Bedurvult az olasz kormányfő: egyszerre szólt be Trumpnak és Európának
Az olasz miniszterelnök szerint eljött az idő, hogy Európa egységesen beszéljen Oroszországgal a háborúról.
Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat.
„Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat. Azzal vádolom őket, hogy tönkretették a transzatlanti kapcsolatokat, megmérgezték a bizalmat az amerikai és az európai vezetők között.
Vádolom őket azzal, hogy a reálpolitika alapszabályait, népeik és a kontinens érdekeit figyelmen kívül hagyva kiszolgáltatták Európát annak a progresszív liberális ideológiának, ami a moralizálás csúcsra futtatásán kívül csak romlást és bajt hozott ránk.
Többek között azzal, hogy illegális migránsokkal népesítették be országaikat, felrúgva ezzel társadalmaik kohézióját. Vádolom őket azzal, hogy politikai analfabetizmusuknál vezetve soha nem voltak képesek B tervekben gondolkodni. Az amerikai elittel kapcsolatban is mindent egy lapra tettek fel.
És veszítettek. Kétszer!
Vádolom őket azzal, hogy 2016-ban kizártnak tartották, hogy Donald Trump legyőzi Hillary Clintont. Nemhogy nem számítottak erre az eshetőségre is, de nyíltan gyalázták, lekezelték, mindennek elhordták, mindent elkövettek a republikánus jelölt ellen.
Vádolom őket azzal, hogy amikor Trump megnyerte a választást, nem próbáltak normális viszonyt kialakítani vele, hanem beálltak az ellenségei közé, részt vettek az orosz összeesküvés koholmányának kieszelésében és terjesztésében”.
