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mesterség krisztus isten mesterségei jean hani sursum kiadó könyv élet

„Gyakorolni egy szakmát annyit tesz, mint hatással lenni a világra avégett, hogy átváltoztassuk” – Jean Hani Isten mesterségei című könyvéről

2026. július 05. 07:08

Hani a kereszténység mellett más hagyományok tanításaiból is számos idézetet hoz, hogy bemutassa például, mit jegyez föl az isteni írnok, vagy milyen virágokat gondoz az égi kertész, akivel Mária Magdolna találkozott.

2026. július 05. 07:08
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Mandiner
Mandiner

A cselekvés képessége csodálatos kincs és hatalmas erő, amelyért minden nap hálát kellene adnunk a Teremtőnek. Egy hivatás gyakorlása, a kert gondozása vagy akár egy étel elkészítése örömöt okoz nekünk és másoknak, kiteljesíti életünket, értéket teremt – ha jól csináljuk, amit csinálunk. Egész kultúránk ezen alapul.

Mégis, megdöbbentő módon ma legtöbbünk számára a munka rabság és kárhozat, lélektelen, „időrabló gürcölés”, és tetteink, alkotásaink is egyre silányabbak, otrombábbak, nem véletlenül.

Elég elmennünk egy helytörténeti múzeumba, vagy fellapozni egy művészettörténeti albumot, és hamar ráébredünk, micsoda hanyatlás következett be ezen a téren az elmúlt pár száz évben, a „felvilágosodás” és a „fejlődés” hangzatos jelszavai ellenére. Ahogy Brian Keeble írta, a lesajnált és megvetett tradicionális kultúrákban „a műveltség, a hit, a hivatás, a megélhetés, a szépség és a hasznosság olyan fokú egységet alkotott, amelynek elérése számunkra nyilvánvalóan lehetetlen.” Valami nagyon nagy baj van tehát a cselekvéssel, illetve velünk – és ez a „baj” összefügg azokkal a válságokkal, amelyeket az élet más területein tapasztalunk, például a társadalom szétzilálódásával, az emberi kapcsolatok és a természethez való viszony megromlásával.

Kevesen mernek a probléma mélyére ásni, és mondjuk a kapitalista (vagy szocialista) életfelfogás, a gazdaság-uralom vagy a modern technika súlyosan Isten- és emberellenes voltára rámutatni.

Még ritkább, hogy valaki megoldást kínál, pozitív mintát, amit személyes életünkben alkalmazni tudunk, akármilyenek legyenek is a körülmények.

Üdítő példa erre Jean Hani könyve, az Isten mesterségei, amely nemrégiben újra megjelent a Sursum Kiadónál. A fordító Kocsi Lajos, aki nem mellesleg az Ars Naturae folyóirat főszerkesztője – a folyóiratban az elmúlt tizenöt évben számos tanulmány foglalkozott ugyanezzel a témával, az emberi cselekvés, művészet és kultúra szellemi alapjaival, többezer oldalnyi terjedelemben (ennek a jegyében áll a tavaly indult Ars et Viriditas kezdeményezés is).

The Wine Press 1864 by John Roddam Spencer Stanhope 1829-1908
Roddam Spencer Stanhope: A szőlőprés

Mind a könyv, mind a folyóirat kiindulópontja az emberi tevékenység hagyományos felfogása, amelyet a klasszikus antikvitás és a kereszténység is vallott és vall. Eszerint minden alapvető mesterség művészet, amely isteni mintát követ – Isten teremtésének folytatása és kiterjesztése az emberi világban, illetve saját életünkben. Ahogy Jean Hani írja a könyv bevezetőjében, az Eucharisztia szentségére is utalva: 

„Gyakorolni egy szakmát annyit tesz, mint hatással lenni a világra avégett, hogy átváltoztassuk; következésképpen ez Isten munkálkodásának kiterjesztése. Az utóbbi minden mesterség mintája és szintézise. Valójában Isten az egyetlen kézműves: a skolasztikus bölcsesség szerint Unus artifex est Deus. Minden mesterség Isten imitációja, aki szüntelenül munkálkodik, mert megszakítás nélkül teremti a világot. Végső elemzésben ez méltóságuk egyedüli alapja.”

A szerző ennek illusztrálására – és hogy fogódzót nyújtson számunkra, hogyan tudjuk tevékenységeinket megszentelni – tizenöt mesterség szimbolikus értelmét mutatja be, a Szentírás alapján: író, orvos, katona, fazekas, takács, építész és kőműves, ács, hajós és pásztor, halász és vadász, kertész, földműves és szőlőműves. Az Atya vagy Krisztus a bibliai példázatokban sokszor e mesteremberek alakját öltve jelenik meg előttünk, és ezek azok a hivatások, amelyek még a mai technicizált korban is az életet adják számunkra: tudást, egészséget, biztonságot, ruhát, eszközt, házat, ételt.

Hani a kereszténység mellett más hagyományok tanításaiból is számos idézetet hoz, hogy bemutassa például, mit jegyez föl az isteni írnok, vagy milyen virágokat gondoz az égi kertész, akivel Mária Magdolna találkozott (Jn 20,15).

A könyv talán legfőbb értelme azonban nem annyira a bibliai szimbólumok „megfejtése”, mint inkább maga a szimbolikus látásmód, amelyet a szerző, ezt nyugodtan mondhatjuk, mesteri szinten gyakorol. Ez sokszor több és mélyebb, mint a racionális értés – ha elsajátítjuk, a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységek és tárgyak is új színben tűnnek fel előttünk, Istenhez vezető „kis misztériumok” lesznek számunkra, ahogy azt Horváth Róbert kifejtette tavaly megjelent zseniális könyvében.

Az Isten mesterségei nem hallgatja el azt sem, mennyi mindent veszítettünk ezen a téren, és mennyi feladat áll előttünk, főként belső, szellemi értelemben. De elkeseredésre semmi ok, nem vagyunk magunkra hagyva, hiszen Krisztustól tudjuk: „Az én Atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom.” (Jn 5,17)

Jean Hani: Isten mesterségei. Bevezetés a munka spiritualitásába. 2. kiadás. Gödöllő, 2026, Sursum Kiadó

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(Nyitókép forrása: a Sursum Kiadó Facebook-oldala)

 

Összesen 4 komment

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agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2026. július 05. 10:45
Magyarországon ez egyenlő a nagy pofával a számla nélkül melózással és az adócsalással. A fél ország adócsló.
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0
1
josephmorris35
2026. július 05. 09:58
That quote offers a thoughtful reminder that meaningful work goes beyond personal success and contributes to the well-being of society. In many fields, having access to reliable information and historical context can support better decisions and stronger communities. Resources like nevadacourtrecords.org also reflect the importance of preserving public records for future generations. Thanks for sharing such an inspiring perspective on purpose and professional responsibility
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0
0
ittésmost
2026. július 05. 09:18
Ragyogó könyv, érdemes elolvasni!
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2
0
andrewmitchell245
2026. július 05. 07:55
Great quote. It really highlights how meaningful work goes beyond earning a living and becomes a way to contribute positively to society. I also enjoy learning how different fields create lasting value, and resources related to shelbycountypropertyappraiser.org offer useful insights into local information in an organized and accessible manner. Every profession has the potential to leave a positive impact when approached with purpose and dedication.
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