A nap fiai, a fény szerelmesei

Hasonlóan meglepő és nagyon hatásos Keserü Ilona színes csomós Borromini-lépcsője vagy Ország Lili strukturális, Pompeji falait ábrázoló képe. Előbbi egyébként annak a szekciónak is szereplője, amely az 1927-ben alapított Római Magyar Akadémia, illetve annak a mai napig létező ösztöndíja előtt tiszteleg –

egyetlen kakukktojásként Bernáth Auréllal, aki nászutas élményeit sűrítette a Genovai kikötő és a Riviéra című alkotásaiba.

És miután saját bevallása szerint e két mű révén valódi festővé vált, első jelentős kritikusa is lett a Gerevich Tibor vezette akadémiának. Kifogása szerint az ott hosszabb időt eltöltő magyar alkotók elveszítik a saját egyéniségüket, és a kortárs olaszok módjára kezdenek látni és dolgozni – az uralkodó novecentóval szembeni ellen- érzésében a mozgalom fasiszták általi kedveltsége is nyilván erősen közrejátszott.

Aba-Novák Vilmos: Kikötő

Fotó: MNG

„Az első ösztöndíjasok előtt a régi, reneszánsz és barokk művek és az olasz neoklasszicizmus, a novecento művészete állt példaként. A mediterrán tájak és városok, a tengerpartok és a mindennapok új tapasztalatokat és témákat kínáltak, alkotói életműveik – például Aba-Novák Vilmosé vagy Patkó Károlyé – pedig friss színekkel és formákkal, olykor kísérletező festéstechnikával gazdagodtak. A római ösztöndíj nem teremtett szigorú stílusegységet, inkább az önálló művészi karakter megtalálására inspirálta az alkotókat” – szól a bernáthi bírálat finom cáfolata a tárlat katalógusában.

Mi pedig szép lassan eljutunk a lezáró szekcióhoz. A Dolce vita: Itália esszenciája is igen változatos tematikát és hangulatot mutat többek között idősebb Markó Károly, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Egry József, Ligeti Antal, Medveczky Jenő, Patkó Károly vagy Fehér László az Itália-élményt részint hazai környezetbe transzferáló munkáival. Az utolsó teremben pedig szinte robban a popkultúra. Ahogy egymással szemben peregnek a Fellini-féle Az édes élet (La dolce vita) gondtalanságot sugárzó és a mi Csinibabánk zárójelbe téve is feszültségről árulkodó kockái, úgy értjük meg szép lassan, hogy napsugaras Itália ide vagy oda, tényleg soha nincs fény árnyék nélkül. Benczúr Emese tárlatzáró munkája, benne a cukorpapírokkal körbebélelt Dolce vita felirattal okosan alá is húzza ezt a bármi másra is alkalmazható gondolatot: a túl sok édesnek, vagy ha úgy tetszik, a hiábavaló vágyódásoknak nagy keserűség lehet a vége.

Csontváry Kosztka Tivadar: Holdtölte Taorminában

Fotó: MNG

A grand tour hagyománya

Az itáliai vidékekre ma is az antik emlékek – a Forum Romanum és a taorminai görög színház – vagy az ókori művészet tárgyai vonzzák leginkább az utazókat. Itália már a 17. századtól kötelező állomása volt a fiatal művészek és értelmiségiek életének. A 19. századra, részben Goethe nagy hatású olasz útinaplója miatt is, valamelyest rögzültek a főbb úti célok és útvonalak. A magyar alkotók Trieszten keresztül mentek Velencébe, majd kisebb városokat érintve jutottak el Firenzébe és Rómába, többek még a délolasz vidékeket is felkeresték – talán ma is ezek a legkultikusabb helyszínek. A grand tour, vagyis az Itáliát is érintő európai körutazás a tanulás és a tapasztalatszerzés leg- magasabb foka, és még ennél is több: találkozás az antikvitás dicsőségével, a városállamok reneszánsz és barokk kulturális örökségével és az itáliai életörömmel, amely évszázadokon át múzsaként kísérte a művészeket.

Nyitókép: Haller Frigyes: Szalmakalapos nők

Fotó: MNG