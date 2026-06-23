A 24.hu arról ír, őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Bús Balázst. Óbuda korábbi fideszes polgármestere posztjáról azt követően távozott, hogy a választások előtt botrány robbant ki az NKA-nál. Az ügy ismerői szerint bizonyos, volt kormánypárti, fideszes körökhöz jutott mintegy 17 milliárd forint értékű kulturális támogatás.

Hűtlen kezelés gyanújával kezdeményezték Bús Balázs letartóztatását, védője szerint pedig részletes vallomást tett.