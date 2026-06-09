Fordulat Németországban: megvonhatják a menedéket a hadköteles ukrán férfiaktól

A háború kezdete óta jelentősen megváltozott a Németországba érkező ukrán menekültek összetétele. A Die Welt információi alapján az újonnan érkezők között már nem a nők és a gyermekek vannak többségben, hanem egyre inkább a mozgósítás elől távozó felnőtt férfiak – számolt be róla a Kárpáthír.

A német szövetségi migrációs hivatal adatai szerint május 30-án összesen 1 348 258 ukrán állampolgár tartózkodott Németországban a háború következményeként. Ebből 355 745 fő 18 és 63 év közötti férfi volt. Egy évvel korábban, 2025. március 8-án még mintegy 1,25 millió ukrán élt az országban, köztük körülbelül 297 ezer hadköteles korú férfi.