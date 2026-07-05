„Gyakorolni egy szakmát annyit tesz, mint hatással lenni a világra avégett, hogy átváltoztassuk” – Jean Hani Isten mesterségei című könyvéről

A szerző ennek illusztrálására – és hogy fogódzót nyújtson számunkra, hogyan tudjuk tevékenységeinket megszentelni – tizenöt mesterség szimbolikus értelmét mutatja be, a Szentírás alapján: író, orvos, katona, fazekas, takács, építész és kőműves, ács, hajós és pásztor, halász és vadász, kertész, földműves és szőlőműves. Az Atya vagy Krisztus a bibliai példázatokban sokszor e mesteremberek alakját öltve jelenik meg előttünk, és ezek azok a hivatások, amelyek még a mai technicizált korban is az életet adják számunkra: tudást, egészséget, biztonságot, ruhát, eszközt, házat, ételt.
Hani a kereszténység mellett más hagyományok tanításaiból is számos idézetet hoz, hogy bemutassa például, mit jegyez föl az isteni írnok, vagy milyen virágokat gondoz az égi kertész, akivel Mária Magdolna találkozott (Jn 20,15).
A könyv talán legfőbb értelme azonban nem annyira a bibliai szimbólumok „megfejtése”, mint inkább maga a szimbolikus látásmód, amelyet a szerző, ezt nyugodtan mondhatjuk, mesteri szinten gyakorol. Ez sokszor több és mélyebb, mint a racionális értés – ha elsajátítjuk, a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységek és tárgyak is új színben tűnnek fel előttünk, Istenhez vezető „kis misztériumok” lesznek számunkra, ahogy azt Horváth Róbert kifejtette tavaly megjelent zseniális könyvében.