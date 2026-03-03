Cristiano Ronaldo elhagyhatta Szaúd-Arábiát az iráni helyzet miatt

A közel-keleti helyzet eszkalálódása nyomán a sportolók is menekülnek az arab világból, a minap például exkluzív hírben számoltunk be arról, hogy az iráni Perszepolisz FC labdarúgója, Gera Dániel Törökországon át repült haza a megtámadott iszlám államból.

Azzal, hogy Irán számos, a térségben fekvő egyéb országra is válaszcsapásokat mért, egyre forróbbá válik a helyzet, hiszen így többek között Bahrein, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is érintetté vált a fegyveres konfliktusban – egyszeriben beleértve az olyan sztárfutballistákat is, mint a szaúdi ligában játszó Cristiano Ronaldo.