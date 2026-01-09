Botrányok kísérték végig Egri Viktor ATV-s pályafutását

Csatt: menesztette Egri Viktort az ATV
A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt hétről hétre az ATV-ben
A Csatt távozó műsorvezetője nem mindig tudott elfogulatlan maradni, pedig egy vitaműsorban ez elengedhetetlen.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Egri Viktor távozott a ATV-től. A műsorvezető a Csatt és a Csatt.2 című műsorokkal szerepelt hétről hétre a csatornán.
„A januári szünet után az ATV legnépszerűbb műsorvezetői váltásban vezetik a »Csatt« és a »Csatt.2« című vitaműsort a csatorna képernyőjén a májusig tartó szezonban. Az ATV szakmai vezetése úgy ítélte meg, hogy a választási kampányban a nagyobb elérés érdekében a műsor megújítására van szükség, a változással az ATV célja a műsor sokszínűségének, népszerűségének, és ezáltal a nézettségének növelése. Az ATV köszöni Egri Viktor eddigi munkáját a csatornánál, és további sok sikert kíván egyéb munkáihoz!” – közölte Egri Viktor távozásáról az ATV.
Közben a 24.hu-nak nyilatkozott a búcsúzó műsorvezető, aki elmondta, hogy novemberben még volt két tervezett Csatt-felvétel december végére, ám a csatorna ezeket később gazdasági okokra hivatkozva törölte. A műsort előbb január közepéig, majd február elejéig felfüggesztették. Végül Egri kereste meg a vezetőséget azzal a kérdéssel, hogy mit kommunikálhat a műsorszünettel kapcsolatban a nyilvánosság felé.
Péntek délelőttre beszéltek meg találkozót a hírigazgatóval, számára is itt derült ki, hogy felmondják a szerződését. A döntést nézettségi mutatókkal indokolták, ezt azonban Egri ürügynek tartja.
Egri Viktort a Csatt miatt több kritika is érte, elsősorban azért, mert nem egyszer bebizonyosodott, nem tudja függetlenként vezetni a vitaműsort és a kormánypárti vendégekkel szemben sokkal kritikusabb.
A legemlékezetesebb eset tavaly februárban volt, amikor Egri Viktor kitiltotta Deák Dániel politikai elemzőt az ATV-ből. Az adás az átlagosnál is vehemensebb vitát hozott, az egyik téma a Direkt36 „A dinasztia” című filmje volt.
A műsorban Dévényi István újságíró és Deák Dániel politikai elemző hangos, személyeskedő vitába keveredett. „Ha személyeskedsz, visszatámadok”, mondta az első rész végén Deák Dévényinek, majd a szünet előtt Egri Viktor mindenkit arra kért, keresse meg és vegye be az elgurult gyógyszerét. A kedélyek ugyanakkor a szünet után sem csillapodtak, olyannyira, hogy az adás végén Egri Viktor jelezte Deáknak, többet nem hívják a műsorba, ha nem hagyja szóhoz jutni a vitapartnereket.
Egyetlen mondatot nem hagytál az elmúlt 48 percben végigmondani (...) A szerkesztő engedélye nélkül, de ígéretet teszek, hogy miután szétverted az egész műsort, hogy ide nem jössz többet
– fakadt ki Egri. A műsorvezető távozásáról szóló hírekre Deák Dániel is reagált. Mint fogalmazott, „Egri Viktornak láthatóan a vitaműsor vezetése komoly problémákat jelentett. Ő nem középen állt, mint aki moderálja a beszélgetést, hanem kőkeményen beszállt vitapartnerként az ellenzéki oldalon, sokszor még a meghívott ellenzéki vitapartnereknél is markánsabban képviselte a baloldali álláspontot.”
A tavaly februári esetet követően mindössze márciusig kellett várni az ATV stúdiójában az újabb botrányra. A Csatt egyik témája akkor az volt, hogy a Fidesz–KDNP frakció benyújtotta az Alaptörvény 15. módosítását, amely lehetővé teszi a kettős állampolgároknak, hogy a magyar állampolgárságukat határozott időre felfüggeszthetik, ha tevékenységük veszélyezteti Magyarország szuverenitását, közrendjét, területi integritását vagy biztonságát. A téma megvitatása során „elszabadultak az indulatok”, aminek következtében
Egri állítólag feldúltan távozott a felvétel után, és nem volt hajlandó részt venni a műsor után hagyományosan elkészített csoportképen.
Kiderült, a vita során valamit félreérthetett az egyik vendégtől, Dézsy Zoltántól.
Egri Viktor az eset után Facebook-oldalán elismerte: valóban nem volt hajlandó odaállni a közös fotóra. Mint írta, a műsorban egy vendége „bevallottan hazaárulónak gondolja azokat, akik az ellopott EU-forrásokat rossz szemmel nézik”.
A vita heves összecsapássá fajult a kettős állampolgárok állampolgárságának felfüggesztését célzó Alaptörvény-módosítás kapcsán,
és bár a műsor pontosan azt a célt szolgálja, hogy ezeket a vitákat a széles nyilvánosság előtt bemutassa, ezúttal a műsorvezetőnél elszakadhatott a cérna.
„Mit kell egy műsorvezetőnek semleges szemlélőként tűrnie? Mire kell még felkészülni a választásokig? Kell-e ilyenkor közös fotót készíteni?” – zárta akkori posztját Egri Viktor.
A Csatt viharos vitái közepette nem csak a műsorvezetőnél, de a vendégeknél is gyakran elszakad a cérna. Tavaly októberben Horn Gábor és Szűcs Gábor annyira egymásnak estek azon, mi is a különbség a szankció és a megtorlás között, hogy a műsorvezetőnek, Egri Viktornak kellett közbelépnie, hogy lecsillapítsa a vitázó feleket.
Nyitókép: Az ATV YouTube-oldala