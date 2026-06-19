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labdarúgás Zöld-foki-szigetek foci vb 2026 világbajnokság videó

Tovább íródik a világbajnokság legnagyobb sztorija: repülőre szállt az afrikai hős büszke anyukája (VIDEÓ)

2026. június 19. 08:57

Vozinha hatalmas népszerűségnek örvend a spanyolok elleni meccs óta. A Zöld-foki-szigetek kapusának legközelebb már az édesanyja is a lelátón szurkolhat.

2026. június 19. 08:57
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Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a most zajló labdarúgó-világbajnokság egyik legnagyobb sztoriját a Zöld-foki-szigetek kapusának köszönhetjük. A történet pedig tovább íródik!

Foci vb 2026: Vozinha kivédte a spanyolok szemét
Foci vb 2026: Vozinha kivédte a spanyolok szemét (Fotó: Roberto Schmidt/AFP)

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, az első csoportfordulóban a torna legnagyobb esélyesének kikiáltott Spanyolország óriási meglepetésre csak egy gól nélküli döntetlenre végzett története első világbajnoki meccsén szereplő Zöld-foki-szigetekkel. A spanyolok 2,10-es xG-vel, hét kaput eltaláló kísérlettel zártak, így nem meglepő módon a találkozó hőse az afrikai nemzet kapusa, a 40 éves Vozinha volt. A rutinos kapuvédő a portugál másodosztályú GD Chaves kapuvédője, és hatalmas népszerűségre tett szert, gyakorlatilag nemzeti hőssé vált, de más országokban is róla beszélnek és cikkeznek.

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Vozinhának a spanyolok elleni meccs előtt 45 ezer Instagram-követője volt, a lefújás után ez kétmillióra növekedett, négy nappal később pedig már 14 millió követőt számlál – ez egyrészt a teljesítményének, másrészt a személyiségének, történetének tudható be.

A Magyar Távirati Iroda hívta fel arra a figyelmet, hogy a lefújás után elérzékenyülve, könnyeivel küszködve mondta el élő adásban, sajnálja, hogy nagyszülei nem élhették meg ezt a sikert, és fájlalja, hogy édesanyja a magas vízumköltségek miatt nem tudott elutazni az Egyesült Államokba.

Nem sokáig kellett várni a reakcióra, ugyanis az amerikai külügyminisztérium jelezte, beutazási vízumot adna az édesanyjának. A hivatalnokok szerint a család félreértette, hogy 15 ezer dolláros vízumkötvényt kell kiváltaniuk a beutazáshoz.

„A játékosok minden rokona jogosult vízumkötvény-mentességre, és a minisztérium felveszi a kapcsolatot a családdal, hogy segítsen a vízumügyintézéssel kapcsolatban” – mondta az egyik tisztviselő.

Foci vb 2026: az édesanyja a lelátón szurkolhat

Napjaink legismertebb sportújságírója, Fabrizio Romano péntek reggel a közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyen Vozinha édesanyja a vízumot megkapva repülőre száll, hogy a következő mérkőzésen, Miamiban élőben szurkolhasson fiának.

Az Afrika nyugati, óceáni részén fekvő Zöld-foki-szigetek vasárnap Uruguayjal Miamiban, jövő pénteken pedig Szaúd-Arábiával Houstonban találkozik.

Nyitókép: Roberto Schmidt/AFP

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