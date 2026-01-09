Ft
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hillary clinton michael buholzero európai unió Schmidt Mária donald trump európa

J’accuse! Vádolom!

2026. január 09. 19:52

Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat.

2026. január 09. 19:52
null
Schmidt Mária
Schmidt Mária
Magyar Nemzet

„Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat. Azzal vádolom őket, hogy tönkretették a transzatlanti kapcsolatokat, megmérgezték a bizalmat az amerikai és az európai vezetők között.

Vádolom őket azzal, hogy a reálpolitika alapszabályait, népeik és a kontinens érdekeit figyelmen kívül hagyva kiszolgáltatták Európát annak a progresszív liberális ideológiának, ami a moralizálás csúcsra futtatásán kívül csak romlást és bajt hozott ránk.

Többek között azzal, hogy illegális migránsokkal népesítették be országaikat, felrúgva ezzel társadalmaik kohézióját. Vádolom őket azzal, hogy politikai analfabetizmusuknál vezetve soha nem voltak képesek B tervekben gondolkodni. Az amerikai elittel kapcsolatban is mindent egy lapra tettek fel.

És veszítettek. Kétszer!

Vádolom őket azzal, hogy 2016-ban kizártnak tartották, hogy Donald Trump legyőzi Hillary Clintont. Nemhogy nem számítottak erre az eshetőségre is, de nyíltan gyalázták, lekezelték, mindennek elhordták, mindent elkövettek a republikánus jelölt ellen.

Vádolom őket azzal, hogy amikor Trump megnyerte a választást, nem próbáltak normális viszonyt kialakítani vele, hanem beálltak az ellenségei közé, részt vettek az orosz összeesküvés koholmányának kieszelésében és terjesztésében”.

Nyitókép: MICHAEL BUHOLZER / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

akitiosz
2026. január 09. 21:38
Nem transzatlanti kapcsolatok kellenek, hanem saját haderő, amely a transzatlantiaktól is képes megvédeni magát és az országát. Lásd például Venezuela esetét. Már megint utolsó csatlóssá akarja tenni az országot?
kobi40
•••
2026. január 09. 21:12 Szerkesztve
Jó. Ennyi?! Én vádolom a 2010-ben megalakított Fidesz-KDNP-SZDSZ-MSZP koalícióból a Fideszt, mert a kultúrát az SZDSZ markában hagyta, akik a magyarokat átverő technikákkal operálva, kizsigerelték a magyar kulturális intézmények eredeti funkcióját. Felhígítani, majd intézményeket összeolvasztva az eredeti funkciót eltüntetni. Arrogánsan megosztani a kulturális szférát. A nemzeti oldal által tisztelt arcokat állítva, akiknek vagy nincs valós hatáskörük, vagy, ha van, akkor folytatják módszeres , SÁTÁNI kultúracserét.. A LIBERÁLISOK URALJÁK az új SZFE-t, az MMA-t, a MNM-ot, a MNSZ-t, a Magyar Zene Házát stb. Ennek pedig Schmidt Mária a követő-figyelő szellemi vezetője. Hová lett a Hamvas Béla Intézet, a Petőfi Helyőrség?! Amikor az államtitkárok sorra lebuktak, újat állítottak, aki továbbra is jobbra beszél, balra támogat. Prőhle kijelentette, hogy irreleváns, hogy ki az államtitkár, az irány marad. Mariska és Ungár Petike az első sorban tapsikolta meg.
jott_a_csosz
2026. január 09. 20:55
a cím a dreyfus-perre utal. zola írt röpiratot/cikket ezzel a címmel. szövevényes ügy volt. mariska jól írja, amit ír.
neszteklipschik
•••
2026. január 09. 20:39 Szerkesztve
Szarosgyuri tenyeréből esznek, tehetségtelen szar alak az összes és azért tehetik meg, mert nincs demokratikus felhatalmazásuk és ténylegesen nem számolnak el senkinek azzal, hogy mit csinálnak. A miniszterelnökök tanácsát leszarják, ami elvileg a főnökük lenne és ezt pedig azért tehetik meg, mert ott is gyenge és tehetségtelen lippsi taknyok ülnek, akik a saját országukban sem tudnak rendet tartani, különösen a nagy országok vezetői. Ameddig egy Macron, egy Merz (Scholz...) képviseli a "nagy" tagállamokat, addig nincs miről beszélni. Bár Olaszország is nagy, de úgy el van adósodva, hogy az Európai Központi Bank bármikor meg tudja buktatni Melonit, azaz nagyjából tökmindegy ki ül a miniszterelnöki székben ott, szép lehet, de okos nem. Amikor erős és tehetséges szuverenista politikusok kerülnek hatalomra Németországban és Franciaországban, akkor és csak akkor lesz változás, addig nem. Amint ez megtörténik az Európai Bizottság vezetője is visszasüllyed szépen a csicskaszerepbe...
