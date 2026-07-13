Fél Afrikából özönlöttek harcolni Oroszországért, most Kijevnek okoznak nem kis gondot

Az öt esztendeje pusztító orosz-ukrán háború újabb és újabb dilemmák elé állítja a hadviselő feleket, ilyen például a hadifoglyok ügye. Mert ugyebár az ukránok által ejtett orosz hadifoglyok dolga még mondhatni egyszerű: általában fogolycserékkel szabadulnak, rosszabb esetben kibekkelik az ukrán táborokban, börtönökben a háború végéig.

De mi legyen a külföldi zsoldosokkal? Pláne, ha Afrikából jöttek?