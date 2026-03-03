Döbbenetes elemzés a New York Timestól: az iráni háború bedöntheti a világgazdaságot

Az Irán körüli katonai eszkaláció a világgazdaság számára is súlyos következményekkel járhat. A The New York Times elemzése szerint a közel-keleti háború elhúzódása újabb, mélyreható sokkot idézhet elő a globális gazdaságban, különösen az energiaellátás sérülékenysége miatt.

A jelenlegi helyzet legoptimistább forgatókönyve szerint a harcok néhány héten belül lezárulnak, az olaj- és gáztermelés zavartalan marad, a Hormuzi-szoroson pedig helyreáll a hajóforgalom. Ez megakadályozná az energiaellátás megrendülését és az inflációs félelmek elszabadulását. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen gyors rendeződés korántsem biztos.