Családi Büszkeség Menetet szervez szombatra a Mi Hazánk

A párt hangsúlyozta, hogy a menet nem pártpolitikai rendezvény, és célja szerint nem valami ellen, hanem valami mellett – nevezetesen a hagyományos családi értékek mellett – kíván szólni.

A Mi Hazánk állásfoglalása szerint a gyermekek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen az anyai és apai minták, valamint a hagyományos nemi szerepek együttes jelenléte. A szervezők meggyőződése, hogy ez a klasszikus családmodell nyújtja a legszilárdabb alapot a felnövekvő generációk számára az önazonosságukat érő külső hatásokkal szemben, ugyanakkor jelezték, hogy szerintük napjainkban éppen ezt a hagyományos modellt éri a legtöbb kihívás.

A szombat délelőtti felvonulásra a szervezők mindenkit várnak, aki fontosnak tartja a család intézményének megőrzését. A meghívás a hagyományos családok mellett szól a gyermekvállalást még csak tervező fiataloknak, a nagyszülőknek, a gyermektelen pároknak és az egyszülős családoknak is, akik azonosulni tudnak a rendezvény által képviselt értékrenddel.