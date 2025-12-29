„A Rangos Katalinra fiatalodott Szily Nóra interjúra hívta Varga Juditot. Ízlelgessük az asszony lelkivilágát, lájklotyóságát. Nagyot akarna újra gurítani, csak hát… Nem fog menni. A képen a Vérpele mellett bazsalygó szaktekintély, aki leszerepelt állítólagos pszichológus szakmájából az áldozathibáztatas gyomorforgató bűne okán, azt felejti el, hogy úgy hivogatja interjúra Juditot, mintha Bütyköt is ő hívta volna. Csakhogy épp Bütyök hívta őt jóember-balzsamozásra.

Nórika! Már elfelejtetted, hogy te a vendég voltál, nem a házigazda?? Várd meg, míg Judit hív meg!”