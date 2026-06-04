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hamász népirtás bíróság izraeli kormány izrael

A történelem legnagyobb terror perére készül Izrael

2026. június 04. 15:07

Izrael a nyugat-európai országokkal ellenétben az állampolgárait lemészárló gyilkosokat várhatóan halálra fogja ítélni.

2026. június 04. 15:07
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Az izraeli kormány a héten 351 millió dollár támogatást juttatott a Védelmi Minisztériumnak és az Izraeli Védelmi Erőknek a 2023. október 7-i mészárlást elkövető palesztin terroristák elleni bírósági eljárásoknak a finanszírozására – számolt be a Times of Israel. 

A Kneszet a múlt hónapban elfogadott egy törvényt egy különleges katonai bíróság felállításáról, amelynek feladata a támadásban való részvétellel vádolt személyek bírósági eljárásának lefolytatása.

A 2026 és 2029 között elkülönített költségvetést a törvény végrehajtásához szükséges fizikai infrastruktúra kiépítésére fordítják.

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„Izrael állam bíróság elé állítja a holokauszt óta a zsidó nép ellen elkövetett legbrutálisabb mészárlás elkövetőit, és egyértelmű és világos üzenetet küld minden ellenségünknek: aki izraeli állampolgárokat mészárol le, gyilkol meg, erőszakol meg vagy rabol el, annak teljes mértékben meg kell fizetnie az árát” – mondta Izrael Katz védelmi miniszter.

A törvény értelmében a különleges bíróság minden releváns bűncselekménnyel vádolhatja a támadókat, beleértve a népirtást is. 

A tárgyalások nyilvánosak lesznek, és egy erre a célra létrehozott weboldalon közvetítik őket.

A népirtás vádjában elítéltek halálbüntetésre számíthatnak. Ezenkívül a törvény előírja, hogy bárki, akit gyanúsítanak, vádolnak vagy elítélnek az október 7-i bűncselekmények miatt, nem szabadulhat.

2023. október 7-én 5000–6000 palesztin terrorista – többségük a Hamászból, de más terrorcsoportokból is – az izraeli-gázai határ több pontján hatolt be Izraelbe, és olyan mészárlássorozatot hajtott végre, amelynek során mintegy 1200 embert öltek meg. A támadók emellett 251 embert ejtettek túszul és vittek el a Gázai övezetbe, miközben számos más atrocitást is elkövettek, beleértve a nemi erőszakot és a kínzást. A támadás során viselt testkameráikkal dokumentálták a barbárságot, majd a felvételeket online és üzenetekben megosztották az áldozatok családjaival.

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Nyitókép: Egy lerombolt lakóház egy megtámadott kibucban/Menahem KAHANA / AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
trokadero
2026. június 04. 16:16
Vajon a legyilkolt libanoni és palesztin civilek ,azok nem a terror áldozatai ?
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0
0
Héja
2026. június 04. 16:12
Terroristák pusztuljanak.
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0
0
nempolitizalok-0
2026. június 04. 15:35
Ezt az izraeliek naponta megteszik, Sokszor nem is katonák. Gyakorlatilag mindenre lőnek ami mozog.
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1
1
aaabbbccc
2026. június 04. 15:14
Izraelben nincs halalbuntetes egyszer tettek kivetelt, Adolf Eichmann eseteben, de az is tobb, mint 60 eve volt
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1
0
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