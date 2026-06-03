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háború Oroszország Magyar Péter ukrajna budapest orbán viktor

Orbán Viktor után Magyar Péter is felajánlotta Budapestet a béketárgyalások helyszínéül

2026. június 03. 15:48

Egy német lapnak nyilatkozott a kormányfő.

2026. június 03. 15:48
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Magyar Péter egy német lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy Magyarország kész lenne helyszínt biztosítani az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokhoz, valamint diplomáciai támogatást is nyújtana Ukrajnának. A miniszterelnök a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozva hangsúlyozta: Kijev számára valódi, jogilag kötelező erejű nemzetközi biztonsági garanciákra van szükség, mivel a korábbi politikai ígéretek nem bizonyultak elegendőnek. 

A kormányfő az 1994-es budapesti memorandum példáját említette, amelyben több nagyhatalom vállalta Ukrajna területi integritásának tiszteletben tartását a nukleáris fegyverekről való lemondásért cserébe. Magyar Péter szerint a háború tapasztalatai azt mutatják, hogy a puszta politikai vállalások nem nyújtanak megfelelő védelmet, ezért a béke és a stabilitás csak széles körű nemzetközi megállapodással garantálható.

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Az interjúban arra is kitért, hogy Magyarország nem lehet meghatározó szereplő a biztonsági garanciák rendszerében, ugyanakkor humanitárius és diplomáciai segítséget nyújthat, illetve tárgyalási helyszínként is szolgálhatna. Budapest neve korábban is felmerült lehetséges béketárgyalási helyszínként, ám az Orbán Viktor által belebegtetett magas szintű egyeztetések végül nem valósultak meg.

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Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

 

Összesen 17 komment

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Sorrend:
fatman
2026. június 03. 16:26
utánozás majomszokás... :)))))
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0
0
vitez-laszlo
•••
2026. június 03. 16:17 Szerkesztve
"Magyar Péter is felajánlotta Budapestet a béketárgyalások helyszínéül" NO BRAVÓ! Hangzatos megszólalás! Miután poloskáék visszaléptek a a nemzetközi biróságba.....? Putyin majd hülye lesz így idejönni...
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1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 16:15
Imádom, ahogyan porig alázza a tiszakavics jobbágyait! 😍😍😍😍
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1
0
ördöngös pepecselés
•••
2026. június 03. 16:14 Szerkesztve
Budapest már csak akkor jöhet szóba helyszínként ha Európa akkor kapitulál amikor az oroszok elérték a Dunát.
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