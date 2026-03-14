Nem áll le a volt ukrán titkosszolgálati altábornagy: öt golyót ígért Orbán Viktornak (VIDEÓ)

„Mi ütött Volodimir Zelenszkijbe?” – már a Politico szerint is sokat enged meg magának az ukrán elnök
A brüsszeli székhelyű lap szerint elfogyott az ukránok türelme az őket pénzelő Nyugattal szemben.
Hrihorij Omelcsenko egy újabb videóban úgy fogalmazott, „Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese fizikai megsemmisítésre ítéltetik”.
Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka ismét szintet lépett: már kivégzéssel fenyegeti a magyar miniszterelnököt – írta a Magyar Nemzet.
Az Ellenpont oknyomozó portál most egy olyan videóra bukkant, melyben a volt ukrán parlamenti képviselő arról beszél, hogyha a magyar kormányfő nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását,
akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és „öt golyót kap”.
„Még egyszer hangsúlyozom: a nemzetközi jog normái és Ukrajna nemzeti jogszabályai szerint Viktor Orbán, mint Magyarország miniszterelnöke, bűnsegédnek minősül... Ezért a nemzetközi jog normái szerint
Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese és bűnsegédje a háborús idők törvényei szerint fizikai megsemmisítésre ítéltetik.
Egyik publikációmban figyelmeztettem (Orbánt), hogy (...) – emlékszünk a szlovák miniszterelnök esetére – addig játszadozik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap” – fogalmazott a volt titkosszolgálati altábornagy.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Omelcsenko a napokban már nem egy fenyegetést küldött Orbán Viktornak és családjának. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább”.
De itt még nem ért véget az életveszélyes üzegetés. A hajdani politikus egy másik felvételen azt mondta,
Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk!
A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!”
Emlékezetes, hogy a fenyegetések sorát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdte, aki a nemzetközi diplomácia szabályait átlépve a múlt heti kormányülésükön a következőt mondta: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük.
Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”
– jelentette ki Zelenszkij.
Nyitókép:
A brüsszeli székhelyű lap szerint elfogyott az ukránok türelme az őket pénzelő Nyugattal szemben.