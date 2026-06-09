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hadköteles korú németországban ukrán

Fordulat Németországban: megvonhatják a menedéket a hadköteles ukrán férfiaktól

2026. június 09. 22:04

Egyre erősebb politikai igény mutatkozik az európai szabályozás módosítására is.

2026. június 09. 22:04
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A háború kezdete óta jelentősen megváltozott a Németországba érkező ukrán menekültek összetétele. A Die Welt információi alapján az újonnan érkezők között már nem a nők és a gyermekek vannak többségben, hanem egyre inkább a mozgósítás elől távozó felnőtt férfiak – számolt be róla a Kárpáthír.

A német szövetségi migrációs hivatal adatai szerint május 30-án összesen 1 348 258 ukrán állampolgár tartózkodott Németországban a háború következményeként. Ebből 355 745 fő 18 és 63 év közötti férfi volt. Egy évvel korábban, 2025. március 8-án még mintegy 1,25 millió ukrán élt az országban, köztük körülbelül 297 ezer hadköteles korú férfi.

Az adatok alapján a két időpont között regisztrált nagyjából százezer új érkező közel 60 százaléka férfi volt. A folyamat nyomán egyre erősebb politikai igény mutatkozik az európai szabályozás módosítására.

Változhat az uniós gyakorlat

Alexander Dobrindt belügyminiszter a múlt heti informális uniós egyeztetésen a jelenlegi rendszer szigorítását szorgalmazta. Javaslata szerint a fegyveres szolgálatra alkalmas ukrán férfiak ne kapjanak automatikusan ideiglenes védelmet. Ehelyett a jövőben hagyományos menedékkérelmet kellene benyújtaniuk, ami jelentősen csökkenthetné a tartózkodási engedély megszerzésének esélyét.

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A kezdeményezés nem számít egyedülállónak: értesülések szerint több uniós tagállam belügyminisztere is támogatja ezt az irányt. Lengyelország már hivatalosan jelezte, hogy egyetért a hadköteles korú férfiak, valamint az Ukrajnát jogellenesen elhagyók kizárásával az uniós ideiglenes védelmi rendszerből.

Nyitókép: Ukrán menekültek várakoznak egy portugál repülőtéren. Fotók: AFP

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
pollip
2026. június 09. 22:33
A migránsokat befogadják. A háború elől menekülőket vissza akarják küldeni meghalni....
Válasz erre
1
0
templar62
2026. június 09. 22:13
Ókori törzsi migráns , wilkommen ! Európai sorsüldözött , vissza a darálóba !
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2
0
nempolitizalok-0
2026. június 09. 22:09
Az oroszokhoz kell menekülniük nem a németekhez. Oda is fognak majd menekülni.
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4
0
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