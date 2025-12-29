Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
varga judit szily nóra Magyar Péter interjú karácsony

Szily Nóra interjúra hívta Varga Juditot

2025. december 29. 06:45

Nórika! Már elfelejtetted, hogy te a vendég voltál Magyar Péternél, nem a házigazda? Várd meg, míg Judit hív meg!

2025. december 29. 06:45
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„A Rangos Katalinra fiatalodott Szily Nóra interjúra hívta Varga Juditot. Ízlelgessük az asszony lelkivilágát, lájklotyóságát. Nagyot akarna újra gurítani, csak hát… Nem fog menni. A képen a Vérpele mellett bazsalygó szaktekintély, aki leszerepelt állítólagos pszichológus szakmájából az áldozathibáztatas gyomorforgató bűne okán, azt felejti el, hogy úgy hivogatja interjúra Juditot, mintha Bütyköt is ő  hívta volna. Csakhogy épp Bütyök hívta őt jóember-balzsamozásra.

Nórika! Már elfelejtetted, hogy te a vendég voltál, nem a házigazda?? Várd meg, míg Judit hív meg!”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Képernyőkép

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Szily Nóra csúnyán leleplezte Magyar Pétert, az egész internet a Tisza Párt elnökén röhög

„Hányinger” – reagált Varga Judit exférje, Magyar Péter karácsonyi interjújára.

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsel55
2025. december 29. 09:20
Mielöt Vargával riportot készitenél,mp farkát kikéne venned a szádbol.
Válasz erre
0
0
Czápa
2025. december 29. 09:15
Förtelmes interjú volt. Az első pillanattól kezdve... Sajnos az "alternatíva" képességtelen.
Válasz erre
0
0
lazio154-5
2025. december 29. 08:31
Az egész ügy jelentéktelen felfújt mócsing! Azt szeretném inkább tudni, hol találom a hátralévő két napban átadandó legalább 100 gyárat?
Válasz erre
0
5
pollip
2025. december 29. 08:18
"A MÚOSZ szerint a sajtószabadság nem terjed ki a tények elferdítésére, álhírek terjesztésére. „Aki ilyeneket gyárt, tesz, az nem újságíró, hanem propagandista, akinek nem a valóság korrekt bemutatása a célja. A propagandista manipulál, a tényeket úgy hajlítja, ahogy az érdeke, megbízója kívánja” – írták." Ez egy telexes cikkben van. A muosz szerint a Bors újságírói a propagandisták. Ezen az alapon Szily Nóra is propagandista! De lehet, hogy szerintük rá nem vonatkozik:-))))
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!