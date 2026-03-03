Ft
Zelenszkij Ukrajna zsarolás Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor

Zelenszkij: hazugságok hálójában – Gulyás Gergely a Stratégában

2026. március 03. 19:08

Zelenszkij elzárta a csapokat, Brüsszel pedig a szerződéseket felrúgva zsarol: a cél egyértelműen egy bábkormány felállítása Magyarországon. E heti vendégünk Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Házigada: Pócza István

2026. március 03. 19:08
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • A nyugat-európai politikai elit foglya a háborúpárti álláspontnak
  • A német kormány és Bizottság célja, azaz, hogy Magyarországon kormányváltás legyen
  • A Bizottságnak nem kellene, hogy politikai szerepe legyen

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 03. 19:51
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. március 03. 19:21
Lepkefing…💁
Válasz erre
0
1
Csigorin
2026. március 03. 19:17
Hazudik, csal, lop, gyilkol. Amig engedik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!