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család németországban antiszemita antiszemita incidens

Vészterhes időket idéztek meg Németországban: nem fogadtak zsidókat egy bajorországi hotelben

2026. június 03. 17:24

Az ügy különösen érzékeny annak fényében, hogy Németországban évek óta emelkedik az antiszemita incidensek száma.

2026. június 03. 17:24
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Vizsgálatot indított a bajor igazságügyi minisztérium egy olyan ügyben, amelyben egy izraeli család állítása szerint zsidó származása miatt nem kapott szállást egy bajorországi hotelben – számolt be a hírről az Euronews. A közösségi médiában terjedő képernyőfotó alapján a szálloda azt közölte a foglalást kezdeményező vendéggel, hogy zsidókat nem fogadnak. Az eset nyomán a Booking.com eltávolította a hotelt kínálatából.

Az ügy komoly felháborodást váltott ki. Talya Lador, Izrael dél-németországi főkonzulja az X-en arról írt, hogy a történtek a múlt legsötétebb időszakait idézik. Hasonlóan reagált Guy Katz müncheni professzor is, aki szerint az ilyen kijelentések mögött nem egyszerű figyelmetlenség vagy túlterheltség, hanem mélyen gyökerező előítéletek állhatnak.

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Kezdetben tagadtak

A szálloda kezdetben tagadta a történteket, később azonban elismerte, hogy egyik munkatársuk küldte az üzenetet. A hotel bocsánatkérő levelet küldött az érintett családnak és a bajor kancelláriának, valamint egyhetes ingyenes tartózkodást ajánlott fel. A tulajdonosok szerint az intézmény az utóbbi időben számos hamis foglalással szembesült, ezért a recepciós csalásra gyanakodhatott.

A hatóságok azt vizsgálják, megvalósulhatott-e a közösség elleni uszítás bűncselekménye. Az ügy különösen érzékeny annak fényében, hogy Németországban évek óta emelkedik az antiszemita incidensek száma. A Szövetségi Bűnügyi Hivatal adatai szerint 

2024-ben rekordot jelentő 6236 ilyen bűncselekményt regisztráltak, köztük 173 erőszakos esetet.

Nemrég egy másik ügyben is ítélet született: egy flensburgi üzlettulajdonost felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, miután üzletében „Zsidóknak belépni tilos” feliratot helyezett ki. A bíróság szerint cselekménye alkalmas volt a társadalmi béke megzavarására.

A Németországi Zsidók Központi Tanácsa szerint a 2023. október 7-i terrortámadást követően „új normalitássá” vált az antiszemita incidensek magas száma. A zsidó közösségek jelentős része úgy érzi, hogy biztonsági helyzete tovább romlott, miközben a hatósági védelem mértékét sokan elégtelennek tartják.

Nyitókép: HAZEM BADER / AFP

 

Összesen 34 komment

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Sorrend:
makapaka2
2026. június 03. 18:53
Biztosan sok muszlim él a környéken.
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0
nempolitizalok-0
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2026. június 03. 18:33 Szerkesztve
fatman 2026. június 03. 18:21 a nácik mindig nácik maradnak..." Nem valószínű. Nyilván sok a muszlim a tulaj nem akar balhét. A muszlimoknál és zsidóknál meglévő faji-vallási alapú megkülönböztetés rég nem szokás európaiaknál.
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2
0
fatman
2026. június 03. 18:21
a nácik mindig nácik maradnak...
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0
2
Treeoflife
2026. június 03. 18:14
Lépésről lépésre egyre közeledik a "végkifejlet". Németek! Ideje lenne fűtőanyagot felhalmozni azokba a kemencékbe, meg megnézni, hogy működőképessé tudjátok-e tenni Dachau-t.
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6
1
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