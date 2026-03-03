Ft
háború Zelenszkij rakéta légvédelem Irán közel-kelet ukrajna

Zelenszkij bejelentette: Ukrajna kész belebonyolódni az iráni háborúba, persze csak kölcsönösségi alapon

2026. március 03. 20:00

Ukrajna kész segíteni a Közel-Kelet országainak, ha azok is segítenek lezárni az Oroszországgal folytatott háborút.

2026. március 03. 20:00
null

Ukrajna készen áll arra, hogy megossza a légtérvédelemben szerzett tapasztalatait a Közel-Kelet országaival, de csak abban az esetben, ha ezek az országok elősegítik Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárulását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy keddi kijevi sajtótájékoztatón.

„Ha a Közel-Kelet vezetőinek sikerül megegyezniük Vlagyimir Putyin (orosz elnökkel) a tűzszünetről, akkor azok a katonák, akik ma a mi légterünket védik, el tudnak utazni hozzájuk, és meg tudják tanítani ezeket a társadalmakat, hogyan védjék meg a békét az iráni támadásoktól. Amíg azonban rakéták repülnek felénk, addig minden tisztelettel, mi itt az államunkat fogjuk védeni” – idézte az UNIAN hírügynökség az államfőt.

Az elnök hozzátette, hogy jelenleg tárgyalásokat folytat a térség azon államainak a vezetőivel, akik kapcsolatba léptek Kijevvel, vagy érdeklődnek az együttműködés iránt. 

Rámutatott, hogy a térség számos országa számára a légtérvédelem kérdése kulcsfontosságúvá vált, hiszen korábban nem éltek át hasonló mértékű támadásokat.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának már vannak modelljei a kölcsönös segítségnyújtásra, amelyeket nyugati szövetségeseivel alakított ki. Például Ukrajna kétoldalú védelmi megállapodásokat kötött több partnerével, amelyek támogatást biztosítanak neki fenyegetés esetén. Kiemelte, hogy Nagy-Britannia rakétákat biztosít Ukrajnának, ezzel segítve a légvédelmi rendszereket, és cserébe Kijev is kész támogatni a szövetségeseket veszély esetén.

Az elnök szerint hasonló megközelítések lehetségesek a Közel-Kelet országaival való kapcsolatokban is. Példaként említett olyan légvédelmi rendszereket, amelyek ezekben az országokban rendelkezésre állnak, és Ukrajnának égető szüksége lenne rájuk. „Nálunk hiány van a PAC-3 rakétákból. Ha például ilyen rakétákat adnának nekünk, mi cserébe adunk nekik elfogó rendszereket. Ez egyenértékű csere” – érvelt Zelenszkij, majd hozzátette, hogy jelenleg zajlanak a diplomáciai egyeztetések, és ”meglátjuk, milyen eredményeket hoznak„.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

martens
2026. március 03. 20:56
Bedrogozva nyilatkozgat ez a barom.
Takagi
•••
2026. március 03. 20:48 Szerkesztve
Ez egy pofátlan,olyan mint a telefonos csalók. Már mindenhol házal. Sz..rnak rá, ha eszük van.
alenka
2026. március 03. 20:47
A drogos stöpszli naci kobold lett az Isten...
annamargit
2026. március 03. 20:27
Zelenszkij-féle cserekereskedelem "kökcsönösségi" alapon: a mérhetetlenül nagy ukrán tapasztalatok arannyá váltása a többi elmaradott földlakó kontójára. Könyörgöm, bele ne "bonyolodjunk" semmibe, ez mindenki értelmét meghaladja (kivéve EU-politikusok - ők értik).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!