Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország Zelenszkij orosz-ukrán háború Andrzej Duda rakétatámadás

Kitálalt a korábbi elnök: Zelenszkij megpróbálta belerángatni Lengyelországot a háborúba

2026. március 03. 19:24

Ukrajna egy 2022-es rakétatámadást próbált felhasználni arra, hogy berántsa Lengyelországot a háborúba.

2026. március 03. 19:24
null

A lengyelekkel szemben is alkalmazta Ukrajna a ködösítés és a nyomásgyakorlás eszközét – erről írt közösségi oldalán a Nézőpont Intézet nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója, Rosonczy-Kovács Mihály. Bejegyzésében felidézte, hogy 2022-ben a határ menti Przewodów településen két lengyel állampolgár vesztette életét egy becsapódó rakéta következtében.

A szakértő emlékeztetett:

 a későbbi vizsgálatok alapján nagy valószínűséggel egy eltévedt ukrán rakéta okozta a tragédiát.

A történtek teljes körű feltárását nehezítette, hogy az ukrán fél nem működött együtt maradéktalanul a lengyel hatóságokkal. Hozzátette: a balesetet követő órákban ukrán oldalról jelentős nyomás nehezedett Varsóra annak érdekében, hogy orosz rakétatámadásként értékelje az incidenst, és ennek nyomán lépjen be a háborúba.

Később, mandátuma lejárta után Andrzej Duda akkori lengyel elnök is nyíltan beszélt a történtekről és úgy fogalmazott: az volt az érzése, hogy Lengyelországot megpróbálják belerángatni a konfliktusba.

Rosonczy-Kovács Mihály párhuzamot vont a Barátság kőolajvezeték ügyével is. Ukrajna a ködösítés eszközét ebben az esetben arra használja, hogy beavatkozzon a magyar választásokba. Zelenszkij kormánya nem hajlandó információkat kiadni sem a Barátság kőolajvezeték pontos állapotáról, sem együttműködni a magyar és a szlovák vizsgálóbizottságokkal. A vezetékről készült műholdfelvételeken azonban nem látható fizikai akadálya annak, hogy újrainduljon a szállítás. A MOL vezetője, Hernádi Zsolt részére átadott ukrán tájékoztatás szerint pedig politikai okok állhatnak a kőolajszállítás blokkolása mögött.

Ezt is ajánljuk a témában

Rosonczy-Kovács Mihály úgy fogalmazott: „A 2022-es lengyel példa mutatja: Ukrajna nem válogat az eszközökben. A szükséges információk visszatartásával megpróbálták belerángatni a háborúba azt a lengyel vezetést, amelyik sokszor az ukrán érdekeket a lengyel elé helyezte.”

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

