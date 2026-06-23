Ft
Ft
33°C
22°C
Ft
Ft
33°C
22°C
06. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico donald tusk kormányfő Magyar Péter gödöllő miniszterelnök

Gödöllőn döntik el a visegrádi négyek, merre tovább!

2026. június 23. 19:05

Magyar Péter szerint Közép-Európa jelen van, erős, és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa.

2026. június 23. 19:05
null

Kedden délután Gödöllőn tartottak a V4 miniszterelnökei megbeszélést, azaz hazánkba látogatott Robert Fico, a Szlovákia miniszterelnöke, Andrej Babiš, a Csehország miniszterelnöke és Donald Tusk, a Lengyelország miniszterelnöke. Az eseményt megelőzően Magyar Péter arról beszélt az Országgyűlésben, hogy a találkozó üzenete nem más, mint hogy Közép-Európa jelen van, erős, és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. A kormányfő azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. 

A miniszterelnök a V4-es együttműködés fontos témájaként említette a közlekedési és energetikai kapcsolatok kiépítését, a fejlesztéspolitika összehangolását, a közös fellépést a stratégiai beruházások érdekében, valamint a megfelelő gazdasági környezet megteremtését. Magyar Péter ugyancsak lényegesnek nevezte az egyetemi, kutatási, innovációs együttműködés kiépítését, továbbá a politikai bizalom visszaépítését.

Magyar Péter a tárgyalásokat követően közös sajtótájékoztatót tart a V4 kormányfőivel, amelyről élőben számolunk be ebben a cikkben olvasóinknak! 

Nyitókép: Andrej Babiš cseh miniszterelnök Facebook-oldala

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2026. június 23. 19:46
Gödöllőn döntik el a visegrádi négyek, merre tovább! Cseh Tamás énekelte: elöre, sohase hátra, de jó, hogy nem vagyok árva. Nem minden vonat jár széles vágányon, el ne feledjétek, azt, hogy vannak köztünk, el ne feledjétek, vannak e világon keskenyvágányú vasutasok is.
Válasz erre
0
0
recipp
2026. június 23. 19:38
Gödöllő ?Jut eszembe Érdekes ?Orbán még a belépéskor nagyonis tudta mi a jogállami követelmény,hisz 98-2002 között Gödöllőn ő dolgozta ki,tárgyalta le Mo. -EU jogállamharmonizációját. még huszárbandérium is felvonult Még megis volt sértődve amikor a 2002-es bukta után 2004-ben nem ő írhatta alá a csatlakozást hanem Medgyessy,még az aláírásra használt tollat is elutasította a kis sértett,amit Medgyessy felajánlott neki. az EU pénzekért kuncsorgott ,a FideSSmaffiával élősködött belőle,miközben arra a közös asztalra szärt ahonnan enni kapott. A magyar érdek semmivel sem erősebb ott más országok érdekeinél. A rózsának -önként vállalt EU-s kötelezettségnek- nemcsak illata,PÉNZE van ,de tövise is,ha szagolni akarjuk kelljen a tövis,a kötelesség is!hja ha valaki önként belép egy gentleman klubba,aláírja az önként vállalt szabályokat,és még jósok pénzt is kap érte bizon jobb helyeken felelősségre vonják ha közös asztalról lop,még oda is szart ,hát megetették Orbánnal a szarát
Válasz erre
0
0
pollip
•••
2026. június 23. 19:11 Szerkesztve
Nagyon kínosan fogja magát érezni MP a csodaszép Grassalkovich kastélyban. Neki a lepusztult állami épületek és belső terek tetszenek. Egyszerűen nem illik oda MP! A másik három minelnök oda illik. Szégyellje magát MP, hogy szép helyen fogadja más államok vezetőit!!!!!
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!