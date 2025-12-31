Mérleget vont Orbán Balázs év végén: rendkívül mozgalmas év áll mögöttünk, de aki békét akar, velünk tart

Beiktatták Donald Trumpot: Jöhet „a józan ész forradalma”
„Ettől a naptól kezdve az országunk virágozni fog és újra tisztelni fogják az egész világon” – jelentett ki Donald Trump a beiktatási beszédében.
A miniszterelnök politikai igazgatója végigvette a most mögöttünk hagyott év legfontosabb történéseit Donald Trump beiktatásától az uniós békecsúcsig.
Az év legmeghatározóbb eseményeit gyűjtötte csokorba szilveszteri posztjában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki rendkívül mozgalmas esztendőként jellemezte 2025-öt.
Orbán Balázs először is Donald Trump amerikai elnök beiktatását emelte ki, amely „megváltoztatta a világpolitika menetét”. Szerinte Magyarország számára azért volt különösen jelentős az amerikai elnök visszatérése, mert
egy békepárti, szuverenista, migrációellenes és nemzeti érdekeket hangsúlyozó elnöke lett a világ legerősebb nagyhatalmának.
A Patrióták Európáért pártcsalád februári politikai nagygyűlése Madridban pedig világosan megmutatta, hogy egy új, gyorsan növekvő, nemzeti értékeket képviselő erőtér jelent meg az európai politikában.
A magyar kormány közben elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amely mintegy egymillió családnak - 650 ezer kétgyermekes és 250 ezer háromgyermekes édesanyának - biztosít jelentős anyagi előrelépést – emlékeztetett Orbán Balázs, aki felelevenítette a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazást is, amelynek során 2,2 millió szavazó 95 százaléka elutasította az ukrán csatlakozásról szóló brüsszeli tervet.
Ez ugyanakkor Ukrajna célzott titkosszolgálati lejárató akcióját hozta el Magyarország ellen, amely a kezdeményezés hiteltelenítésére és az uniós vitákon belüli magyar politikai mozgástér szűkítésére irányult. Az akció a Tisza Párttal koordináltan, összehangolt módon valósult meg, ami
egyre egyértelműbben rajzolta ki a baloldali párt és az ukrán politikai vezetés közötti háttérkoordinációt
– mutatott rá Orbán Balázs.
A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte Kapu Tibor küldetését is, amelynek révén „Magyarország több mint négy évtized után ismét aktív, nemzetközileg is látható szereplőként tért vissza az űrkutatás területére”.
Ezek után indult el a digitális honfoglalás: Orbán Viktor júliusban, Tusnádfürdőn jelentette be a Digitális Polgári Körök létrehozását, abból a felismerésből kiindulva, hogy a politikai küzdelem súlypontja végleg áthelyeződött a digitális térbe.
A nyár vége hozta el a Tisza Párt történetének egyik legsúlyosabb botrányát, amely bizonyítékként szolgált arra, hogy a párt eltitkolja valódi politikai programját, és
a nyilvánosságban hangoztatott ígéretekkel ellentétben súlyos megszorításokra készül.
Tarr Zoltán elszólása („Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, aztán mindent lehet.”) arra mutatott rá, hogy a Tisza Párt vezetői tudatosan visszatartják a valós politikai szándékaikat a választók elől, ami alapjaiban kérdőjelezte meg a párt hitelességét.
„Szeptemberben a magyar kormány bejelentette az Otthon Start programot, amelynek célja, hogy érdemi, kiszámítható segítséget nyújtson az első lakásukat megvásárlóknak egy fix, 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukcióval, életkori, családi és gyermekvállalási feltételek nélkül, miközben a lakhatási helyzetet nem pusztán keresletélénkítéssel, hanem szabályozott eszközökkel kívánja javítani” – folytatta Orbán Balázs, hozzátéve, hogy a program rövid időn belül mérhető pozitív hatásokat hozott.
Október 23–án rendezték meg a valaha volt legnagyobb Békemenetet, majd novemberben vált Orbán Balázs szerint teljesen egyértelművé, hogy Magyarország előtt két út rajzolódik ki.
Miközben a magyar kormány bejelentette a 14. havi nyugdíj bevezetését és a 11. pontos vállalkozói adócsökkentési programot, aközben kiszivárgott a Tisza teljes megszorítócsomagja, amely több ezer milliárd forinttól fosztaná meg a magyar családokat és vállalkozásokat. Ugyanebben a hónapban Ursula von der Leyen is levelet írt az európai állam- és kormányfőknek, amelyben újabb 135 milliárd eurót kért Ukrajna háborújának folytatására.
Mára a Napnál is világosabb: a magyarok a magyar és a brüsszeli út között választhatnak jövőre
– szögezte le a politikai igazgató.
„Decemberben egymás után láttak napvilágot a nyíltan háborúpárti nyilatkozatok európai vezetők részéről, majd következett az uniós csúcs, amely nyíltan felszínre hozta az Európai Unión belüli stratégiai törésvonalakat a háború és béke kérdésében. A csúcson sikerült megakadályozni, hogy az európai vezetők azonnali hadüzenetet küldjenek Oroszországnak a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával” – emlékeztetett.
Ezt követően került sor a valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlésre Magyarországon, amely egyértelmű üzenetet hordozott: a magyarok nem akarnak egy európai háború részesei lenni.
Aki békét akar, 2026-ban is velünk tart
– zárta sorait Orbán Balázs.
Nyitókép: OrbánViktor a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)