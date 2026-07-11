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család budapest pride mi hazánk mozgalom rendezvény

Családi Büszkeség Menetet szervez szombatra a Mi Hazánk

2026. július 11. 09:00

A Budapest Pride-ra reagálva.

2026. július 11. 09:00
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A Budapest Pride-ra reagálva „Családi Büszkeség Menete” elnevezéssel hirdetett rendezvényt július 11-én, szombaton a Mi Hazánk Mozgalom. Az Anya-Ország Alapítvány kezdeményezésére, a párt társszervezésében megvalósuló menet délelőtt fél tízkor indul a fővárosi I. kerületi Szentháromság térről – írta meg a Magyar Jelen. 

A rendezvény részleteiről a Mi Hazánk Mozgalom a közösségi oldalán számolt be. A bejegyzésben a szervezők kiemelték, hogy 

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az erős családok jelentik a társadalom legfőbb összetartó erejét, amelyek biztosítják a nemzet jövőjét, a stabilitást és a biztonságot. 

A párt hangsúlyozta, hogy a menet nem pártpolitikai rendezvény, és célja szerint nem valami ellen, hanem valami mellett – nevezetesen a hagyományos családi értékek mellett – kíván szólni.

A Mi Hazánk állásfoglalása szerint a gyermekek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen az anyai és apai minták, valamint a hagyományos nemi szerepek együttes jelenléte. A szervezők meggyőződése, hogy ez a klasszikus családmodell nyújtja a legszilárdabb alapot a felnövekvő generációk számára az önazonosságukat érő külső hatásokkal szemben, ugyanakkor jelezték, hogy szerintük napjainkban éppen ezt a hagyományos modellt éri a legtöbb kihívás.

A szombat délelőtti felvonulásra a szervezők mindenkit várnak, aki fontosnak tartja a család intézményének megőrzését. A meghívás a hagyományos családok mellett szól a gyermekvállalást még csak tervező fiataloknak, a nagyszülőknek, a gyermektelen pároknak és az egyszülős családoknak is, akik azonosulni tudnak a rendezvény által képviselt értékrenddel.

Nyitókép: Mi Hazánk Mozgalom Facebook-oldala

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Összesen 28 komment

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Hangillat
2026. július 11. 12:31
EU-EB- woke ellenes, hiszen a többségnek befogadónak kell lennie vagyis a többségnek kisebbségekből kell állnia. Csak ruházatra nyomtatott nemi genitálék, esetleg csontváz lehet ildomos egy, a polgárban a burzsoáziát felszámoni akaró világban. Háromszárú nadrág legyen ajánlott.
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astracf
2026. július 11. 12:05
Vicces. Az is, hogy nem képesek egy tisztességes plakátot készíteni... AI generált szar, a kölykök minden bizonnyal földönkívüliek, minimum 6 ujjuk van :)))) Pont olyan színvonalú, mint amilyenek az elmaradott, buta migatyánkosok.
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Beszartak-a-fideszesek
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2026. július 11. 11:36 Szerkesztve
Látom Palatin és a többi bukott demagóg még mindig erőlködik. Ennek is aranyér lesz az eredménye mint április 12-én. :)
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8
Palatin
2026. július 11. 11:26
A hazfias eröknek úgy kell szétrúgni a Tisza nevü felforgató bandita-szervezetet, mint a tyúk a töreket. Magyar Péter ellen mihamarabb meg kell szervezni és el kell inditani egy széles alapokra épülö nemzeti ellenállást. Ezt addig kell megtenni, amig létre nem hozza a megcélzott náci-kommunista diktatúrát, ami a nemzeti ellenállást gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Ez a diktatúra jönni fog, mert Brüsszel ennek nem fog az útjába állni, söt örülnek, hogy van egy emberük, akiknak ma parancsolnak valamit és az holnap be van vezetve. A nemzetközi emberjogi intézményekre sem számíthatunk, mert azok is csak kamu-intézmények, a Soros-birodalom eszközei, akik a migránsokon és a homokosokon kívül senkivel nem törödnek. Nemsokára olyan szituációban találjuk magunkat, mint 1956-ban. Ki tudjuk-e majd vívni újra a szabadságunkat? Mert ugyebár, aki teheti, az majd lelép, s így az ország harmatgyenge lesz, a gyarmatosítása, kifosztása gyerekjátéknak fog tünni.
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