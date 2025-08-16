„Hosszú és érdemi beszélgetést folytattunk Donald J. Trump elnökkel. Egy négyszemközti megbeszéléssel kezdtük, mielőtt meghívtuk volna az európai vezetőket, hogy csatlakozzanak hozzánk.

Ez a hívás több mint másfél órán át tartott, ebből körülbelül egy órát Trump elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésünk tett ki.

Ukrajna megerősíti készségét, hogy maximális erőfeszítéseket tegyen a béke eléréséért. Trump elnök tájékoztatott az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és megbeszélésük fő pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között. Ukrajna hangsúlyozza, hogy a kulcskérdések vezetői szinten is megvitathatók, és erre megfelelő a háromoldalú formátum.

Hétfőn Washingtonban találkozom Trump elnökkel, hogy megvitassuk a részleteket a gyilkolás és a háború befejezésével kapcsolatban. Hálás vagyok a meghívásért.

Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban részt vegyenek annak érdekében, hogy Amerikával együtt megbízható biztonsági garanciákat biztosítsunk. Megbeszéltük az amerikai fél részéről érkező pozitív jelzéseket is Ukrajna biztonságának garantálásában való részvételről. Továbbra is összehangoljuk álláspontjainkat minden partnerünkkel. Köszönöm mindenkinek, aki segít.”

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP



