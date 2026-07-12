Hegedűs Zsolt: Nem embereket üldözünk, hanem egy rendszert bontunk le

A miniszter szerint Sulyok Tamás újra és újra elmulasztotta azt, ami a köztársasági elnök legfontosabb erkölcsi kötelessége: határt húzni a hatalom előtt, megvédeni az emberi méltóságot, őrködni a nemzet egysége fölött, és megszólalni azok helyett is, akiknek nincs intézményi erejük.

„Ha egy elsöprő választási felhatalmazás után ezek a közjogi tisztségviselők nem mondanak le, az új demokratikus többségnek békés és jogállami eszközökkel kell megszüntetnie a megbízatásukat” – írta Hegedűs Zsolt, hozzátéve: ezért is kell hétfőn módosítani az Alaptörvényt.

„Nem bosszúból, és nem azért, hogy az egyik párt embereit egyszerűen egy másik párt embereire cseréljük. Azért, hogy lebontsuk a mélyállamot, helyreállítsuk a népszuverenitást, és biztosítsuk: