdődő világbajnokságra.

Nyitókép: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Összesen 2 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. június 08. 12:38
Remek játékos , tényleg egy legenda. Viszont az életével játszik. A következő szívprobléma elviszi majd. Valamikor vissza kell vonulni , bármilyen nehéz is.
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3
0
Color
2026. június 08. 12:36
Nagyon szimpatikus embernek tartottam mindig is,remélem most már rájött,hogy az egészség még a focinál is sokkal fontosabb!
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2
0
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