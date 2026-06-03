Orbán Viktor után Magyar Péter is felajánlotta Budapestet a béketárgyalások helyszínéül

Magyar Péter egy német lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy Magyarország kész lenne helyszínt biztosítani az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokhoz, valamint diplomáciai támogatást is nyújtana Ukrajnának. A miniszterelnök a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozva hangsúlyozta: Kijev számára valódi, jogilag kötelező erejű nemzetközi biztonsági garanciákra van szükség, mivel a korábbi politikai ígéretek nem bizonyultak elegendőnek.

A kormányfő az 1994-es budapesti memorandum példáját említette, amelyben több nagyhatalom vállalta Ukrajna területi integritásának tiszteletben tartását a nukleáris fegyverekről való lemondásért cserébe. Magyar Péter szerint a háború tapasztalatai azt mutatják, hogy a puszta politikai vállalások nem nyújtanak megfelelő védelmet, ezért a béke és a stabilitás csak széles körű nemzetközi megállapodással garantálható.