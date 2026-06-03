Vészterhes időket idéztek meg Németországban: nem fogadtak zsidókat egy bajorországi hotelben

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Az ügy különösen érzékeny annak fényében, hogy Németországban évek óta emelkedik az antiszemita incidensek száma.
Vizsgálatot indított a bajor igazságügyi minisztérium egy olyan ügyben, amelyben egy izraeli család állítása szerint zsidó származása miatt nem kapott szállást egy bajorországi hotelben – számolt be a hírről az Euronews. A közösségi médiában terjedő képernyőfotó alapján a szálloda azt közölte a foglalást kezdeményező vendéggel, hogy zsidókat nem fogadnak. Az eset nyomán a Booking.com eltávolította a hotelt kínálatából.
Az ügy komoly felháborodást váltott ki. Talya Lador, Izrael dél-németországi főkonzulja az X-en arról írt, hogy a történtek a múlt legsötétebb időszakait idézik. Hasonlóan reagált Guy Katz müncheni professzor is, aki szerint az ilyen kijelentések mögött nem egyszerű figyelmetlenség vagy túlterheltség, hanem mélyen gyökerező előítéletek állhatnak.
A szálloda kezdetben tagadta a történteket, később azonban elismerte, hogy egyik munkatársuk küldte az üzenetet. A hotel bocsánatkérő levelet küldött az érintett családnak és a bajor kancelláriának, valamint egyhetes ingyenes tartózkodást ajánlott fel. A tulajdonosok szerint az intézmény az utóbbi időben számos hamis foglalással szembesült, ezért a recepciós csalásra gyanakodhatott.
A hatóságok azt vizsgálják, megvalósulhatott-e a közösség elleni uszítás bűncselekménye. Az ügy különösen érzékeny annak fényében, hogy Németországban évek óta emelkedik az antiszemita incidensek száma. A Szövetségi Bűnügyi Hivatal adatai szerint
2024-ben rekordot jelentő 6236 ilyen bűncselekményt regisztráltak, köztük 173 erőszakos esetet.
Nemrég egy másik ügyben is ítélet született: egy flensburgi üzlettulajdonost felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, miután üzletében „Zsidóknak belépni tilos” feliratot helyezett ki. A bíróság szerint cselekménye alkalmas volt a társadalmi béke megzavarására.
A Németországi Zsidók Központi Tanácsa szerint a 2023. október 7-i terrortámadást követően „új normalitássá” vált az antiszemita incidensek magas száma. A zsidó közösségek jelentős része úgy érzi, hogy biztonsági helyzete tovább romlott, miközben a hatósági védelem mértékét sokan elégtelennek tartják.
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