Elszabadultak az indulatok az ATV-ben: Egri Viktornak kellett közbe lépnie (VIDEÓ)

A Csatt vendége volt Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Juhász Bence politológus, Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője és a Megafon tagja, valamint Kovács András, a Mandiner újságírója.

A műsorban Horn Gábor és Szűcs Gábor annyira egymásnak estek azon, mi is a különbség a szankció és a megtorlás között, hogy a műsorvezetőnek, Egri Viktornak kellett közbelépnie, hogy lecsillapítsa a vitázó feleket.

Az esetet alább tudja megtekinteni:

Nyitókép: Képernyőkép