Elszabadulhat a pokol: megtámadták az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetségét (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Donald Trump megtorlást ígér.
A Sky News arról ír, hogy a szaúd-arábiai védelmi minisztérium közölte: dróntámadás miatt tűz ütött ki az Egyesült Államok rijádi nagykövetségén. Személyi sérülés ugyanakkor nem történt – számolt be róla a lap követség X-posztja információit használva.
Donald Trump amerikai elnök azonnal megszólalt az ügyben:
„hamarosan meg fogja tudni a nyilvánosság”,
hogy mi lesz a válasz a nagykövetséget ért offenzívára – írja az Index.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
