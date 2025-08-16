Ft
háború Donald J Trump Ukrajna elnök Egyesült Államok

Trump elnök tájékoztatott az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és megbeszélésük fő pontjairól

2025. augusztus 16. 10:42

Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

2025. augusztus 16. 10:42
Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij
Facebook

„Hosszú és érdemi beszélgetést folytattunk Donald J. Trump elnökkel. Egy négyszemközti megbeszéléssel kezdtük, mielőtt meghívtuk volna az európai vezetőket, hogy csatlakozzanak hozzánk.

Ez a hívás több mint másfél órán át tartott, ebből körülbelül egy órát Trump elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésünk tett ki.

Ukrajna megerősíti készségét, hogy maximális erőfeszítéseket tegyen a béke eléréséért. Trump elnök tájékoztatott az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és megbeszélésük fő pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között. Ukrajna hangsúlyozza, hogy a kulcskérdések vezetői szinten is megvitathatók, és erre megfelelő a háromoldalú formátum.

Hétfőn Washingtonban találkozom Trump elnökkel, hogy megvitassuk a részleteket a gyilkolás és a háború befejezésével kapcsolatban. Hálás vagyok a meghívásért.

Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban részt vegyenek annak érdekében, hogy Amerikával együtt megbízható biztonsági garanciákat biztosítsunk. Megbeszéltük az amerikai fél részéről érkező pozitív jelzéseket is Ukrajna biztonságának garantálásában való részvételről. Továbbra is összehangoljuk álláspontjainkat minden partnerünkkel. Köszönöm mindenkinek, aki segít.”

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

 

 


 

 

turulminator2
2025. augusztus 16. 11:38
Ez annyit mondott, hogy: ada dada dodo Semmi ertelme nincs annak amit kihanyt
Csuka
2025. augusztus 16. 11:32
Por zsák.....
MaBaker
2025. augusztus 16. 11:26
"Vajon hogyan is nyilatkozzak hogy ne likvidáljon egyik oldal sem..."
counter-revolution
2025. augusztus 16. 10:44
Putyin szerint is fontos biztosítani Ukrajna biztonságát, amit a fajtád veszélyeztet, zsidó.
