Fordulat Németországban: megvonhatják a menedéket a hadköteles ukrán férfiaktól

Az EU a katonakorú ukránok kizárását fontolgatja a menekültprogramból – pont, ahogy Zelenszkij kérné
„Pontosan ezt szeretnék az ukránok is” – jelentette ki az unió migrációs biztosa.
Egyre erősebb politikai igény mutatkozik az európai szabályozás módosítására is.
A háború kezdete óta jelentősen megváltozott a Németországba érkező ukrán menekültek összetétele. A Die Welt információi alapján az újonnan érkezők között már nem a nők és a gyermekek vannak többségben, hanem egyre inkább a mozgósítás elől távozó felnőtt férfiak – számolt be róla a Kárpáthír.
A német szövetségi migrációs hivatal adatai szerint május 30-án összesen 1 348 258 ukrán állampolgár tartózkodott Németországban a háború következményeként. Ebből 355 745 fő 18 és 63 év közötti férfi volt. Egy évvel korábban, 2025. március 8-án még mintegy 1,25 millió ukrán élt az országban, köztük körülbelül 297 ezer hadköteles korú férfi.
Az adatok alapján a két időpont között regisztrált nagyjából százezer új érkező közel 60 százaléka férfi volt. A folyamat nyomán egyre erősebb politikai igény mutatkozik az európai szabályozás módosítására.
Alexander Dobrindt belügyminiszter a múlt heti informális uniós egyeztetésen a jelenlegi rendszer szigorítását szorgalmazta. Javaslata szerint a fegyveres szolgálatra alkalmas ukrán férfiak ne kapjanak automatikusan ideiglenes védelmet. Ehelyett a jövőben hagyományos menedékkérelmet kellene benyújtaniuk, ami jelentősen csökkenthetné a tartózkodási engedély megszerzésének esélyét.
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„Pontosan ezt szeretnék az ukránok is” – jelentette ki az unió migrációs biztosa.
A kezdeményezés nem számít egyedülállónak: értesülések szerint több uniós tagállam belügyminisztere is támogatja ezt az irányt. Lengyelország már hivatalosan jelezte, hogy egyetért a hadköteles korú férfiak, valamint az Ukrajnát jogellenesen elhagyók kizárásával az uniós ideiglenes védelmi rendszerből.
Nyitókép: Ukrán menekültek várakoznak egy portugál repülőtéren. Fotók: AFP