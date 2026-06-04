A történelem legnagyobb terror perére készül Izrael

Az izraeli kormány a héten 351 millió dollár támogatást juttatott a Védelmi Minisztériumnak és az Izraeli Védelmi Erőknek a 2023. október 7-i mészárlást elkövető palesztin terroristák elleni bírósági eljárásoknak a finanszírozására – számolt be a Times of Israel.

A Kneszet a múlt hónapban elfogadott egy törvényt egy különleges katonai bíróság felállításáról, amelynek feladata a támadásban való részvétellel vádolt személyek bírósági eljárásának lefolytatása.

A 2026 és 2029 között elkülönített költségvetést a törvény végrehajtásához szükséges fizikai infrastruktúra kiépítésére fordítják.