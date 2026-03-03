Zelenszkij bejelentette: Ukrajna kész belebonyolódni az iráni háborúba, persze csak kölcsönösségi alapon

Kitálalt a korábbi elnök: Zelenszkij megpróbálta belerángatni Lengyelországot a háborúba
Ukrajna egy 2022-es rakétatámadást próbált felhasználni arra, hogy berántsa Lengyelországot a háborúba.
Ukrajna kész segíteni a Közel-Kelet országainak, ha azok is segítenek lezárni az Oroszországgal folytatott háborút.
Ukrajna készen áll arra, hogy megossza a légtérvédelemben szerzett tapasztalatait a Közel-Kelet országaival, de csak abban az esetben, ha ezek az országok elősegítik Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárulását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy keddi kijevi sajtótájékoztatón.
„Ha a Közel-Kelet vezetőinek sikerül megegyezniük Vlagyimir Putyin (orosz elnökkel) a tűzszünetről, akkor azok a katonák, akik ma a mi légterünket védik, el tudnak utazni hozzájuk, és meg tudják tanítani ezeket a társadalmakat, hogyan védjék meg a békét az iráni támadásoktól. Amíg azonban rakéták repülnek felénk, addig minden tisztelettel, mi itt az államunkat fogjuk védeni” – idézte az UNIAN hírügynökség az államfőt.
Az elnök hozzátette, hogy jelenleg tárgyalásokat folytat a térség azon államainak a vezetőivel, akik kapcsolatba léptek Kijevvel, vagy érdeklődnek az együttműködés iránt.
Rámutatott, hogy a térség számos országa számára a légtérvédelem kérdése kulcsfontosságúvá vált, hiszen korábban nem éltek át hasonló mértékű támadásokat.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának már vannak modelljei a kölcsönös segítségnyújtásra, amelyeket nyugati szövetségeseivel alakított ki. Például Ukrajna kétoldalú védelmi megállapodásokat kötött több partnerével, amelyek támogatást biztosítanak neki fenyegetés esetén. Kiemelte, hogy Nagy-Britannia rakétákat biztosít Ukrajnának, ezzel segítve a légvédelmi rendszereket, és cserébe Kijev is kész támogatni a szövetségeseket veszély esetén.
Az elnök szerint hasonló megközelítések lehetségesek a Közel-Kelet országaival való kapcsolatokban is. Példaként említett olyan légvédelmi rendszereket, amelyek ezekben az országokban rendelkezésre állnak, és Ukrajnának égető szüksége lenne rájuk. „Nálunk hiány van a PAC-3 rakétákból. Ha például ilyen rakétákat adnának nekünk, mi cserébe adunk nekik elfogó rendszereket. Ez egyenértékű csere” – érvelt Zelenszkij, majd hozzátette, hogy jelenleg zajlanak a diplomáciai egyeztetések, és ”meglátjuk, milyen eredményeket hoznak„.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP