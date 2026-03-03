Döbbenetes elemzés a New York Timestól: az iráni háború bedöntheti a világgazdaságot

Európa és Ázsia a legsebezhetőbb
A leginkább kitett térségek Európa és Kelet-Ázsia, amelyek jelentős mértékben importált energiára támaszkodnak. Az olyan exportorientált gazdaságok, mint Németország, Japán vagy Dél-Korea már most is kereskedelmi feszültségekkel és magasabb nyersanyagköltségekkel küzdenek. Egy újabb energiaár-robbanás tovább rontaná versenyképességüket.
Kína különösen érzékeny, mivel olajimportjának több mint 13 százaléka Iránból származik. Az ország ráadásul ingatlanpiaci válsággal néz szembe, amely háztartások millióinak megtakarításait apasztotta el. Egy újabb külső sokk súlyosbíthatja a belső problémákat.
India helyzete szintén bonyolult. Az indiai kormány vállalta, hogy csökkenti az orosz olajvásárlásokat, és nagyobb mértékben támaszkodik a Perzsa-öböl térségére. Ha azonban az iráni konfliktus kiterjed a régió más exportőreire is, az alternatív beszerzési források is veszélybe kerülhetnek. Emellett India gazdasága jelentős mértékben függ a Perzsa-öbölben dolgozó vendégmunkások hazautalásaitól, amelyek egy regionális destabilizáció esetén visszaeshetnek.
Az Egyesült Államok ugyan a világ legnagyobb kőolajtermelője és a cseppfolyósított földgáz egyik legnagyobb exportőre, de az amerikai fogyasztók sem maradnának érintetlenek. A magasabb üzemanyagárak az egész gazdaságban áremelkedést okoznak. Rogoff szerint hosszabb távon az is inflációs nyomást jelent, hogy az Egyesült Államoknak növelnie kell katonai kiadásait.