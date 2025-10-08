Robban a Tisza-botrány: Magyar Péter végül beismerő vallomást tett!

Pártja legújabb botránya után megint a sajtót fenyegeti Magyar Péter
Ezt üzente a Tisza vezére.
Újabb botrány rázta meg Magyar Péter pártját: a Tisza Világ mobilalkalmazásból csaknem húszezer támogató személyes adatai szivárogtak ki. Az Index szerint az app fejlesztésében ukránok is részt vehettek, sőt, egy katonai projektekhez kötődő cég is érintett lehet. Magyar Péter bár pár napig tagadta, végül elismerte az adatszivárgást.
Hétfőn újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjában. Hétfő reggel az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából majdnem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre. A lap azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is. Az adminok – mint köztudott – olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának kifejlesztését koordinálta. Sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy az appon Amerikában dolgoznak.
Azt, hogy ez szándékos figyelemelterelés volt, vagy Radnai csupán mellébeszélt, azt nem lehet tudni. Annyi viszont bizonyos, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Róla az Index azt derítette ki, hogy ungvári illetőségű és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
A részleteket az Index úgy foglalta össze: bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás egyik adminja éppen Miroslav Tokar, aki egy ukrán, applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig – folytatta a cikk – ez a vállalkozás készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, akár annak a lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.
Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás, és fideszes hazugságról beszélt, és a sajtót fenyegette. Ugyanakkor kedden már a 444 is elkezdte felhívogatni a kiszivárgott adatbázisban szereplő embereket, akik magukra ismertek. Így teljesen tarthatatlanná vált Magyar Péter azon állítása, hogy nem történt adatszivárgási botrány. Éppen ezért szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény.” (…) „Rövidesen minden TISZA Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt üzente a Tisza vezére.
Az adatszivárgást tehát egyértelműen beismerte, de azt még nem, hogy a TISZA mobilalkalmazását ukránok is fejlesztették.
Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök megdöbbentőnek és szégyenteljesnek nevezte az Európai Parlament keddi döntését.
A kormányfő közölte,
a Tisza párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány.
A világról, az ország dolgairól vagy a külpolitikáról lehet vitázni és mást gondolni. De úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből. Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha egy idegen országnak kötelezed le magad. És úgy sem lehet külpolitikát csinálni, ha egy háborús helyzetben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke.
Ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.
Érdemes itt arra emlékeztetni, hogy egy hónappal ezelőtt a Szuverenitásvédelmi Hivatal világos kérdéseket tett fel a Tisza pártnak. A hivatal arra volt kíváncsi, hogy kik, hol és miből fejlesztették a párt adatgyűjtő applikációját, ugyanis felmerült a gyanú, hogy külföldiek vehettek részt a létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar emberek adataihoz. Magyar Péter megtagadta a válaszadást. A napokban az is érthetővé vált, hogy miért - írta ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal fb-oldalára az elnök, Lánczi Tamás. Hozzátette:
Több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel. Tegnap az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, ami a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb, személyes adatokkal történő visszaéléshez vezetett. Az, hogy magyar emberek személyes adatai nyilvánosságra kerültek, lehetőséget teremt külföldi politikai befolyásolási kísérletek, dezinformációs kampányok és választási beavatkozások végrehajtására. Továbbá adathalászok és hekkerek célpontjaivá teszi az adatszivárgásban érintett magyar embereket.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy az applikáció jelenleg is elérhető, az adatgyűjtést a Tisza párt a botrány ellenére sem állította le - írta a hivatal elnöke, felszólítva "Péter Magyart", hogy haladéktalanul válaszoljon a kérdéseikre:
Ezt is ajánljuk a témában
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel.
A botrány kirobbanását követően egyébként törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis próbál eltűnni a tiszás adatszivárgási botrányban megismert Miroslav Tokar.
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyar Nemzet kiderítette, hogy az a cím, ami Miroslav Tokar neve mellett szerepelt, kamu. A férfi nem reagált a lap megkeresésére, LinkedIn-profilját pedig törölte.
Szerdán a Ripost most a PettersonApps vezérigazgatójáról, Oleh Ostroverkh-ről, illetve a cégéről írt háttérinformációkat. A férfi Facebook-profilja szerint
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre súlyosabb kérdéseket vet fel Magyar Péterék adatszivárgási botránya. Az ukrán webfejlesztő cég vezetője egyébként Zelenszkij nyílt támogatója.
Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja.
Ahogy a Ripost írja, a Defence Robotics UA egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. Saját bemutatkozásuk szerint „életmentő robotikai megoldásokat” fejlesztenek, és segítenek az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állításában. Az NGO feladatai közé tartozik a robotikai ökoszisztéma kiépítése, a fejlesztők és katonai egységek összekapcsolása, valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.
A szervezet honlapja szerint szoros együttműködést ápolnak a Da Vinci Wolves egységgel. Ez a zászlóalj az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata, amelyet Dmytro Kotsiubailo „Da Vinci” vezetett egészen 2023 márciusában bekövetkezett haláláig. Az egység azóta is az ő nevét viseli, és mára regiment, azaz ezred szintű alakulatként működik. A „Da Vinci Wolves” az orosz–ukrán háború egyik legismertebb zászlóalja, amely robotikai rendszereket is alkalmaz a fronton, ezek fejlesztésében a Defence Robotics UA is részt vesz.
A Ripost szerint mindez súlyos kérdéseket vet fel, így azt, hogy
hogyan és milyen körülmények között választotta Magyar Péter azt a céget, amelynek vezetője ukrán katonai projektekhez kötődik?
Az ukrán cég milyen hátteret, finanszírozást vagy kapcsolatokat hozott magával? Ha a Tisza-applikáció valóban olyan fejlesztő közreműködésével készült, aki katonai célú robotikai projekteket is irányít, az felveti a kérdést: milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz és technológiákhoz férhetett hozzá egy civil politikai alkalmazás fejlesztése során?
Az, hogy egy katonai fejlesztésekben is aktív szereplő vett részt egy magyar politikai applikáció létrehozásában, súlyos adatbiztonsági és etikai kérdéseket is felvethet,
írja a Ripost.
Érdemes felidézni, hogy nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Még júniusban ezelőtt súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, amelynek során több száz aktivista személyes és szenzitív adatai került napvilágra.
Ezt is ajánljuk a témában
A hatósági ellenőrzésből akár eljárás is lehet.
Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül osztályozták, minősítették és megjegyzésekkel illették saját támogatóikat.
A listázottak nevei mellett, a megjegyzés rovatban olyan megállapítások szerepeltek, mint:
„Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebook-ja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”.
„Fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”. „Valami szellemi probléma…” „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”.
„Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak” „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei”.
Magyar Péter a botrány kirobbanása után megint lejáratásról beszélt, de később
a Tisza Párt elnöke a Hír TV-nek adott rövid interjújában nem tagadta, hogy címkézték az embereket.
Az aktivisták teljesen kiakadtak az adatszivárgás miatt, de azon is, hogy még csak bocsánatot sem kértek tőlük.
A botrány kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból hatósági ellenőrzést indított. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke lapunknak elmondta, hogy
az ellenőrzés során különböző kérdésekkel fordultak a TISZA Párthoz, de a válaszok még nem érkeztek meg.
Közben a TISZA Párttól érkezett adatvédelmi incidensre vonatkozó bejelentés, amelyre egyébként kötelezettségük is van. Az ellenőrzés során azt vizsgálják, hogy milyen jellegű volt az incidens, milyen adatok szivárogtak ki.
Az ellenőrzés lezárással is végződhet, de azzal is, hogy hatósági eljárásba fordul át, amelynek akár bírság is lehet a vége
– mondta Péterfalvi Attila.
Nyitókép: MTI