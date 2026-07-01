Halállistákat állított össze 1994-ben, most elkapták a németek

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Németországban őrizetbe vettek egy férfit az 1994-es ruandai népirtásban játszott szerepe miatt.
A közép-németországi Hessen tartományban a német hatóságok őrizetbe vettek egy német-ruandai kettős állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett az 1994-es ruandai népirtásban - közölte szerdán az ügyben eljáró ügyészség. A közlemény szerint a gyanúsítottat – aki a népirtás idején az észak-nyugat ruandai Kayove polgármesterének az asszisztenseként dolgozott, és akit a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak „S” néven azonosítottak – azzal vádolják, hogy öt külön alkalommal összesen 25 tuszi megölésére adott parancsot.
Az egyik eset kapcsán azzal is vádolják, hogy a gyilkosságot saját maga követte el, amikor késsel szúrta mellkason az áldozatát.
A férfi emellett a munkaköri beosztását arra használta fel, hogy a városában élő tuszik kiirtására buzdító felhívásokat tegyen közzé, illetve halállisták összeállítására adott utasításokat – tették hozzá.
Németországban nem ez az első eset, hogy az 1994-es ruandai népirtás idején elkövetett, vagy azzal összefüggésbe hozható súlyos bűncselekményekben való részvétel miatt, az egyetemes joghatóság elve alapján vettek őrizetbe egy gyanúsítottat a hatóságok.
Az 1994-es ruandai népirtás csaknem száz napja alatt több mint 800 ezer, főként a kisebbségi tuszi népcsoporthoz tartozó embert gyilkoltak meg hutu szélsőségesek azt követően hogy a kelet-afrikai ország akkori elnökét, a hutu Juvénal Habyarimanát szállító repülőgépet Kigali közelében lelőtték.
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