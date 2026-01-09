„Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat. Azzal vádolom őket, hogy tönkretették a transzatlanti kapcsolatokat, megmérgezték a bizalmat az amerikai és az európai vezetők között.

Vádolom őket azzal, hogy a reálpolitika alapszabályait, népeik és a kontinens érdekeit figyelmen kívül hagyva kiszolgáltatták Európát annak a progresszív liberális ideológiának, ami a moralizálás csúcsra futtatásán kívül csak romlást és bajt hozott ránk.