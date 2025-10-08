Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ATV Csatt Juhász Bence Egri Viktor Szűcs Gábor szankciók Horn Gábor Kovács András megtorlás

Elszabadultak az indulatok az ATV-ben: Egri Viktornak kellett közbe lépnie (VIDEÓ)

2025. október 08. 06:37

A résztvevők egymásnak estek azon, mi is a különbség a szankció és a megtorlás között.

2025. október 08. 06:37
null

A Csatt vendége volt Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Juhász Bence politológus, Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője és a Megafon tagja, valamint Kovács András, a Mandiner újságírója. 

A műsorban Horn Gábor és Szűcs Gábor annyira egymásnak estek azon, mi is a különbség a szankció és a megtorlás között, hogy a műsorvezetőnek, Egri Viktornak kellett közbelépnie, hogy lecsillapítsa a vitázó feleket. 

Az esetet alább tudja megtekinteni:

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
•••
2025. október 08. 07:45 Szerkesztve
Megtorlás és halálbüntetés egy mondatban, by fidesz.
Válasz erre
0
1
states-2
2025. október 08. 07:33
Komcsi csatornán komcsi csürhével vitatkozni. Minek.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. október 08. 07:32
Nohiszen.
Válasz erre
2
0
belbuda
2025. október 08. 07:32
Igaza van a Máténak,megtorlás…mégiscsak egy pártállam,vagy mi a szösz…😉
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!