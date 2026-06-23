Ft
Ft
33°C
22°C
Ft
Ft
33°C
22°C
06. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nav nka óbuda bús balázs

Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Bús Balázst

2026. június 23. 18:19

Óbuda volt fideszes polgármestere egészen a közelmúltig a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke volt.

2026. június 23. 18:19
null

A 24.hu arról ír, őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Bús Balázst. Óbuda korábbi fideszes polgármestere posztjáról azt követően távozott, hogy a választások előtt botrány robbant ki az NKA-nál. Az ügy ismerői szerint bizonyos, volt kormánypárti, fideszes körökhöz jutott mintegy 17 milliárd forint értékű kulturális támogatás.

Hűtlen kezelés gyanújával kezdeményezték Bús Balázs letartóztatását, védője szerint pedig részletes vallomást tett.

A NAV tájékoztatása alapján összesen hat személyt állítottak elő az ügyben. A gyanú szerint érintett személyek korábban a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél és a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgoztak, közülük pedig néhányan jelenleg is az intézmények alkalmazásában állnak.

Nyitókép forrása: Lakatos Péter / MTI

 

 

Összesen 114 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. június 23. 19:37
És amikor majd a tiszás polgármester, majd tisza közelikhez juttatja a pénzt abból mikor lesz letartoztatás?
Válasz erre
2
0
komloisracok
2026. június 23. 19:36
Tarr elvtárs az új Péter Gábor
Válasz erre
2
0
trd127
2026. június 23. 19:33
Visszanyeri közpénzjellegét. És a magyarok istene látá, hogy ez jó.
Válasz erre
0
0
NyBela-amegfigyelt
2026. június 23. 19:27
ellepte az oldalt a szar! Nagy bajban lehet a szarosgatyás,kokainos,elmebeteg buzi,hogy ide vezényelte a szarszagú bandáját!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!