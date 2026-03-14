háború család robert fico fenyegetés magyarország ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Nem áll le a volt ukrán titkosszolgálati altábornagy: öt golyót ígért Orbán Viktornak (VIDEÓ)

2026. március 14. 07:30

Hrihorij Omelcsenko egy újabb videóban úgy fogalmazott, „Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese fizikai megsemmisítésre ítéltetik”.

2026. március 14. 07:30
Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka ismét szintet lépett: már kivégzéssel fenyegeti a magyar miniszterelnököt – írta a Magyar Nemzet.

Az Ellenpont oknyomozó portál most egy olyan videóra bukkant, melyben a volt ukrán parlamenti képviselő arról beszél, hogyha a magyar kormányfő nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Tovább a cikkhezchevron

akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap”.

„Még egyszer hangsúlyozom: a nemzetközi jog normái és Ukrajna nemzeti jogszabályai szerint Viktor Orbán, mint Magyarország miniszterelnöke, bűnsegédnek minősül... Ezért a nemzetközi jog normái szerint

Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese és bűnsegédje a háborús idők törvényei szerint fizikai megsemmisítésre ítéltetik. 

Egyik publikációmban figyelmeztettem (Orbánt), hogy (...) – emlékszünk a szlovák miniszterelnök esetére – addig játszadozik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap” – fogalmazott a volt titkosszolgálati altábornagy.

Nem az első fenyegetés

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Omelcsenko a napokban már nem egy fenyegetést küldött Orbán Viktornak és családjának. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább”.

De itt még nem ért véget az életveszélyes üzegetés. A hajdani politikus egy másik felvételen azt mondta,

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! 

A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!”

Zelenszkij kezdte

Emlékezetes, hogy a fenyegetések sorát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdte, aki a nemzetközi diplomácia szabályait átlépve a múlt heti kormányülésükön a következőt mondta: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. 

Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– jelentette ki Zelenszkij.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
salátás
2026. március 14. 09:46
csalodtamafideszben 2026. március 14. 09:34 A magyarok hagyják békén az ukránokat. ------------ még mindig hányadék módon hazudsz, kommentcsicska. amikor a magyar emlékműveket elkezdték bontani, amikor elvették az ottaniak anyanyelv használati jogát akkor még nem volt semmiféle puszta létért küzdés
cint04
2026. március 14. 09:46
ja semmi különnbség ha Putyin betegllat Zelenszki is, ha az oroszok állatok pont ugyanolyanok az ukránok is. Fenyegetik a szomszédaikat és mostmár nyilvánvaló hoyg a másik náci csőcselékkel a horvát gecikkel is összeállnak hogy Magyarországra támadhassanak.
martens
2026. március 14. 09:39
Ennek az Omelcsenkonak egészen debil feje van.
johannluipigus
2026. március 14. 09:34
@billysparks "Az ukrán kapituláció után ki fog derülni, már az óvodában is orosz címer volt a jele a @benito nevű balfasznak" Az semmi. Hivatalos papírokkal igazolja, hogy a felmenői szuzdali bojárok voltak, akik Rettegett Iván seregében halált megvető bátorsággal harcoltak, amikor visszavette Kazanyt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!