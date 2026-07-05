„Gyakorolni egy szakmát annyit tesz, mint hatással lenni a világra avégett, hogy átváltoztassuk” – Jean Hani Isten mesterségei című könyvéről

A cselekvés képessége csodálatos kincs és hatalmas erő, amelyért minden nap hálát kellene adnunk a Teremtőnek. Egy hivatás gyakorlása, a kert gondozása vagy akár egy étel elkészítése örömöt okoz nekünk és másoknak, kiteljesíti életünket, értéket teremt – ha jól csináljuk, amit csinálunk. Egész kultúránk ezen alapul.

Mégis, megdöbbentő módon ma legtöbbünk számára a munka rabság és kárhozat, lélektelen, „időrabló gürcölés”, és tetteink, alkotásaink is egyre silányabbak, otrombábbak, nem véletlenül.

Elég elmennünk egy helytörténeti múzeumba, vagy fellapozni egy művészettörténeti albumot, és hamar ráébredünk, micsoda hanyatlás következett be ezen a téren az elmúlt pár száz évben, a „felvilágosodás” és a „fejlődés” hangzatos jelszavai ellenére. Ahogy Brian Keeble írta, a lesajnált és megvetett tradicionális kultúrákban „a műveltség, a hit, a hivatás, a megélhetés, a szépség és a hasznosság olyan fokú egységet alkotott, amelynek elérése számunkra nyilvánvalóan lehetetlen.” Valami nagyon nagy baj van tehát a cselekvéssel, illetve velünk – és ez a „baj” összefügg azokkal a válságokkal, amelyeket az élet más területein tapasztalunk, például a társadalom szétzilálódásával, az emberi kapcsolatok és a természethez való viszony megromlásával.