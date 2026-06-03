Vészterhes időket idéztek meg Németországban: nem fogadtak zsidókat egy bajorországi hotelben

Vizsgálatot indított a bajor igazságügyi minisztérium egy olyan ügyben, amelyben egy izraeli család állítása szerint zsidó származása miatt nem kapott szállást egy bajorországi hotelben – számolt be a hírről az Euronews. A közösségi médiában terjedő képernyőfotó alapján a szálloda azt közölte a foglalást kezdeményező vendéggel, hogy zsidókat nem fogadnak. Az eset nyomán a Booking.com eltávolította a hotelt kínálatából.

Az ügy komoly felháborodást váltott ki. Talya Lador, Izrael dél-németországi főkonzulja az X-en arról írt, hogy a történtek a múlt legsötétebb időszakait idézik. Hasonlóan reagált Guy Katz müncheni professzor is, aki szerint az ilyen kijelentések mögött nem egyszerű figyelmetlenség vagy túlterheltség, hanem mélyen gyökerező előítéletek állhatnak.