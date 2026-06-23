Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Óbuda volt fideszes polgármestere egészen a közelmúltig a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke volt.
A 24.hu arról ír, őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Bús Balázst. Óbuda korábbi fideszes polgármestere posztjáról azt követően távozott, hogy a választások előtt botrány robbant ki az NKA-nál. Az ügy ismerői szerint bizonyos, volt kormánypárti, fideszes körökhöz jutott mintegy 17 milliárd forint értékű kulturális támogatás.
Hűtlen kezelés gyanújával kezdeményezték Bús Balázs letartóztatását, védője szerint pedig részletes vallomást tett.
A NAV tájékoztatása alapján összesen hat személyt állítottak elő az ügyben. A gyanú szerint érintett személyek korábban a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél és a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgoztak, közülük pedig néhányan jelenleg is az intézmények alkalmazásában állnak.
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