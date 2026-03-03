Cristiano Ronaldo elhagyhatta Szaúd-Arábiát az iráni helyzet miatt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
A sportolók is menekülnek a Közel-Keletről. Ronaldo azt követően szállt fel családjával együtt 60 millió fontos magángépére, hogy a lakhelyüknek számító Rijádot iráni dróntalálatok érték.
A közel-keleti helyzet eszkalálódása nyomán a sportolók is menekülnek az arab világból, a minap például exkluzív hírben számoltunk be arról, hogy az iráni Perszepolisz FC labdarúgója, Gera Dániel Törökországon át repült haza a megtámadott iszlám államból.
Azzal, hogy Irán számos, a térségben fekvő egyéb országra is válaszcsapásokat mért, egyre forróbbá válik a helyzet, hiszen így többek között Bahrein, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is érintetté vált a fegyveres konfliktusban – egyszeriben beleértve az olyan sztárfutballistákat is, mint a szaúdi ligában játszó Cristiano Ronaldo.
A szaúdi fővárosban található amerikai nagykövetséget például két iráni drón is eltalálta éjszaka, így bár civil létesítmények elleni támadásokról nem érkeztek hírek, aki teheti, biztonsági okokból inkább elhagyja Rijádot.
Így tett a szaúdi ligában, az al-Nasszrben futballozó Cristiano Ronaldo is, aki a Daily Mail jelentése szerint potom 61 millió fontot (cirka 27 milliárd forint) kóstáló magánrepülőgépén hagyta el az országot, s menekült családjával egyenesen Madridba.
A cikk kiemeli, hogy a 2024-ben vásárolt Bombardier Global Express 6500 gép egy egyedi, Ronaldo igényeire szabott fekete modell, amely akár 15 utas befogadására is alkalmas, és számos különböző szobával rendelkezik, így egy asztalokkal és kanapékkal ellátott ülőteret, egy dupla ágyas lakosztályt és egy külön bejáratú zuhanyzót is tartalmaz.
A repülő természetesen CR7 logóval van ellátva, és még a portugál világsztár védjegyének számító gólöröm is fellelhető rajta.
A méregdrága magánrepülőt természetesen Ronaldo partnere, Georgina Rodriguez is előszeretettel használja, a múlt héten például saját közösségi oldalának tanúsága szerint így ruccant ki vele Milánóba...
Nyitókép: Yuri KADOBNOV / AFP