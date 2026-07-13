A Budapest Pride betiltására ma éppúgy adott a törvényes lehetőség, mint 2026. április 12. előtt. Nem élesztették fel a NER-ben megsemmisített szociális jogállamot sem: továbbra is csak államcél és nem alapjog a szociális biztonság (Alaptörvény XIX. cikk). Az alkotmányos intézményrendszerben a NER egyik legjelentékenyebb kártétele az volt, hogy „háromfejűvé” (Kúria elnöke, Országos Bírósági Hivatal elnöke, Országos Bírói Tanács) tette az igazságszolgáltatás irányítását, és ezzel önmaga generálta a bírói kar átpolitizálódását. Ehhez sem nyúltak hozzá, ellenben odadobták a Kúria és az OBH elnökeinek sorsát a bírák közé.

Majd a Tisza-appra feliratkozott és a Szalay utcában tüntető bírók is dönthetnek Varga Zs. András és Senyei György Barna visszahívása felől.

A sürgősség okának felfejtéséhez segítségül szolgál a Tizenhatodik és a Tizenhetedik Alaptörvény-módosításokból kirajzolódó mintázat. A szólás- és a gyülekezési szabadság elé emelt korlátok elbontásánál, a szociális jogállam visszaállításánál fontosabb volt a szuverenitásvédelemre rendelt szerv felszámolása, a visszamenőleges hatályú miniszterelnöki és képviselői cikluskorlátozás, az előző parlamentektől nyert közjogi megbízatások visszavonása, az inkvizíciós hatóság felállítása, a nemzeti vagyon védelmét garantáló sarkalatosság eltörlése, az államadósságfék meglazítása. S tegyük a két alaptörvény-módosítás mellé a Tisza-kabinet két legfontosabb bejelentését: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és 2030-ig teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumokat.”