Zelenszkij: hazugságok hálójában – Gulyás Gergely a Stratégában

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Zelenszkij elzárta a csapokat, Brüsszel pedig a szerződéseket felrúgva zsarol: a cél egyértelműen egy bábkormány felállítása Magyarországon. E heti vendégünk Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Házigada: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: