Ebbe belebukik a Tisza Párt? – nagyon nagy a csend…

Foghatja a fejét Zelenszkij és Von der Leyen: a magyarok elsöprő többsége egyetért ebben
Fontos kutatás eredményeit ismertette a Századvég, amelyből kiderül, hogy a magyarok összezártak.
Az ellenzéki párt a Barátság kőolajvezeték ügyében is próbál egyensúlyozni a brüsszeli vezetés és a szavazók elvárásai között. Az energiaháború ügyében azonban lehet, hogy nem a csend a legjobb taktika a Tisza Párt szempontjából.
A Tisza Párt jó ideje azt a taktikát folytatja, hogy megosztó kérdésekben politikusaik nem nyilvánítanak véleményt. Ez bizonyos szempontból érthető is, hiszen a párt kénytelen a Manfred Weber által vezetett Európai Néppárt EP-frakciójának tagjaként úgy tűnik, kénytelen megfelelni brüsszeli elvárásoknak, amelyek azonban gyakran épp ellentétesek a magyar választópolgárok nagy részének véleményével. Így amennyiben a tiszások választást szeretnének nyerni, jobb, ha nem kommunikálják a választók felé a terveiket.
Pontosan tudják ezt ők is. Erről tanúskodott alelnökük, Tarr Zoltán elszólása az emlékezetes etyeki fórumon:
„választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.
És persze azért is érthető a hallgatás, mert amikor a tiszás politikusok megszólalnak abban általában nincsen sok köszönet. Vezetőjük, Magyar Péter ezt azzal próbálta indokolni, hogy politikusai szervi problémákkal küzdenek.
Az ő megszólalásairól meg elég gyakran kiderül, hogy vagy épp akkor hazudott vagy korábban, amikor épp az ellenkezőjét mondta.
Ez a taktika olyan ügyekben, mint az LMBTQ-lobbi kérdése talán működik, de amennyiben a legsúlyosabb, az ország sorsát érintő kérdésekben is csendben maradnak a tiszás politikusok, teljesen érthető, hogy a nem szektás beállítottságú választók elgondolkodnak egy kicsit.
Erre jó példa a közelmúlt egyik legfontosabb kérdése, a Barátság kőolajvezeték még mindig rendezetlen ügye, amely fokozta az Ukrajna és Magyarország közötti politikai feszültséget. Az Oroszországból Ukrajnán keresztül Magyarországra és Szlovákiába olajat szállító vezetéken január vége óta nem érkezik nyersanyag. Az elmúlt években jellemzően bombatámadások következtében többször is működésképtelenné vált a vezeték infrastruktúrája, és hosszabb-rövidebb ideig szünetelt a szállítás, idővel azonban mindig kijavították a hibákat és újraindult a transzport.
A jelenlegi leállás példátlanul hosszú ideje tart, és bár Magyarország kőolajtartalékai miatt egyelőre biztonságban van, az alternatív útvonalon, az Adria-vezetéken érkező kőolaj hosszú távon nem jelent elégséges megoldást az ellátás tekintetében. Amennyiben a Barátság vezetéken nem indulna újra a szállítás, az üzemanyagok brutális mértékben drágulnának.
Nem érti, „kit zavar az a két ország, akinek az ellátásához valóban szükséges még orosz anyag”.
A magyar kormány februárban azzal vádolta Ukrajna vezetését, hogy szándékosan épp a magyar választási kampányban állították le a szállítást, mert ezzel szeretnék a TISZA Párt javára befolyásolni a választást. Orbán Viktor pedig kijelentette, hogy nem engedi zsarolni Magyarországot.
Ez logikus volna, hiszen Volodimir Zelenszkij kormányának az volna az érdeke, hogy az Ukrajna tervezett EU-csatlakozását ellenző Fidesz-kormányt egy őket támogató párt váltsa le. A TISZA pedig pont ilyen, és nem csak a brüsszeli direktíva miatt, hiszen Magyar Péter és pártja kifejezetten szoros viszonyban került az ukránokkal. Az ukrán fél persze tagadott, és közölte, hogy egy orosz támadás okozta műszaki probléma miatt áll a szállítás, és dolgoznak a hiba kijavításán. Az Európai Unió tagjával, Magyarországgal szemben az EB és a néppárt a nem uniós tag Ukrajna mellé állt.
A Néppárt nekiment Magyaroszágnak a vétó miatt, de az, hogy egy nem uniós ország blokkolja két tagország energiaellátását, nem zavarja.
Ennek némileg ellentmond, hogy eközben kiderült, hogy az ukránok megtámadták vezetéket az oroszországi szakaszon. (Egyébként nem először, hiszen több korábbi támadást beismertek.) Egyre inkább egyértelmű, hogy mindez politikai döntés volt. Az ukránok pontosan tudják, hogy ezzel veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, ezért elég nehezen hihető a narratívájuk, miszerint egy műszaki probléma elhúzódó javítása miatt áll a szállítás. Magyarország és Szlovákia jelenleg azt tervezi, hogy közös vizsgálóbizottságot küld a helyszínre a problémák felderítése és az igazság kiderítése érdekében.
Fenyegeti-e közvetlen katonai támadás Magyarországot? Lesz-e Orbán–Zelenszkij-találkozó?
A megszólalás új megvilágításba helyezi a magyar–ukrán vitát.
De mit szól mindehhez a Tisza Párt? Hát nem sokat.
Az ellenzéki erő, amely elvileg kormányozni szeretne, egy kulcsfontosságú kérdésben olyannyira nem nyilvánít véleményt, hogy az beszédes.
Magyar Péter a Barátság leállása után két nappal elmondott „évértékelő” beszédében mindössze egy rövid mondat erejéig említette Ukrajnát, kijelentve, hogy nem támogatják a gyorsított EU-csatlakozást (hogy a gyorsított szerinte mit jelent, azt persze nem fejtette ki bővebben). A Tisza-elnök egyetlen szóval sem említette a kőolajszállítás felfüggesztését, és azóta sem szólalt meg az ügyben.
Még azt követően sem mondott semmit, hogy Lázár János építési és beruházási miniszter közösségi oldalán felszólította Magyar Pétert, hogy hívja fel Volodimir Zelenszkijt, és intézze el, hogy nyissák meg újra a Barátság kőolajvezetéket. „Nekünk Magyarország az első! Nézzük, Magyar Péternek mi az első?” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy brüsszeli források szerint a Tisza Párt elnöke kapcsolatban áll Zelenszkijjel. Lázár azt is várja Magyar Pétertől, hogy ismertesse, miről tárgyalt az ukrán elnökkel.
De a Tisza Párt többi politikusa sem beszédesebb. Riporterünk, Móna Márk szerette volna meginterjúvolni az ellenzék fővárosi képviselőit az ügyben. Ez azonban sajnos nem sikerült, mert nem adtak érdemi válaszokat. Nagy kérdés, hogy a Tisza Pártnak bejön-e a hallgatás taktikája. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy egy politikai kérdésben véleményt nyilvánítanak-e, hanem arról, hogy egy a létfontosságú kérdésben kiállnak-e Magyarország mellett.
Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A Mandiner stábja arról kérdezte a Tisza Párt fővárosi képviselőit, hogy mit gondolnak az ukránok lépéséről. Értelmes válaszok híján vádaskodást kaptunk.
Ezt csak akkor csinálja valaki, ha irányítható, nyomás alá helyezték, és megmondták neki, hogy ez a feltétele a maradásának – mutatott rá az elemző.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: NurPhoto/ AFP