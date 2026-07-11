Családi Büszkeség Menetet szervez szombatra a Mi Hazánk

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A Budapest Pride-ra reagálva.
A Budapest Pride-ra reagálva „Családi Büszkeség Menete” elnevezéssel hirdetett rendezvényt július 11-én, szombaton a Mi Hazánk Mozgalom. Az Anya-Ország Alapítvány kezdeményezésére, a párt társszervezésében megvalósuló menet délelőtt fél tízkor indul a fővárosi I. kerületi Szentháromság térről – írta meg a Magyar Jelen.
A rendezvény részleteiről a Mi Hazánk Mozgalom a közösségi oldalán számolt be. A bejegyzésben a szervezők kiemelték, hogy
az erős családok jelentik a társadalom legfőbb összetartó erejét, amelyek biztosítják a nemzet jövőjét, a stabilitást és a biztonságot.
A párt hangsúlyozta, hogy a menet nem pártpolitikai rendezvény, és célja szerint nem valami ellen, hanem valami mellett – nevezetesen a hagyományos családi értékek mellett – kíván szólni.
A Mi Hazánk állásfoglalása szerint a gyermekek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen az anyai és apai minták, valamint a hagyományos nemi szerepek együttes jelenléte. A szervezők meggyőződése, hogy ez a klasszikus családmodell nyújtja a legszilárdabb alapot a felnövekvő generációk számára az önazonosságukat érő külső hatásokkal szemben, ugyanakkor jelezték, hogy szerintük napjainkban éppen ezt a hagyományos modellt éri a legtöbb kihívás.
A szombat délelőtti felvonulásra a szervezők mindenkit várnak, aki fontosnak tartja a család intézményének megőrzését. A meghívás a hagyományos családok mellett szól a gyermekvállalást még csak tervező fiataloknak, a nagyszülőknek, a gyermektelen pároknak és az egyszülős családoknak is, akik azonosulni tudnak a rendezvény által képviselt értékrenddel.
Nyitókép: Mi Hazánk Mozgalom Facebook-oldala