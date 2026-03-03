Ft
Irán amerika Hormuzi-szoros donald trump hadihajó

Mindenki hálás lehet majd Trumpnak: váratlan lépéssel oldaná meg Amerika az energiaellátási krízist

2026. március 03. 21:40

Amerika katonai lépéseket fontolgat a Hormuzi-szoros válsága kapcsán.

2026. március 03. 21:40
Donald Trump kormánya mérlegeli, hogy katonai védelmet biztosítson a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gáztankerek számára, miután Irán figyelmeztetett, hogy támadásokat indíthat a stratégiai tengeri átjárón haladó hajók ellen – írta meg a Politico.

A lépés célja az iráni támadás miatt emelkedő energiaárak mérséklése lenne.

Egy névtelenséget kérő, a belső amerikai egyeztetéseket ismerő forrás elárulta, hogy az Egyesült Államok úgy véli, a Hormuzi-szoros kulcsfontosságú a világ energiatermelése szempontjából, különösen katari és szaúd-arábiai exportot figyelembe véve.

Az amerikai olajárak hordónként közel 10 dollárral emelkedtek a múlt hét vége óta, ami már érezteti hatását a benzinkutakon is, ami miatt az adminisztráció mérlegeli, hogy biztosítást vállaljon a tankerek számára.

Egy volt védelmi tisztviselő szerint a Pentagon egy olyan műveleten dolgozik, amely hasonlít a Vörös-tengeren korábban végrehajtott akciókhoz, amikor amerikai repülőgép-hordozókat és rombolókat vezényeltek a térségbe a hajózási szabadság fenntartása érdekében egy Iránhoz köthető csoport fenyegetései közepette.

A Fehér Ház szóvivője közölte, hogy az elnök hamarosan találkozik energiaügyi és pénzügyminisztereivel, és a megbeszélést követően további részleteket közölnek.

Marco Rubio külügyminiszter hétfőn jelezte, hogy az adminisztráció a napokban ismerteti majd a tervét az olajár-emelkedés kezelésére, ugyanakkor a részleteket nem árulta el.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

5m007h 0p3ra70r
2026. március 03. 23:28
>>bekeev-2025 2026. március 03. 21:51 Kirobbant egy háborút (na jó, "békeháborút"), majd megoldással rukkol elő<< Az USA évtizedekkel korábban akciózott már arrafelé, mint hogy Trump fejében megfordult volna a politikai szerepvállalás. A beszűkült tudatállapototok az oka, hogy képtelenek vagytok a teljes képet látni mintázatokat keresve. Az analitikus szemlélet és a tényszerűség teljes mértékben ismeretlen kompetenciák számotokra. Viszont magnetofonként ismétlitek a sok szátokba adott hülyeséget. ⏪▶️⏯️⏩
5m007h 0p3ra70r
2026. március 03. 23:20
>>majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 03. 22:01 Legyetek hálásak, hogy tovább fokozza a krízist, amit ő okozott<< Cuki vagy, amikor összeszorított ajkakkal, hunyorítva tolod a propagandát. 💕🥰💕 Krízis nélküle is lenne, előtte is volt és utána is lesz. 2001-től máig az USA közel-keleti jelenléte mintegy 8000 milliárd dollárba került, további 2500-ba a járulékos költségek, pl. veteránellátás. Miután az ISIS kvázi leszerelésre került, már egyetlen probléma van hátra, azok az országok, amelyek ellenségesek az USA-val és szövetségeseivel, ergo Oroszország és Kína partnerségét keresik. Ezen országok transzformációja lehetővé teszi a katonai jelenlét és az azzal kapcsolatos kiadások csökkentését. Radikálisan csökkentve ezzel az energiahordozók globális kereskedelmének sérülékenységét, a petrodollár effektus káros hatásait a homelandre tekintettel. Ez egy kockázatcsökkentés a világgazdasági ökoszisztémában.
kalyibagaliba
2026. március 03. 23:05
Elege lett a lettekből, a finnekből, a svédekből, .... . Tudja és érti, hogy amit az ukránok tesznek Magyarországgal, az ugyanaz, mint amit Irán tesz a szorosban globális következményekkel. Léptékhelyesen ismeri és látja, majd orvosolja a problémát. A Brüsszeli vezetést meg majd a trón mögül intézik.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 03. 22:53
>>Egy névtelenséget kérő, a belső amerikai egyeztetéseket ismerő forrás elárulta, hogy az Egyesült Államok úgy véli, a Hormuzi-szoros kulcsfontosságú a világ energiatermelése szempontjából, különösen katari és szaúd-arábiai exportot figyelembe véve.<< Ez a "névtelenséget kérő, a belső amerikai egyeztetéseket ismerő forrás" a Google Gemini, vagy a Grok. 😂😂😂😂
