Halállistákat állított össze 1994-ben, most elkapták a németek

A közép-németországi Hessen tartományban a német hatóságok őrizetbe vettek egy német-ruandai kettős állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett az 1994-es ruandai népirtásban - közölte szerdán az ügyben eljáró ügyészség. A közlemény szerint a gyanúsítottat – aki a népirtás idején az észak-nyugat ruandai Kayove polgármesterének az asszisztenseként dolgozott, és akit a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak „S” néven azonosítottak – azzal vádolják, hogy öt külön alkalommal összesen 25 tuszi megölésére adott parancsot.

Az egyik eset kapcsán azzal is vádolják, hogy a gyilkosságot saját maga követte el, amikor késsel szúrta mellkason az áldozatát.

A férfi emellett a munkaköri beosztását arra használta fel, hogy a városában élő tuszik kiirtására buzdító felhívásokat tegyen közzé, illetve halállisták összeállítására adott utasításokat – tették hozzá.