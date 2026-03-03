Ebbe belebukik a Tisza Párt? – nagyon nagy a csend…

Magyar Péter a Barátság leállása után két nappal elmondott „évértékelő” beszédében mindössze egy rövid mondat erejéig említette Ukrajnát, kijelentve, hogy nem támogatják a gyorsított EU-csatlakozást (hogy a gyorsított szerinte mit jelent, azt persze nem fejtette ki bővebben). A Tisza-elnök egyetlen szóval sem említette a kőolajszállítás felfüggesztését, és azóta sem szólalt meg az ügyben.

Még azt követően sem mondott semmit, hogy Lázár János építési és beruházási miniszter közösségi oldalán felszólította Magyar Pétert, hogy hívja fel Volodimir Zelenszkijt, és intézze el, hogy nyissák meg újra a Barátság kőolajvezetéket. „Nekünk Magyarország az első! Nézzük, Magyar Péternek mi az első?” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy brüsszeli források szerint a Tisza Párt elnöke kapcsolatban áll Zelenszkijjel. Lázár azt is várja Magyar Pétertől, hogy ismertesse, miről tárgyalt az ukrán elnökkel.

De a Tisza Párt többi politikusa sem beszédesebb. Riporterünk, Móna Márk szerette volna meginterjúvolni az ellenzék fővárosi képviselőit az ügyben. Ez azonban sajnos nem sikerült, mert nem adtak érdemi válaszokat. Nagy kérdés, hogy a Tisza Pártnak bejön-e a hallgatás taktikája. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy egy politikai kérdésben véleményt nyilvánítanak-e, hanem arról, hogy egy a létfontosságú kérdésben kiállnak-e Magyarország mellett.