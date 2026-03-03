Mindenki hálás lehet majd Trumpnak: váratlan lépéssel oldaná meg Amerika az energiaellátási krízist

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Amerika katonai lépéseket fontolgat a Hormuzi-szoros válsága kapcsán.
Donald Trump kormánya mérlegeli, hogy katonai védelmet biztosítson a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gáztankerek számára, miután Irán figyelmeztetett, hogy támadásokat indíthat a stratégiai tengeri átjárón haladó hajók ellen – írta meg a Politico.
A lépés célja az iráni támadás miatt emelkedő energiaárak mérséklése lenne.
Egy névtelenséget kérő, a belső amerikai egyeztetéseket ismerő forrás elárulta, hogy az Egyesült Államok úgy véli, a Hormuzi-szoros kulcsfontosságú a világ energiatermelése szempontjából, különösen katari és szaúd-arábiai exportot figyelembe véve.
Az amerikai olajárak hordónként közel 10 dollárral emelkedtek a múlt hét vége óta, ami már érezteti hatását a benzinkutakon is, ami miatt az adminisztráció mérlegeli, hogy biztosítást vállaljon a tankerek számára.
Egy volt védelmi tisztviselő szerint a Pentagon egy olyan műveleten dolgozik, amely hasonlít a Vörös-tengeren korábban végrehajtott akciókhoz, amikor amerikai repülőgép-hordozókat és rombolókat vezényeltek a térségbe a hajózási szabadság fenntartása érdekében egy Iránhoz köthető csoport fenyegetései közepette.
A Fehér Ház szóvivője közölte, hogy az elnök hamarosan találkozik energiaügyi és pénzügyminisztereivel, és a megbeszélést követően további részleteket közölnek.
Marco Rubio külügyminiszter hétfőn jelezte, hogy az adminisztráció a napokban ismerteti majd a tervét az olajár-emelkedés kezelésére, ugyanakkor a részleteket nem árulta el.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP