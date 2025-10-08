Elszabadultak az indulatok az ATV-ben: Egri Viktornak kellett közbe lépnie (VIDEÓ)

Ez egy nagyon szép este most Európának
A csehországi választások bebizonyították, hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket!
A résztvevők egymásnak estek azon, mi is a különbség a szankció és a megtorlás között.
A Csatt vendége volt Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Juhász Bence politológus, Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője és a Megafon tagja, valamint Kovács András, a Mandiner újságírója.
A műsorban Horn Gábor és Szűcs Gábor annyira egymásnak estek azon, mi is a különbség a szankció és a megtorlás között, hogy a műsorvezetőnek, Egri Viktornak kellett közbelépnie, hogy lecsillapítsa a vitázó feleket.
Az esetet alább tudja megtekinteni:
Nyitókép: Képernyőkép