Teljesen felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza-kormány

Az egész államosítást felül akarjuk vizsgálni, illetve megvizsgálni, hogy milyen eredményei vannak – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az InfoRádióban, hozzátéve: elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén.

Tudjuk, hogy ezek az eredmények, összehasonlítva az európai jó gyakorlatokkal, azért még nem a legjobbak, de biztos, hogy vannak olyan jó gyakorlatok Magyarországon is, amik azért tanulhatóak – fogalmazott.

Mindenképpen megvizsgáljuk és felülvizsgáljuk a szakmával egyetemben, és utána fogunk dönteni, hogy milyen motivációkat tegyünk be. A privát intézetek jelenléte gyakran motivációként is hat akár az állami egészségügyi rendszerre is, de mi általában fordítva szeretnénk, hogy az állami egészségügyi rendszert erősítsük meg úgy, hogy versenyképes legyen és versenyt generáljon akár a magánegészségüggyel is – mondta.