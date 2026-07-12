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rendszer sulyok tamás hegedűs zsolt alaptörvény köztársasági elnök

Hegedűs Zsolt: Nem embereket üldözünk, hanem egy rendszert bontunk le

2026. július 12. 21:10

„Ha egy elsöprő választási felhatalmazás után ezek a közjogi tisztségviselők nem mondanak le, az új demokratikus többségnek békés és jogállami eszközökkel kell megszüntetnie a megbízatásukat” – írta Hegedűs Zsolt, hozzátéve: ezért is kell hétfőn módosítani az Alaptörvényt.

2026. július 12. 21:10
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Nem embereket üldözünk; egy rendszert bontunk le, miközben egy demokratikus rendszert építünk, törvényesen, alkotmányos úton – közölte az egészségügyi miniszter vasárnap „A holnapi Alaptörvény-módosítás elé” című posztjában.

Hegedűs Zsolt azt írta: „az elmúlt tizenhat évben nemcsak egy kormányzati rendszer épült ki, hanem egy olyan mélyállam is, amely hosszú megbízatásokkal, kétharmados szabályokkal, bebetonozott tisztségviselőkkel és közpénzből létrehozott hatalmi központokkal egy választási vereség után is fenn akarja tartani a régi rendszer hazug, korrupt, álszent befolyását”.

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Ennek részei azok az „írástudók” is, akiknek az alkotmányosságra, az emberi méltóságra és a nemzet egységére kellett volna mutatniuk, de nem tették – tette hozzá.

A miniszter kiemelte: a jogszerűség nem azonos az erkölcsösséggel. Ezért nem elegendő arra hivatkozni, hogy a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész vagy más közjogi méltóság minden döntését a jogszabályok keretei között hozta meg.

„A kérdés nemcsak az, hogy megsértettek-e egy törvényt. Az is, hogy teljesítették-e hivataluk erkölcsi kötelességét. Felemelték-e a szavukat, amikor azt tisztségük megkövetelte? Megvédték-e az emberi méltóságot, a jogállamot és a nemzet egységét?” – írta.

Hegedűs Zsolt korábbi köztársasági elnököket említve közölte: Schmitt Pál a plágiummal „bukott meg”, Novák Katalin a kegyelmi döntésével, Sulyok Tamás pedig a hallgatásával.

A miniszter szerint Sulyok Tamás újra és újra elmulasztotta azt, ami a köztársasági elnök legfontosabb erkölcsi kötelessége: határt húzni a hatalom előtt, megvédeni az emberi méltóságot, őrködni a nemzet egysége fölött, és megszólalni azok helyett is, akiknek nincs intézményi erejük.

„Ha egy elsöprő választási felhatalmazás után ezek a közjogi tisztségviselők nem mondanak le, az új demokratikus többségnek békés és jogállami eszközökkel kell megszüntetnie a megbízatásukat” – írta Hegedűs Zsolt, hozzátéve: ezért is kell hétfőn módosítani az Alaptörvényt.

„Nem bosszúból, és nem azért, hogy az egyik párt embereit egyszerűen egy másik párt embereire cseréljük. Azért, hogy lebontsuk a mélyállamot, helyreállítsuk a népszuverenitást, és biztosítsuk:

a leváltott és jövő rendszere többé ne tudja bebetonozott tisztségeken keresztül megbénítani a választók akaratát. Nem embereket üldözünk. Egy rendszert bontunk le,

miközben egy demokratikus rendszert építünk. Nem kis feladat és felelősség. Békésen, törvényesen, alkotmányos úton” – zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter.

(MTI)

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

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Összesen 24 komment

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fernandvix
2026. július 12. 21:47
A mindig 30% körüli bizonytalanok száma a választásra lecsökkent 11%ra. El kéne gondolkodni tetves narancsbolsevikok. Kisnyilas társaságotokat a nép a háta közepére sem kívánta.
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zakar zoltán béla
2026. július 12. 21:43
Az elméd még szabad?! A gerinced és a térded?!
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fernandvix
2026. július 12. 21:42
kola 2026. július 12. 20:40 Négy év múlva vajon veletek mi lesz? Próbáld meg felfogni hogy végetek!!!!! ÖRÖKRE! Tetves narancsbolsevik.
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3
fernandvix
2026. július 12. 21:41
mindigcsakjobbb 2026. július 12. 20:39 Egy biztos a sok lelki bántalmazásért is felelni fogsz Eszem a lelkedet. :)))))))))))))
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