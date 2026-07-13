Fél Afrikából özönlöttek harcolni Oroszországért, most Kijevnek okoznak nem kis gondot

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Jöttek, láttak, hazamennének, de hogyan és hová?
Az öt esztendeje pusztító orosz-ukrán háború újabb és újabb dilemmák elé állítja a hadviselő feleket, ilyen például a hadifoglyok ügye. Mert ugyebár az ukránok által ejtett orosz hadifoglyok dolga még mondhatni egyszerű: általában fogolycserékkel szabadulnak, rosszabb esetben kibekkelik az ukrán táborokban, börtönökben a háború végéig.
De mi legyen a külföldi zsoldosokkal? Pláne, ha Afrikából jöttek?
A Politico cikkében arról ír: noha az ukrán narratíva az, hogy Moszkva megtévesztéssel és hamis munkalehetőségekkel toboroz afrikaiakat a háborúba. Kijev szerint Oroszország a háború kezdete óta közel 3000 embert toborzott 36 afrikai országból, gyakran félrevezető ígéretekkel. Az ukrán vezetés azt sulykolja, Moszkva tudatosan használja fel az afrikaiakat „feláldozható” élőerőként (és akkor még nem beszéltünk a besorozott migránsokról).
Ezzel szemben azonban több fogoly állítja, hogy önként, a magas fizetés reményében csatlakoztak az orosz hadsereghez. Sőt: egy esetleges fogolycsere esetén most is Oroszországba szeretnének visszatérni.
A lap idéz több hadifoglyot, köztük egy kongói férfit, aki azt mondta, hogy már Oroszországban építette fel az életét, ezért nem akar hazatérni Afrikába. Hasonlóan nyilatkozott több más fogoly is, köztük egy egyiptomi katona, akik szerint Ukrajna azért tekinti őket elsősorban afrikai állampolgároknak, hogy megakadályozza visszatérésüket Oroszországba.
„Nem igaz, hogy az afrikaiakat átveréssel viszik az orosz hadseregbe. Amikor aláírod a szerződést, elmondják, milyen munkára jelentkezel. Ez egyszerűen egy munka.”
– mondta a kongói.
A lap szerint többen azt állítják, pontosan tudták, hogy katonai szolgálatra szerződnek, és a döntésük hátterében elsősorban a pénz állt.
Az orosz hadsereg ugyanis egyszeri, mintegy 13 ezer dolláros aláírási bónuszt és havi legalább 2000 dolláros fizetést kínál a külföldi önkénteseknek, ami sok afrikai országban kiemelkedően magas jövedelemnek számít.
Nyitókép forrása: Ben Stansall / AFP