Nem áll le a volt ukrán titkosszolgálati altábornagy: öt golyót ígért Orbán Viktornak (VIDEÓ)

„Még egyszer hangsúlyozom: a nemzetközi jog normái és Ukrajna nemzeti jogszabályai szerint Viktor Orbán, mint Magyarország miniszterelnöke, bűnsegédnek minősül... Ezért a nemzetközi jog normái szerint

Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese és bűnsegédje a háborús idők törvényei szerint fizikai megsemmisítésre ítéltetik.

Egyik publikációmban figyelmeztettem (Orbánt), hogy (...) – emlékszünk a szlovák miniszterelnök esetére – addig játszadozik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap” – fogalmazott a volt titkosszolgálati altábornagy.

Nem az első fenyegetés

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Omelcsenko a napokban már nem egy fenyegetést küldött Orbán Viktornak és családjának. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább”.