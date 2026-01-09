Botrányok kísérték végig Egri Viktor ATV-s pályafutását

Péntek délelőttre beszéltek meg találkozót a hírigazgatóval, számára is itt derült ki, hogy felmondják a szerződését. A döntést nézettségi mutatókkal indokolták, ezt azonban Egri ürügynek tartja.

Botrány botrány hátán

Egri Viktort a Csatt miatt több kritika is érte, elsősorban azért, mert nem egyszer bebizonyosodott, nem tudja függetlenként vezetni a vitaműsort és a kormánypárti vendégekkel szemben sokkal kritikusabb.

A legemlékezetesebb eset tavaly februárban volt, amikor Egri Viktor kitiltotta Deák Dániel politikai elemzőt az ATV-ből. Az adás az átlagosnál is vehemensebb vitát hozott, az egyik téma a Direkt36 „A dinasztia” című filmje volt.

A műsorban Dévényi István újságíró és Deák Dániel politikai elemző hangos, személyeskedő vitába keveredett. „Ha személyeskedsz, visszatámadok”, mondta az első rész végén Deák Dévényinek, majd a szünet előtt Egri Viktor mindenkit arra kért, keresse meg és vegye be az elgurult gyógyszerét. A kedélyek ugyanakkor a szünet után sem csillapodtak, olyannyira, hogy az adás végén Egri Viktor jelezte Deáknak, többet nem hívják a műsorba, ha nem hagyja szóhoz jutni a vitapartnereket.