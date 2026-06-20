„El kellett menekülnünk a saját szülőföldünkről” – Solton találtak új otthora Pisanóék

Dagad a botrány: a brit rendőrség úgy akarta beállítani a Nowak-gyilkosságot, mintha az áldozat lett volna felelős
Csak az ügyészség közbelépésének köszönhető, hogy a hatóság nem tudott hamis narratívát kreálni, és beavatkozni a bírósági eljárásba.
Nicholas Pisano és családja nyolc évvel ezelőtt döntött úgy, hogy Olaszországból édesanyja szülőföldjére, Magyarországra költöznek, és kezdenek új életet. A végső lökést egy családi dráma adta meg, mely szorosan összefonódik a mediterrán országot sújtó migrációs válsággal.
Migráció – Nicholas Pisano 22 éves, Bolognában született. Édesanyja magyar, Dunaújvárosból származik, édesapja pedig szardíniai, aki az olasz haditengerészetnél szolgált, majd idővel a gasztronómia és a vendéglátás felé fordult. A család Bolognában egy időben két pizzázót is üzemeltetett. Nico nyolcéves koráig Bologna belvárosában élt a család, majd ezt követően az egyik környező kisfaluba, Sant’Agata Bolognesébe költöztek, amely sokak számára a Lamborghini szülővárosaként lehet ismerős.
„2012-től 2018-ig tehát itt éltünk, ezután költöztünk haza, nyáron Magyarországra.
Bár én félig olasz vagyok, mégis szeretem hangsúlyozni, hogy Magyarországra, Soltra hazaköltöztünk.”
Ezután felidézte, milyen okok vezették családját ehhez a döntéshez.
„Olaszországban már a 2000-es évek elején elindult egy negatív spirál, főleg azután, hogy 2002-ben bevezették az eurót. Ez megreccsentette a gazdaságot, édesapámék pedig alig fél éven belül kénytelenek voltak bezárni mindkét éttermüket, amelyeket pakisztániak vettek meg. Bár ez meglepőnek tűnhet, ők már az ezredforduló idején megvetették a lábukat Olaszországban” – idézte fel.
Pisano azzal folytatta, hogy bár sokan az arab tavasztól, illetve a 2015-ös migrációs válságtól számítják a migrációs nyomás kezdetét, szerinte annak már több mint egy évtizeddel korábban is volt egy kevésbé látványos szakasza, amely 2015-ben érte el a csúcspontját.
„A migráció mértéke attól is függ Olaszországban, hogy egy város milyen berendezkedésű. Bologna mindig is az ország egyik liberálisabb városának számított, ezért is leltek benne hamar otthonra az idegenek, akik bár magukat háborús menekültnek állították be, a legújabb Nike cipőket viselve és a legújabb iPhone-okkal érkeztek. Ennek pedig sejthetjük a következményeit.
A szüleim számára akkor telt be végleg a pohár, amikor egy migráns fényes nappal megerőszakolta a munkából hazafelé tartó nagynénémet. Azóta a férje rendszeresen elkíséri őt, de a trauma megmaradt”
– magyarázta a megrázó esetet.
Majd azzal folytatta, hogy még gyerekként ő maga is megtapasztalta, milyen az, amikor egy migráns hátterű személy kést ránt valakire.
„11–12 éves lehettem, még Bolognában éltünk. Vége volt az iskolának, épp sétáltam haza az alig pár száz méterre lévő otthonunkba, amikor összetalálkoztam egy migránssal, aki kiszúrta a keresztes medált a nyakamban. Ezután minden a másodperc töredéke alatt játszódott le: egyszer csak előkapott egy 10–15 centiméteres pengéjű kést, és a mellkasom felé kezdett szurkálni”.
Mint fogalmazott,
ha nem veszem le azonnal a keresztet, akkor Allah nevében lemészárol”.
Szerencsére azért nem lett tragédia a dologból, mert sok járókelő volt az utcán, akik közbeléptek, és megmentettek a támadómtól” – emlékezett vissza a megrázó történetre.
Nico hozzáfűzte, hogy bár a társai hasonlót nem tapasztaltak meg, már akkoriban is arra figyelmeztették a fiatal nőket, különösen azokat, akik lengébben öltözködtek, hogy testi épségük érdekében jobb, ha csoportosan közlekednek.
Az emberek főleg 2015-től tanulták meg, hogy jobb, ha nem csatangolnak egyedül, és kerülik a város bizonyos részeit.
Ha pedig netán egyedül maradnak, akkor igyekeznek úgy járni-kelni, hogy baj esetén be tudjanak lépni
– sorolta olaszországi tapasztalatait.
Mindezek ellenére a gyerekek a mai napig arra vannak kényszerítve az iskolákban – ahol az osztályok többsége vegyes összetételű –, hogy meghallgassák muszlim társaik imáit – hozott egy másik, állítása szerint Olaszországban már gyakori jelenségre példát.
Pisano ennyi „nosztalgia” után kijelentette, hogy immár nyolc éve, a költözés óta nem járt Bolognában.
A legszörnyűbb érzés a költözésben az volt, hogy 14 évesen is azt éreztem: olyanok vagyunk, mint a patkányok. El kell menekülnünk a szülőföldünkről.
Sz@r érzés volt ezzel szembesülni, de akkor, 14 évesen megfogadtam, hogy soha többé nem engedem meg, hogy ilyen helyzetbe kerüljek. Ahogy hallom és olvasom az olasz híreket, nem tartom kizártnak, hogy ha 2018 nyarán nem így döntünk, akkor most nem ülnék itt, mert úgy jártam volna, mint Nagy-Britanniában Henry Nowak” – szögezte le.
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Csak az ügyészség közbelépésének köszönhető, hogy a hatóság nem tudott hamis narratívát kreálni, és beavatkozni a bírósági eljárásba.
Nico arra a kérdésre, hogy mire számít június 12-e után, azt felelte: annak ellenére, hogy nem ismerjük pontosan, Magyarország milyen feltételekkel írta alá a migránspaktumot, meglehetősen borúlátó az ország jövőjét illetően.
„Azon túl, amit a családommal megéltünk Bolognában, van tudásunk arról is, hogy Szicília szigetén mi történik szinte nap mint nap. Mivel Olaszország ezen része közelebb van Afrikához, mint bármely más európai területhez, a helyiek – nem ritkán a strandolók is – szemtanúi annak, ahogy hatalmas gumicsónakok kötnek ki a tengerparton, amelyekből százasával szállnak ki jellemzően fekete bőrű férfiak.”
Arra a kérdésre, hogy mivé válhat Magyarország, ha a paktum megvalósul, úgy válaszolt:
merem azt mondani, hogy az ország el fog bukni. Nálunk gazdagabb országok és városok is elindultak egy negatív spirálban, miután ajtót nyitottak a migránsoknak.
Ha elkezdünk lefelé haladni ezen a spirálon, soha többé nem fogunk teljesen visszatérni oda, ahol korábban voltunk, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is mondta”.
„Hiába váltaná a Tiszát egy radikálisabb kormány, az ország már nem lenne ugyanaz, ha ezek az emberek megjelennének. Ez tehát egy új korszak kezdete. Nem lenne szabad ezeket a vadembereket beengedni a hazánkba. Jó kérdés, hogy ezután mit tudunk tenni mindez ellen. Mindenesetre árgus szemekkel figyelem, mi történik, mert úgy vélem, hogy
az a lakosság- és kultúracsere, amely az elmúlt több mint tíz évben zajlik a kontinensen, egyet jelent a keresztény, konzervatív Európa végével”
– hangoztatta.
Nicholas Pisano végül röviden értékelte napjaink olasz politikáját is.
„Olaszországban jelenleg egy hárompárti kormányszövetséget látunk: az Olasz Fivéreket, amelynek vezetője Giorgia Meloni miniszterelnök, a Forza Italiát és Matteo Salvini Ligáját. Míg a Forza Italia erősen Európa-párti vonalat képvisel, addig Meloni pártja valamivel kiegyensúlyozottabb politikát folytat, miközben a Liga markánsan konzervatív irányvonalat követ, de támogatottsága alig haladja meg az 5 százalékot. Közben egyre inkább erősödik egy negyedik párt, a Roberto Vannacci vezette Futuro Nazionale (magyarul: Nemzeti Jövő – szerk.), amely két hónap alatt 5 százalékos támogatottságot ért el” – ismertette.
Pisano szerint Olaszországnak jelenleg szüksége lenne egy valamivel radikálisabb politikai irányvonalra.
„Nemzeti-konzervatív radikalizmusra gondolok, amely még határozottabban tudná képviselni az olaszok számára is a három fő értéket: Istent, a hazát és a családot” – zárta gondolatait.
Eközben úgy tűnik Olaszország ébredezik, mivel szombaton mintegy háromezer ember vett részt Rómában azon a demonstráción, amelyet a visszatoloncolás támogatására és a bevándorlás szigorúbb ellenőrzéséért szerveztek. A migráció kérdése köré épülő felvonulásra Olaszország különböző régióiból érkeztek résztvevők.
A tömeg az olasz fővároson vonult végig egy „Visszatoloncolás és visszaszerzés” feliratú molinó mögött. A jelszó a migránsok kötelező visszaküldését szorgalmazza származási országaikba.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP
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