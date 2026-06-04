A történelem legnagyobb terror perére készül Izrael

A népirtás vádjában elítéltek halálbüntetésre számíthatnak. Ezenkívül a törvény előírja, hogy bárki, akit gyanúsítanak, vádolnak vagy elítélnek az október 7-i bűncselekmények miatt, nem szabadulhat.
2023. október 7-én 5000–6000 palesztin terrorista – többségük a Hamászból, de más terrorcsoportokból is – az izraeli-gázai határ több pontján hatolt be Izraelbe, és olyan mészárlássorozatot hajtott végre, amelynek során mintegy 1200 embert öltek meg. A támadók emellett 251 embert ejtettek túszul és vittek el a Gázai övezetbe, miközben számos más atrocitást is elkövettek, beleértve a nemi erőszakot és a kínzást. A támadás során viselt testkameráikkal dokumentálták a barbárságot, majd a felvételeket online és üzenetekben megosztották az áldozatok családjaival.