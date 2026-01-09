Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Ukrán kémbotrány Ukrajna Magyar Péter

Így került egyre közelebb a Tisza Párt az ukránokhoz – 2. rész

2026. január 09. 09:20

Az ukrán kapcsolataival hencegő Ruszin-Szendi Romulusz is csatlakozott Magyar Péterékhez, majd, hogy-hogy nem, jó barátok lettek egy Zelenszkijhez köthető politikussal. Végül kiderült, hogy a Tisza Párt becsődölt applikációját valószínűleg egy ukrán cég fejlesztette.

2026. január 09. 09:20
null

Cikksorozatunk első részében bemutattuk, hogy hogyan jutott el a brüsszeli vezetéshez egyre inkább idomulva a Tisza Párt onnan, hogy Magyar Péter közel két éve még ellenezte Ukrajna uniós csatlakoztatását odáig, hogy egyre barátibb viszonyt ápolnak az ukránokkal, és az ukrán elnök beszédét ukrán nemzeti színű pólóban követő EP-képviselőik szinte mindent megszavaznak az Európai Parlamentben, amire Zelenszkijéknek szüksége van. 

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter, Tisza Párt, ukránok
Az ukrán kapcsolataival hencegó egykori katonai vezető a Tisza Párt politikusa lett
Forrás: Ferenc ISZA / AFP

A második részben pedig arról lesz szó, hogyan szövődött egyre szorosabb kapcsolat a párt és egyes ukrán szereplők között, külön kitérve egy Magyarországon kémként nyilvántartott, Zelenszkij köreibe tartozó ukrán politikussal való „testvéri” viszonyra, és a tiszások mobilapplikációjának fejlesztőire. 

Az Ukrajnát a NATO-ban éltető Ruszin-Szendi Romulusz is csatlakozott Magyar Péterékhez

A Tisza Párthoz megalakulását követően csatlakozott az egykori magyar vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz is. A tiszás politikussá avanzsált volt katonáról Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kijelentette, hogy 

Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként nem Magyarország érdekeit és álláspontját képviselte a NATO ülésein, és előfordult, hogy a „Slava Ukraini!” azaz „Dicsőség Ukrajnának!” mondattal zárta beszédét. 

Mindez még akkor történt, amikor hivatalban volt az egykori katonai vezető, aki 2022-ben engedélyt kért, hogy Ukrajnába utazhasson, az általa csak „Valerij” néven emlegetett Valerij Zaluzsnij egykori ukrán főparancsnok, majd nagykövet meghívásának eleget téve. Ruszin-Szendi engedélyt kapott, mert Magyarországnak elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy pontos információi legyenek egy, a szomszédságában zajló konfliktusról, de biztonsági okokból ezt a látogatást titokban akarták tartani.

Az ukrán vezérkari főnök azonban arra akarta mindezt felhasználni, hogy Magyarországot – akarata ellenére is – Ukrajna támogatói mellé vonja, és felfedte a találkozót. A magyar vezérkari főnök egyébként kifejezetten baráti fogadtatásban részesült. Ruszin-Szendiről azóta elterjedt egy videófelvétel is, ahol ukrán kapcsolataival kérkedett. Ebben úgy fogalmazott, 

ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. 

Később a Bennfentes kiderítette, hogy

a korábbi katonai vezető engedély nélkül egyeztetett politikai vezetőkkel, és városi polgármesterekkel, és az csak később bukott ki, ahogyan az is, hogy nem egyeznek az általa leadott jelentések, a NATO-, és EU-vezérkari főnökei előtt elhangzottak, valamint a mandátum tartalma.

A lap értesülései szerint ugyanis volt vezérkari főnök a NATO-, és EU-vezérkari főnöki értekezletekhez hasonlóan csak kötött mandátummal – katonai tárgyalások céljából – utazhatott Ukrajnába. 

A Honvédelmi Minisztérium vizsgálata emellett azt is megállapította, Ruszin-Szendi Romulusz a mandátummal szemben elhallgatta Magyarország háborúellenes álláspontját, de jelentéseibe mégis beleírta ezeket, miközben a hivatalos hangfelvételek azt támasztják alá, hogy a háborúellenességről vagy Magyarország aggodalmairól nem számolt be, helyette támogatólag állt az ukrajnai háborúhoz, és előfordult, hogy beszédeit pedig a közismert ukrán nacionalista jelszóval, „Slava Ukraini!” azaz „Dicsőség Ukrajnának!” felkiáltással zárta.

Mindezt sem a Tisza Párt, sem Ruszin-Szendi Romulusz nem cáfolta érdemben, ellenben csakúgy mint a korábbi ügyeknél, igyekezett kikerülni a válaszadást, amikor riporterünk ezzel kapcsolatban kérdezte.  

Koordinált akció vagy véletlen egybeesés? Egy nap eltéréssel lendült támadásba az ukrán nemzetbiztonság és a Tisza Párt

Érdekes időbeli egybeesést tapasztalhatott a magyar közélet és külpolitika ügyeivel kapcsolatban érdeklődő közönség május elején. Május 8-án a Tisza Párt elnöke nyilvánosságra hozott egy leleplezőnek szánt hangfelvételt, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Böröndi Gábor vezérkari főnök (az azóta Magyar Péter tanácsadójává lett Ruszin-Szendi Romulusz utódja) kinevezésekor elmondott beszédének egy rövid részlete hallható. 

A miniszter „egy valóban ütőképes, harcképes magyar haderő” felépítéséről beszél, valamint arról, hogy a Honvédségnek szakítania kell a korábbi „békementalitással”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tehát kifejtette, hogy háborúk korát éljük, ezért készülni kell a háborúra, és honvédséget így már nem az elmúlt évtizedekben megszokott békementalitásban kell tartani. Mindez teljesen érhető, és nem is lepődött meg senki ezeken az egyébként két éve nyilvános szavakon – a „leleplező” felvételen elhangzottakat ugyanis két éve lehozta az MTI és a Kossuth Rádió, és olvashatók a kormány honlapján

Az egész ügy épp ezért kevéssé érdekes, hiszen Magyar Péter eddigi leleplezőnek szánt információiról szinte mindig kiderült, hogy érdektelenek vagy egész egyszerűen nem igazak. 

Az időzítés azonban lényeges, ugyanis egy nappal később az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) bejelentette, hogy magyar katonai kémhálózatot lepleztek le, és két ügynököt őrizetbe vettek  Nyugat-Ukrajnában. A Kyiv Post című ukrán lap és a svéd Svt Nyheter tévécsatorna a szervezetre hivatkozva azt állították, hogy a két őrizetbe vett személy korábban az ukrán hadseregben szolgált, és a magyar titkosszolgálat szervezte be őket. Az SZBU információi szerint az őrizetbe vett két ügynököt a magyar kémelhárítás embere szervezte be. Ezzel kezdetét vette a médiában „ukrán kémbotrány”-ként elhíresült ügy. 

Az ukránok szerint a magyar „kémek”  feladata „az volt, hogy információkat gyűjtsenek Kárpátalja katonai biztonságáról, sebezhető pontokat keressenek a régió szárazföldi és légi védelméről, valamint tanulmányozzák a helyi lakosok társadalmi-politikai nézeteit: különösen a viselkedésükre vonatkozó forgatókönyveket, ha magyar csapatok lépnek be a régióba” – közölte az SZBU. Az ukrán vádakra Szijjártó Péter külügyminiszter válaszolt, magyarellenes propagandának nevezve a hírt, és arra kért mindenkit, hogy „minden ilyen ukrán propagandában megjelenő hírrel szemben tanúsítson óvatosságot”

A magyar kormány azonnal reagált Ukrajna akciójára, és válaszul kiutasított Magyarország területéről két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán ügynököt, a korábban a budapesti ukrán nagykövetségen külszolgálatot teljesítő Jurij Kenicsit és Dmitro Kisfalusit. Május 10-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei Budapest belvárosában elfogták Serhij Alekszandrov volt ukrán diplomatát, és vele szemben Magyarországon és egyben a schengeni térségben 10 év időtartamra beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el.

Jurij Kenicsi és Dmitro Kisfalusi is az ukrán SZRU, azaz a polgári hírszerzés fedett tisztjei voltak. 

A szervezet hírszerzési tevékenységét politikai, gazdasági, katonai, tudományos, műszaki információs és ökológiai területen végzi, és közvetlenül Ukrajna elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel, Serhij Alekszandrov azonban nem az ukrán polgári, hanem a katonai hírszerzés, a HUR kötelékében tevékenykedett, feladata a katonai vonatkozású hírszerző információk gyűjtése, elemzése és a kormányzati döntéshozók tájékoztatása és támogatása. 

Május 12-én összeült a Védelmi Tanács, a megbeszélést követően pedig Orbán Viktor kijelentette, hogy titkosszolgálati támadás indult Magyarország ellen. A miniszterelnök szerint az összehangolt lejárató akció Ukrajna indította, és a célja az volt, hogy ellehetetlenítse az ukrán uniós tagságról szóló Voks2025 véleménynyilvánító szavazási kezdeményezést. Kijelentette, hogy az ukránok felélesztették magyarországi kapcsolataikat, és egy magyar párt segítségével (itt a Tisza Pártra utalt) „támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen”. 

Magyar Péter ukrán „testvére”, a Zelenszkijékkel jó kapcsolatot ápoló politikus

Egy héttel később, május 16-án derült ki, hogy még tavaly ősszel beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el egy bizonyos Tseber Roland nevű ukrán állampolgár ellen . Az ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi, teljes nevén Tseber Roland Ivanovics a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a magyar szolgálatok adataira hivatkozva közölte, hogy Tseber az ukrán titkosszolgálat illegális ügynöke, azaz kém.  

Az Index cikke szerint

az ukrán férfi a közösségi médiában Tseber Ivanovicsként is ismert aktív szereplőként jelenik meg, ukrán nyelvű tartalmaiban következetesen támogatja Volodimir Zelenszkij politikáját. Tevékenységét rendszeres, célzott bejegyzések és jelentős összegű hirdetési támogatás jellemzi, amelyeket Ukrajnában terjesztenek.  

Az Index megkeresésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt közölte, hogy „Tseber Roland beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll. Minden egyéb információ megismerésére kizárólag a Nemzetbiztonsági Bizottság jogosult.” Tseber Roland az elmúlt években számos magyar ellenzéki politikussal épített ki kiváló kapcsolatokat – épp úgy, ahogy ezt a hírszerzők szokták. Köztük volt például Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely, akik a 2022-es választási kampányban mindketten versenyben voltak az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelölti pozíciójáért. 

Tseber Roland Ivanovics az elmúlt egy évben pedig hogy, hogy nem, a Tisza vezetőjével, Magyar Péterrel is kiváló kapcsolatba került. Olyannyira, hogy tavaly segített megszervezni Magyar Péter ukrajnai utazását. 

 „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat,

és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.)” – fogalmazott a tiszások vezetője. 

Tseber Roland Ivanovics többször is viszonozta ezt a kedves gesztust, és közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben gyakran közeli barátjaként említi Magyar Pétert, akivel állítólagos együttműködésben képviselnek bizonyos ukrán érdekeket. A politikus jellemzően „Peter Madyar” néven említi és nem győzi hangsúlyozni, hogy 

a Tisza Párt elnöke mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

Azt sem lehet mondani, hogy Tseber kijelentése alaptalan volna, hiszen ugyan a Tisza Párt Magyarországon nem vállalja fel ezt, a brüsszeli ülésen korábban ukrán nemzeti színű pólóban megjelenő EP-képviselői a néppárti vonalhoz igazodva áprilisban megszavazták azt az előterjesztést, amely Ukrajna EU-taggá válását sürgeti, sőt ennek elősegítésére nagy összeggel (cca. 35 milliárd euró) támogatná a háború sújtotta országot, saját felmérésük szerint szavazóik nagy többsége pedig támogatja Ukrajna felvételét az EU-ba (58,18 százalék igen, 41,82 százalék nem). 

Tseber nem örülhetett a felé irányuló nagy figyelemnek, legalábbis ezt jelzi, hogy elég dühösen reaglát a vele kapcsolatban megjelent hírekre. Egy facebook-bejegyzésben 
patkányozni és fenyegetőzni kezdett

„Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém” – majd a posztja végén megjelölte Orbán Viktor miniszterelnököt.

Ezzel szemben a balliberális megmondóemberek ukránpárti aláírásgyűjtéséért kifejezetten hálás volt, és nyilvánosan megköszönte azt. Később egy interjúban megint fenyegetőzésbe kezdett. A politikus egy májusi Facebook-bejegyzésében még fenyegette hazánkat és Orbán Viktor miniszterelnököt, a fideszeseket pedig lepatkányozta. 

Tseber fenyegetőzése azonban hirtelen átváltott önsajnáltatásba és védekezésbe. Az Átlátszónak adott interjúban, Magyar Péter „testvére” Tseber Roland Ivanovics, aki tagadja, hogy az ukrán polgári vagy katonai hírszerzésnek, vagy a nemzetbiztonsági szolgálatnak dolgozna. Az politikus szerint Budapest és Kijev feszült viszonyának a kárpátaljai magyarok a kárvallottjai. Az interjúból kiderül, hogy az ukrán kémügy egyik ismert szereplője – aki nem mellesleg szoros kapcsolatot ápol Magyar Péterrel és a Tisza Párttal – tavaly tudta meg, hogy a magyar kormány döntése miatt nem utazhat be a schengeni övezetbe

Mint kiderült a Tisza Párt és Magyar Péter kapcsolata a Tseber Rolanddal újabb szintet lépett. 

Az ukrán kém ugyanis április 29-én az Ungvártól délnyugatra  négy kilométerre taláható Minaj településen bejegyeztette a „Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”.

 Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics van feltüntetve. A legutóbbi adatfrissítés idején, 2025. augusztus 11-én a jogi személy státusza „bejegyzett”. Minaj egyébként  fekszik. A birtokunkban lévő dokumentumból kiderült az is, hogy a jogi személy alaptőkéjéről nincs adat.  

Botrány tör ki a Tisza Párt körül? – Magyar Péter ukrán „testvére” azonnal magyarázkodik

 A TISZA Párt  adatszivárgási botránya kirobbanását követően Tseber Roland rögtön Magyar Péterék támogatásába és mentegetésébe kezdett, és közösségi oldalán azt írta, 

„Magyarországon ismét hamis történeteket terjesztenek egy állítólagos »összeesküvésről« Orbán kormánya ellen – mintha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, Péter Magyar és én valamilyen akciókat koordinálnánk, hogy befolyásoljuk a magyar választásokat”. 

Ez Tseber szerint teljes képtelenség. Ezután leszögezte, hogy teljes felelősséggel kijelenti: minden olyan állítás, amely »összeesküvést« emleget a magyar kormány leváltásának megszervezésére, nem felel meg a valóságnak. 

Érdekes, pár nappal később Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a magyaroknak a 2026-os választáson a TISZA Pártot kell támogatniuk. „Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle” – szögezte le egy hétfői sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is:

Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is vannak olyanok, akik minden körülmények között támogatják Ukrajnát, ebben nincs kétségem.”

Hogy kik ezek, az nyilvánvaló, hiszen mint arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt szavazóinak 58,18 százaléka támogatta Ukrajna EU-tagságát a Nemzet Hangja kampányban. ezzel szemben a kormánypárti VOKS 2025 szavazóinak 95 százaléka elutasította Ukrajna uniós csatlakozását. A leadott szavazatok száma 2 millió 284 ezer 732, ebből azok száma, akik nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását 2 millió 168 ezer 431.

Ukránok fejlesztették a tiszások becsődölt applikációját? 

A Tisza Párt és az ukránok közti kapcsolat újabb állomásaként megjelent egy hír, miszerint 

nagyon valószínűnek látszik, hogy egy ukrán cég dolgozott a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációjának fejlesztésén.

Az említett cég, a PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki Facebook-profilja szerint Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez az NGO szoros kapcsolatot ápol az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” zászlóaljával, különösen földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati tesztelése terén.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Lánczi Tamás kijelentette, hogy az ukrán titkosszolgálat állhat a Tisza Párt appjának adatszivárgása hátterében. Horváth József. a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője szerint a Tisza Párt alkalmazásán keresztül az ukrán titkosszolgálat képes lehet befolyásolni a jövő áprilisban rendezett magyarországi választásokat. A biztonságpolitikai szakértő szerint az informatikai cégek a 21. századi katonai hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutnak, sőt 

elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak.”

Ha például egy terheléses támadással a szociális ellátórendszert vagy az egészségbiztosítási rendszert megbénítják, onnantól kezdve káoszt lehet teremteni egy országban – fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy tűnik, hogy az ukrán politikai vezetés megbízást adott az ukrán titkosszolgálatnak arra, hogy aktívan avatkozzon be a magyarországi választásokba. 

