03. 03.
kedd
dróntámadás nagykövetség Szaúd-Arábia Irán egyesült államok Rijád donald trump

Elszabadulhat a pokol: megtámadták az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetségét (VIDEÓ)

2026. március 03. 06:57

Donald Trump megtorlást ígér.

2026. március 03. 06:57
A Sky News arról ír, hogy a szaúd-arábiai védelmi minisztérium közölte: dróntámadás miatt tűz ütött ki az Egyesült Államok rijádi nagykövetségén. Személyi sérülés ugyanakkor nem történt – számolt be róla a lap követség X-posztja információit használva.

Donald Trump amerikai elnök azonnal megszólalt az ügyben: 

„hamarosan meg fogja tudni a nyilvánosság”,

hogy mi lesz a válasz a nagykövetséget ért offenzívára – írja az Index.

Videó az esetről:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: illusztráció. Készítette: MC2 Samantha Jetzer, tulajdonos: MTI/MTVA

 

 

Hobby024
2026. március 03. 10:00
Én azt hittem Iránt támadták meg!
johannluipigus
2026. március 03. 09:47
Mégis mit vártak?
nemturista
•••
2026. március 03. 09:22 Szerkesztve
Tegyük fel,hogy Irán (javítva!:-)is meglesz, akkor ki a következő? Mert ennek a hitelpénz (elsősorban dollárban elszámolt) alapú rendszernek alaptétele a folyamatos háborúzás....?!
chief Bromden
2026. március 03. 08:51
Amikor a gazdagság pokollá válik. A föld kincseivel húzzák le a föld embereit. Négylábú gidák helyett már kétlábú gidák kényeztetik az angyalarcú állatokat. Kétlábú és négylábú sztárok versenyeznek pályáikon, megvesznek kilóra korrupt vezetőket. A nagy demokrácia eltörölte a gyarmatokat, újra és újra átesünk a ló túlsó oldalára. :( Vagy kiveszik a kezükből az olajfegyvert vagy majd ők kezdik el szankcionálni a világot, tönkretéve azt, ami még működik.
