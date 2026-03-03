Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Pérer Ukrajna Barátság kőolajvezeték

Ebbe belebukik a Tisza Párt? – nagyon nagy a csend…

2026. március 03. 05:37

Az ellenzéki párt a Barátság kőolajvezeték ügyében is próbál egyensúlyozni a brüsszeli vezetés és a szavazók elvárásai között. Az energiaháború ügyében azonban lehet, hogy nem a csend a legjobb taktika a Tisza Párt szempontjából.

2026. március 03. 05:37
null

A Tisza Párt jó ideje azt a taktikát folytatja, hogy megosztó kérdésekben politikusaik nem nyilvánítanak véleményt. Ez bizonyos szempontból érthető is, hiszen a párt kénytelen a Manfred Weber által vezetett Európai Néppárt EP-frakciójának tagjaként úgy tűnik, kénytelen megfelelni brüsszeli elvárásoknak, amelyek azonban gyakran épp ellentétesek a magyar választópolgárok nagy részének véleményével. Így amennyiben a tiszások választást szeretnének nyerni, jobb, ha nem kommunikálják a választók felé a terveiket. 

TISZA Párt, Magyar Péter; Manfred Weber
A TISZA Párt nagyon igyekszik megfelelni a brüsszeli vezetés elvárásainak, de ezt itthon titkolniuk kell 
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Amikor a Tisza Párt emberei nyíltan beszélnek, annak általában rossz vége van

Pontosan tudják ezt ők is. Erről tanúskodott alelnökük, Tarr Zoltán elszólása az emlékezetes etyeki fórumon: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron
  • „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
  • A tiszás politikus azt is elmondta, hogy 
  • bizonyos kérdésekről most nem lehet beszélgetni, de

„választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

És persze azért is érthető a hallgatás, mert amikor a tiszás politikusok megszólalnak abban általában nincsen sok köszönet. Vezetőjük, Magyar Péter ezt azzal próbálta indokolni, hogy politikusai szervi problémákkal küzdenek

Az ő megszólalásairól meg elég gyakran kiderül, hogy vagy épp akkor hazudott vagy korábban, amikor épp az ellenkezőjét mondta

Ez a taktika olyan ügyekben, mint az LMBTQ-lobbi kérdése talán működik, de amennyiben a legsúlyosabb, az ország sorsát érintő kérdésekben is csendben maradnak a tiszás politikusok, teljesen érthető, hogy a nem szektás beállítottságú választók elgondolkodnak egy kicsit. 

Ezt is ajánljuk a témában

This is the end of a beautiful Friendship? 

Erre jó példa a közelmúlt egyik legfontosabb kérdése, a Barátság kőolajvezeték még mindig rendezetlen ügye, amely fokozta az Ukrajna és Magyarország közötti politikai feszültséget. Az Oroszországból Ukrajnán keresztül Magyarországra és Szlovákiába olajat szállító vezetéken január vége óta nem érkezik nyersanyag. Az elmúlt években jellemzően bombatámadások következtében többször is működésképtelenné vált a vezeték infrastruktúrája, és hosszabb-rövidebb ideig szünetelt a szállítás, idővel azonban mindig kijavították a hibákat és újraindult a transzport. 

A jelenlegi leállás példátlanul hosszú ideje tart, és bár Magyarország kőolajtartalékai miatt egyelőre biztonságban van, az alternatív útvonalon, az Adria-vezetéken érkező kőolaj hosszú távon nem jelent elégséges megoldást az ellátás tekintetében. Amennyiben a Barátság vezetéken nem indulna újra a szállítás, az üzemanyagok brutális mértékben drágulnának

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar kormány februárban azzal vádolta Ukrajna vezetését, hogy szándékosan épp a magyar választási kampányban állították le a szállítást, mert ezzel szeretnék a TISZA Párt javára befolyásolni a választást. Orbán Viktor pedig kijelentette, hogy nem engedi zsarolni Magyarországot. 

Ez logikus volna, hiszen Volodimir Zelenszkij kormányának az volna az érdeke, hogy az Ukrajna tervezett EU-csatlakozását ellenző Fidesz-kormányt egy őket támogató párt váltsa le. A TISZA pedig pont ilyen, és nem csak a brüsszeli direktíva miatt, hiszen Magyar Péter és pártja kifejezetten szoros viszonyban került az ukránokkal. Az ukrán fél persze tagadott, és közölte, hogy egy orosz támadás okozta műszaki probléma miatt áll a szállítás, és dolgoznak a hiba kijavításán. Az Európai Unió tagjával, Magyarországgal szemben az EB és a néppárt a nem uniós tag Ukrajna mellé állt

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek némileg ellentmond, hogy eközben kiderült, hogy az ukránok megtámadták vezetéket az oroszországi szakaszon. (Egyébként nem először, hiszen több korábbi támadást beismertek.) Egyre inkább egyértelmű, hogy mindez politikai döntés volt. Az ukránok pontosan tudják, hogy ezzel veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, ezért elég nehezen hihető a narratívájuk, miszerint egy műszaki probléma elhúzódó javítása miatt áll a szállítás. Magyarország és Szlovákia jelenleg azt tervezi, hogy közös vizsgálóbizottságot küld a helyszínre a problémák felderítése és az igazság kiderítése érdekében. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Tisza Párt – nagyon nagy a csend

De mit szól mindehhez a Tisza Párt? Hát nem sokat. 

Az ellenzéki erő, amely elvileg kormányozni szeretne, egy kulcsfontosságú kérdésben olyannyira nem nyilvánít véleményt, hogy az beszédes. 

Magyar Péter a Barátság leállása után két nappal elmondott „évértékelő”  beszédében mindössze egy rövid mondat erejéig említette Ukrajnát, kijelentve, hogy nem támogatják a gyorsított EU-csatlakozást (hogy a gyorsított szerinte mit jelent, azt persze nem fejtette ki bővebben). A Tisza-elnök egyetlen szóval sem említette a kőolajszállítás felfüggesztését, és azóta sem szólalt meg az ügyben

Még azt követően sem mondott semmit, hogy Lázár János építési és beruházási miniszter közösségi oldalán felszólította Magyar Pétert, hogy hívja fel Volodimir Zelenszkijt, és intézze el, hogy nyissák meg újra a Barátság kőolajvezetéket. „Nekünk Magyarország az első! Nézzük, Magyar Péternek mi az első?” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy brüsszeli források szerint a Tisza Párt elnöke kapcsolatban áll Zelenszkijjel. Lázár azt is várja Magyar Pétertől, hogy ismertesse, miről tárgyalt az ukrán elnökkel.   

De a Tisza Párt többi politikusa sem beszédesebb. Riporterünk, Móna Márk szerette volna meginterjúvolni az ellenzék fővárosi képviselőit az ügyben. Ez azonban sajnos nem sikerült, mert nem adtak érdemi válaszokat. Nagy kérdés, hogy a Tisza Pártnak bejön-e a hallgatás taktikája. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy egy politikai kérdésben véleményt nyilvánítanak-e, hanem arról, hogy egy a létfontosságú kérdésben kiállnak-e Magyarország mellett. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: NurPhoto/ AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2026. március 03. 08:30
Brüsszel az akasztófát ácsolják kötelet fonják . Ursula a Meos. Pöti meg beszállítja tüzelnek álcázva a kötelet mint mentőövnek becézi.
Válasz erre
2
0
pollip
2026. március 03. 07:16
MP felvetette, hogy ő közösen OV-ral megtekintené a barátság kőolaj vezetéket. Hogy? A szlovák és a magyar szakembereket nem engedik oda. Uniós tisztviselőket nem engedték oda! De MP ezek szerint el tudná intézni, hogy neki megengedik!!!!!!! Több, mint furcsa!!!;!
Válasz erre
8
1
totumfaktum-2
2026. március 03. 07:10
Nem CSAK ebbe fognak belebukni. Az egész "párt" nem más, mint szemfényvesztés. Hazugság, manipuláció a választók megtévesztése. Hogy mit hoznának a saját választóik fejére is, azt pedig nem mondhatják el nekik, mert a legelvakultabbak is elborzadva fordulnának el tőlük.
Válasz erre
8
0
ördöngös pepecselés
2026. március 03. 06:59
az emberek arra szavaznak akiről elhiszik, hogy javítani tud a saját életükön az apróPöti kínos hallgatásai azonban minden ilyen hitet szertefoszlatnak a szavazókban.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!