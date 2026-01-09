Így került egyre közelebb a Tisza Párt az ukránokhoz – 2. rész

Magyar Péter ukrán „testvére”, a Zelenszkijékkel jó kapcsolatot ápoló politikus

Egy héttel később, május 16-án derült ki, hogy még tavaly ősszel beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el egy bizonyos Tseber Roland nevű ukrán állampolgár ellen . Az ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi, teljes nevén Tseber Roland Ivanovics a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a magyar szolgálatok adataira hivatkozva közölte, hogy Tseber az ukrán titkosszolgálat illegális ügynöke, azaz kém.

Az Index cikke szerint

az ukrán férfi a közösségi médiában Tseber Ivanovicsként is ismert aktív szereplőként jelenik meg, ukrán nyelvű tartalmaiban következetesen támogatja Volodimir Zelenszkij politikáját. Tevékenységét rendszeres, célzott bejegyzések és jelentős összegű hirdetési támogatás jellemzi, amelyeket Ukrajnában terjesztenek.

Az Index megkeresésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt közölte, hogy „Tseber Roland beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll. Minden egyéb információ megismerésére kizárólag a Nemzetbiztonsági Bizottság jogosult.” Tseber Roland az elmúlt években számos magyar ellenzéki politikussal épített ki kiváló kapcsolatokat – épp úgy, ahogy ezt a hírszerzők szokták. Köztük volt például Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely, akik a 2022-es választási kampányban mindketten versenyben voltak az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelölti pozíciójáért.

Tseber Roland Ivanovics az elmúlt egy évben pedig hogy, hogy nem, a Tisza vezetőjével, Magyar Péterrel is kiváló kapcsolatba került. Olyannyira, hogy tavaly segített megszervezni Magyar Péter ukrajnai utazását.

„Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat,

és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.)” – fogalmazott a tiszások vezetője.

Tseber Roland Ivanovics többször is viszonozta ezt a kedves gesztust, és közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben gyakran közeli barátjaként említi Magyar Pétert, akivel állítólagos együttműködésben képviselnek bizonyos ukrán érdekeket. A politikus jellemzően „Peter Madyar” néven említi és nem győzi hangsúlyozni, hogy

a Tisza Párt elnöke mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

Azt sem lehet mondani, hogy Tseber kijelentése alaptalan volna, hiszen ugyan a Tisza Párt Magyarországon nem vállalja fel ezt, a brüsszeli ülésen korábban ukrán nemzeti színű pólóban megjelenő EP-képviselői a néppárti vonalhoz igazodva áprilisban megszavazták azt az előterjesztést, amely Ukrajna EU-taggá válását sürgeti, sőt ennek elősegítésére nagy összeggel (cca. 35 milliárd euró) támogatná a háború sújtotta országot, saját felmérésük szerint szavazóik nagy többsége pedig támogatja Ukrajna felvételét az EU-ba (58,18 százalék igen, 41,82 százalék nem).

Tseber nem örülhetett a felé irányuló nagy figyelemnek, legalábbis ezt jelzi, hogy elég dühösen reaglát a vele kapcsolatban megjelent hírekre. Egy facebook-bejegyzésben

patkányozni és fenyegetőzni kezdett,

„Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém” – majd a posztja végén megjelölte Orbán Viktor miniszterelnököt.

Ezzel szemben a balliberális megmondóemberek ukránpárti aláírásgyűjtéséért kifejezetten hálás volt, és nyilvánosan megköszönte azt. Később egy interjúban megint fenyegetőzésbe kezdett.