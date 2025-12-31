Mérleget vont Orbán Balázs év végén: rendkívül mozgalmas év áll mögöttünk, de aki békét akar, velünk tart

A magyar kormány közben elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amely mintegy egymillió családnak - 650 ezer kétgyermekes és 250 ezer háromgyermekes édesanyának - biztosít jelentős anyagi előrelépést – emlékeztetett Orbán Balázs, aki felelevenítette a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazást is, amelynek során 2,2 millió szavazó 95 százaléka elutasította az ukrán csatlakozásról szóló brüsszeli tervet.

Ez ugyanakkor Ukrajna célzott titkosszolgálati lejárató akcióját hozta el Magyarország ellen, amely a kezdeményezés hiteltelenítésére és az uniós vitákon belüli magyar politikai mozgástér szűkítésére irányult. Az akció a Tisza Párttal koordináltan, összehangolt módon valósult meg, ami

egyre egyértelműbben rajzolta ki a baloldali párt és az ukrán politikai vezetés közötti háttérkoordinációt

– mutatott rá Orbán Balázs.



A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte Kapu Tibor küldetését is, amelynek révén „Magyarország több mint négy évtized után ismét aktív, nemzetközileg is látható szereplőként tért vissza az űrkutatás területére”.