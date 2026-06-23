Gödöllőn döntik el a visegrádi négyek, merre tovább!

Kedden délután Gödöllőn tartottak a V4 miniszterelnökei megbeszélést, azaz hazánkba látogatott Robert Fico, a Szlovákia miniszterelnöke, Andrej Babiš, a Csehország miniszterelnöke és Donald Tusk, a Lengyelország miniszterelnöke. Az eseményt megelőzően Magyar Péter arról beszélt az Országgyűlésben, hogy a találkozó üzenete nem más, mint hogy Közép-Európa jelen van, erős, és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. A kormányfő azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha.

A miniszterelnök a V4-es együttműködés fontos témájaként említette a közlekedési és energetikai kapcsolatok kiépítését, a fejlesztéspolitika összehangolását, a közös fellépést a stratégiai beruházások érdekében, valamint a megfelelő gazdasági környezet megteremtését. Magyar Péter ugyancsak lényegesnek nevezte az egyetemi, kutatási, innovációs együttműködés kiépítését, továbbá a politikai bizalom visszaépítését.