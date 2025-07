Az embernek be kell lépnie szíve csendjébe ahhoz, hogy tettei igazán gyümölcsözőek legyenek

„Érzem, hogy amikor, mondjuk, valami rosszat teszek valakinek, akkor az az egész világra befolyással van, sőt akár a világegyetem rendjére is. Hiszem, hogy amit tettem, az Isten elleni vétség, és helyre kell hozni. Azt is hiszem, hogy a pozitív cselekedeteink, apró kedvességek is olyan hatással vannak a világra, amit talán fel sem tudunk fogni. Egyszóval azt próbálom kifejezni, hogy jelentünk valamit. A cselekedeteink jelentenek valamit. Van értékünk. Több annál, mint amit képesek vagyunk látni vagy érteni. (…) és a mindennapok tündöklő és sokkoló szépsége olyasvalami, amit próbálok nem szem elől téveszteni, ha csak ellenszereként is annak a krónikus cinizmusnak és kiábrándultságnak, amely, úgy tűnik, mostanság mindent áthat.”