Tovább íródik a világbajnokság legnagyobb sztorija: repülőre szállt az afrikai hős büszke anyukája (VIDEÓ)

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a most zajló labdarúgó-világbajnokság egyik legnagyobb sztoriját a Zöld-foki-szigetek kapusának köszönhetjük. A történet pedig tovább íródik!

Foci vb 2026: Vozinha kivédte a spanyolok szemét (Fotó: Roberto Schmidt/AFP)

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, az első csoportfordulóban a torna legnagyobb esélyesének kikiáltott Spanyolország óriási meglepetésre csak egy gól nélküli döntetlenre végzett története első világbajnoki meccsén szereplő Zöld-foki-szigetekkel. A spanyolok 2,10-es xG-vel, hét kaput eltaláló kísérlettel zártak, így nem meglepő módon a találkozó hőse az afrikai nemzet kapusa, a 40 éves Vozinha volt. A rutinos kapuvédő a portugál másodosztályú GD Chaves kapuvédője, és hatalmas népszerűségre tett szert, gyakorlatilag nemzeti hőssé vált, de más országokban is róla beszélnek és cikkeznek.