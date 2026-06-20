„El kellett menekülnünk a saját szülőföldünkről” – Solton találtak új otthora Pisanóék

Nico arra a kérdésre, hogy mire számít június 12-e után, azt felelte: annak ellenére, hogy nem ismerjük pontosan, Magyarország milyen feltételekkel írta alá a migránspaktumot, meglehetősen borúlátó az ország jövőjét illetően.

„Azon túl, amit a családommal megéltünk Bolognában, van tudásunk arról is, hogy Szicília szigetén mi történik szinte nap mint nap. Mivel Olaszország ezen része közelebb van Afrikához, mint bármely más európai területhez, a helyiek – nem ritkán a strandolók is – szemtanúi annak, ahogy hatalmas gumicsónakok kötnek ki a tengerparton, amelyekből százasával szállnak ki jellemzően fekete bőrű férfiak.”

Arra a kérdésre, hogy mivé válhat Magyarország, ha a paktum megvalósul, úgy válaszolt:

merem azt mondani, hogy az ország el fog bukni. Nálunk gazdagabb országok és városok is elindultak egy negatív spirálban, miután ajtót nyitottak a migránsoknak.

Ha elkezdünk lefelé haladni ezen a spirálon, soha többé nem fogunk teljesen visszatérni oda, ahol korábban voltunk, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is mondta”.

„Hiába váltaná a Tiszát egy radikálisabb kormány, az ország már nem lenne ugyanaz, ha ezek az emberek megjelennének. Ez tehát egy új korszak kezdete. Nem lenne szabad ezeket a vadembereket beengedni a hazánkba. Jó kérdés, hogy ezután mit tudunk tenni mindez ellen. Mindenesetre árgus szemekkel figyelem, mi történik, mert úgy vélem, hogy

az a lakosság- és kultúracsere, amely az elmúlt több mint tíz évben zajlik a kontinensen, egyet jelent a keresztény, konzervatív Európa végével”

– hangoztatta.

Ilyen politikára lenne szüksége Olaszországnak Nicholas Pisano végül röviden értékelte napjaink olasz politikáját is. „Olaszországban jelenleg egy hárompárti kormányszövetséget látunk: az Olasz Fivéreket, amelynek vezetője Giorgia Meloni miniszterelnök, a Forza Italiát és Matteo Salvini Ligáját. Míg a Forza Italia erősen Európa-párti vonalat képvisel, addig Meloni pártja valamivel kiegyensúlyozottabb politikát folytat, miközben a Liga markánsan konzervatív irányvonalat követ, de támogatottsága alig haladja meg az 5 százalékot. Közben egyre inkább erősödik egy negyedik párt, a Roberto Vannacci vezette Futuro Nazionale (magyarul: Nemzeti Jövő – szerk.), amely két hónap alatt 5 százalékos támogatottságot ért el” – ismertette. Pisano szerint Olaszországnak jelenleg szüksége lenne egy valamivel radikálisabb politikai irányvonalra. „Nemzeti-konzervatív radikalizmusra gondolok, amely még határozottabban tudná képviselni az olaszok számára is a három fő értéket: Istent, a hazát és a családot” – zárta gondolatait. Eközben úgy tűnik Olaszország ébredezik, mivel szombaton mintegy háromezer ember vett részt Rómában azon a demonstráción, amelyet a visszatoloncolás támogatására és a bevándorlás szigorúbb ellenőrzéséért szerveztek. A migráció kérdése köré épülő felvonulásra Olaszország különböző régióiból érkeztek résztvevők. A tömeg az olasz fővároson vonult végig egy „Visszatoloncolás és visszaszerzés” feliratú molinó mögött. A jelszó a migránsok kötelező visszaküldését szorgalmazza származási országaikba.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP